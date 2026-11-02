বন্ধুৰ বেশত অসমৰ ঘাতক ! তেলেংগানাত হত্যা কৰি ১৩০ তোলা সোণ, ২.৫ কেজি ৰূপ, ৯ লাখ টকা লুট
ঘৰৰ ভিতৰতে সুধাকৰ স্বামীক হত্যা কৰি আক্ৰমণকাৰীয়ে লুটি নিয়ে বিপুল পৰিমাণৰ সোণ-ৰূপৰ অলংকাৰ, নগদ ধনৰ লগতে তেওঁৰ বাহন ৷
Published : November 2, 2026 at 5:19 PM IST
চৌতুপ্পল: তেলেংগানাৰ চৌতুপ্পলত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে ৷ য়াদাদ্ৰি ভুৱনগিৰি জিলাৰ চৌতুপ্পল চহৰত থকা নিজা বাসগৃহত উদ্ধাৰ হৈছে প্ৰায় ৫০ বছৰীয়া ৰাল্লাবান্দি সুধাকৰ স্বামীৰ মৃতদেহ । তেওঁক অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
দুৰ্বৃত্তই সুধাকৰ স্বামীক হাত-ভৰি বান্ধি ছুৰীৰে আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰে । হত্যাৰ পাছত তেওঁৰ বাসগৃহৰ পৰা আক্ৰমণকাৰীয়ে ১৩০ তোলা সোণৰ গহনা, ২.৫ কেজি ৰূপৰ অলংকাৰ আৰু নগদ ৯ লাখ টকা লৈ পলায়ন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
জানিব পৰা মতে, এই হত্যাকাণ্ডত জড়িত অভিযুক্ত কেইজন অসমৰ । হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে ভুক্তভোগীৰ গাড়ীত উঠি পলায়নৰ চেষ্টা কৰে যদিও অভিযুক্তক খেদি খেদি আৰক্ষীয়ে আটক কৰে । আৰক্ষী পৰিদৰ্শক সতীশ ৰেড্ডীয়ে কয় যে চৌতুপ্পলৰ বাসিন্দা সুধাকৰ স্বামী এজন শিৱ সাথু (দেৱতাৰ উৎসৱত পূজা কৰা পূজাৰী) আছিল ।
শনিবাৰে নিশা প্ৰায় ১১ বজাত তেওঁৰ ভতিজা গুৰৰাম সুৰেশে তেওঁক ফোন কৰি খবৰ লয় । কথা-বতৰাৰ মাজতে সুধাকৰ স্বামীয়ে ভতিজাকক কয় যে যে অসমৰ পৰা তেওঁৰ দুজন বন্ধু পৱন আৰু হৰ্ষ আহিছে আৰু দুয়ো তেওঁৰ ঘৰতে আছে ।
মাজনিশা ১.৩০ মান বজাত সুৰেশে খুৰাকৰ ফোনৰ পৰা এটা হোৱাটছএপ মেছেজ লাভ কৰে । মেছেজটো হিন্দীত লিখা আছিল, সেই মেছেজটো লক্ষ্য কৰি তেওঁ সন্দেহ উপজিল । ইয়াৰ পিছতে সুৰেশে খুৰাকৰ ঘৰত লগোৱা চিচিটিভি কেমেৰাবোৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও চিচিটিভি কেমেৰা বিকল হৈ থকা বুলি জানিব পাৰে ।
তাৰ পাছত সুৰেশ সুধাকৰ স্বামীৰ ঘৰলৈ আহে । খুৰাকৰ ঘৰলৈ আহি তেওঁৰ গাড়ীখন নেদেখাৰ লগতে মূল দুৱাৰখন খোলা হৈ থকা দেখা পায় । তাৰ পাছত তেওঁ আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে । আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ লগত প্ৰথম মহলালৈ যায়, তাতেই সুধাকৰ স্বামীক মৃত অৱস্থাত পৰি থকা দেখা পায় । তেওঁৰ হাত-ভৰি বান্ধি থোৱা আছিল আৰু দেহত কেবাটাও ছুৰীকাঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈ আছিল ।
আক্ৰমণকাৰীয়ে সুধাকৰৰ ঘৰৰ পৰা ১৩০ তোলা সোণৰ গহনা, ২.৫ কেজি ৰূপৰ অলংকাৰ, নগদ ৯ লাখ টকা আৰু এটা আইফোন লৈ পলায়ন কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । ভুক্তভোগীৰ গাড়ীখনো তেওঁলোকে লৈ গৈছিল ।
ভুক্তভোগীৰ গাড়ীত GPS আৰু FASTag আছিল, সেয়েহে সুৰেশৰ মোবাইল ফোনলৈ টোল পেমেণ্টৰ নটিফিকেচন আহে । এই তথ্যৰ ভিত্তিত অনুসন্ধান কৰি আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তক বিচাৰি উলিয়াবলৈ অনুসৰণ কৰে । অৱশেষত আৰক্ষীয়ে তেলেংগানাৰ নিজামাবাদ জিলাৰ বোধানত অভিযুক্তক আটক কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক জিম্মাত লৈ সোধা-পোছাৰ বাবে চৌতুপ্পললৈ লৈ আহে ।
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, ইয়াৰ পূৰ্বে সুধাকৰ স্বামীয়ে অসমৰ কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ আহোঁতে পৱন নামৰ লোকজনক লগ পাইছিল । পৱন কেইবাবাৰো তেওঁৰ বাসগৃহলৈ গৈছিল । আৰক্ষীৰ সন্দেহ পৱনে স্বামী অকলে থাকে বুলি জানিছিল আৰু ঘৰত বহুমূলীয়া গহনা আৰু নগদ ধন থকাৰো উমান পাইছিল ।
অভিযোগ অনুসৰি পৱনে তেওঁৰ সহযোগী হৰ্ষৰ সৈতে মিলি সুধাকৰ স্বামীক হত্যাৰ পৰিকল্পনা ৰচিছিল আৰু শনিবাৰে তেওঁৰ ঘৰলৈ আহি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল । ইতিমধ্যে সুধাকৰ স্বামীৰ ভতিজা সুৰেশে দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: ঝুনঝুনুত পথ নিৰ্মাণ চলি থকাৰ মাজতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ ৮ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু