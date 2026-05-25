ক্ৰিকেটাৰ শচীননলৈ সুধীৰ কুমাৰৰ বিশেষ উপহাৰ, জিআই টেগ লাভ কৰা ফল লৈ মুম্বাইত সুধীৰ
শচীন টেণ্ডুলকাৰ বিবাহ বাৰ্ষিকী উপলক্ষে অভিনৱ পদক্ষেপ সুধীৰ কুমাৰ গৌতমৰ ৷
Published : May 25, 2026 at 7:47 PM IST
মুজাফ্ফাৰপুৰ(বিহাৰ): ক্ৰিকেটৰ ভগৱান, মাষ্টাৰ ব্লাষ্টাৰ শচীন টেণ্ডুলকাৰৰ অসংখ্য অনুৰাগী বা অনুগামী আছে সেয়া সকলোৱে জানো ৷ ক্ৰিকেটৰ ভগৱান শচীন বুলিলে ক্ৰিকেট বিশ্বৰ মাজত বৰ্তমানো এটা সন্মান আছে ৷ কিন্তু ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ পাছতো তেওঁৰ প্ৰতি ভালপোৱা অটুত আছে ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ ৷ তাৰে প্ৰমাণ সুধীৰ কুমাৰ গৌতম ৷ পিঠি, বুকুত টেণ্ডুলকাৰৰ নাম আৰু টেণ্ডুলকাৰৰ জাৰ্চি নম্বৰ অংকণ কৰি ষ্টেডিয়ামত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলক সমৰ্থন কৰা সেইগৰাকী সুধীৰক নিশ্চয় দেখা পায় ৷
কিন্তু ক্ৰিকেটৰ পৰা শচীন টেণ্ডুলকাৰে অৱসৰ লোৱাৰ পাছতো মুজাফ্ফাৰপুৰ জিলাৰ দামোদৰপুৰৰ বাসিন্দা সুধীৰ কুমাৰ গৌতমে গ্ৰহণ কৰে অভিনৱ পদক্ষেপ ৷ প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো শচীন টেণ্ডুলকাৰৰ বিবাহ বাৰ্ষিকীৰ বাবে বিশেষ উপহাৰ লৈ আহিল মুজাফ্ফাৰপুৰৰ সুধীৰে ৷ ২৫ মে' অৰ্থাৎ সোমবাৰে শীচন-অঞ্জলিৰ বিবাহ বাৰ্ষিকী ৷ সেই উপলক্ষে মুজাফ্ফাৰপুৰৰ বিখ্যাত শ্বাহী লিচু লৈ মুম্বাইত উপস্থিত হয় গৌতম ৷
উল্লেখ্য যে, গৌতমে টেণ্ডুলকাৰলৈ অনা মৰমৰ উপহাৰ শ্বাহী লিচু সুকীয়া সুগন্ধ আৰু অতি সোৱাদযুক্ত হোৱাৰ বাবে ভৌগোলিক সূচক বা জিআই টেগ লাভ কৰা এবিধ ফল ৷ এই সন্দৰ্ভত গৌতমে কয়," প্ৰতিবছৰে ২৪ মে'ত মুম্বাইলৈ আহো কেৱল টেণ্ডুলকাৰৰ বিবাহ বাৰ্ষিকী উপলক্ষে ৷" এই সন্দৰ্ভত ই টিভি ভাৰতৰ আগত গৌতমে কয়,"মই শ্বাহী লিচু লৈ অহাৰ কাৰণ হৈছে শচীন টেণ্ডুলকাৰে মুজাফ্ফাৰপুৰৰ শ্বাহী লিচু খায় ভাল পায় ৷ সেয়ে মই তেওঁৰ বিশেষ দিনটোৰ বাবে এই লিচু লৈ আহো আৰু তেওঁক মই নিজ হাতেৰে এই উপহাৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰো ৷ দুটা বক্সত মই লিচু লৈ আহিছো ৷"
