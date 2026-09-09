ETV Bharat / bharat

কলকাতাৰ টালিগঞ্জৰ ঘৰটোত থাকি কি কি গীত সৃষ্টি কৰিছিল ভূপেন হাজৰিকাই ?

দক্ষিণ কলকাতাৰ টালিগঞ্জৰ ৭৭বি গল্ফ ক্লাব ৰোডস্থিত তিনিমহলীয়া ভৱনটোতে সৃষ্টি কৰিছিল 'মানুষ মানুষেৰ জন্য' গীতটো ৷

Bhupen Hazarika memorial in Kolkata
ভূপেন হাজৰিকাৰ কলকাতাৰ টালিগঞ্জৰ ঘৰটো (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 9, 2026 at 5:12 PM IST

|

Updated : September 9, 2026 at 5:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰবাদ : কিংবদন্তি গায়ক, গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, কবি, লেখক, চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক হিচাপে যাযাবৰী শিল্পী ভূপেন হাজৰিকাৰ সৃষ্টিয়ে আজিও প্ৰতিটো স্তৰৰ ব্যক্তিকে স্পৰ্শ কৰে ৷ অসম, ভাৰতৰ ভিন্ন ঠাইত বা বিশ্বৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ভ্ৰমণ কালতে হওক বা অস্থায়ীভাবে থাকিয়ে বহু কালজয়ী গীত ৰচনা কৰিছিল ভূপেন হাজৰিকাই ৷

ইয়াৰ ভিতৰত ভূপেন হাজৰিকাৰ অন্যতম সৃষ্টিৰ কেন্দ্ৰ আছিল দক্ষিণ কলকাতাৰ টালিগঞ্জৰ ৭৭বি গল্ফ ক্লাব ৰোডস্থিত তিনিমহলীয়া ভৱনটো ৷ য'ত সেই সময়ত এই ভৱনটো বংগৰ বহু প্ৰখ্যাত সংগীত শিল্পীৰ অন্যতম আড্ডাস্থলী হিচাপেও পৰিচিত আছিল । অসমীয়া, হিন্দীৰ লগতে কলকাতাৰ ঘৰটোত থাকিয়ে বাংলা ভাষাটো বহু কালজয়ী গীত ৰচনা কৰিছিল সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাই ৷

কলকাতাৰ টালিগঞ্জৰ ঘৰটোত থাকি কি কি গীতৰ সৃষ্টি কৰিছিল ভূপেন হাজৰিকাই ?

ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতিৰ লগত আজিও ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে কলকাতা চহৰৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত ঐতিহাসিক টালিগঞ্জৰ ৭৭বি গল্ফ ক্লাব ৰোডস্থিত ঘৰটো ৷ য'ত বাংলা ভাষাত ৰচনা কৰিছিল কালজয়ী গীত 'মানুষ মানুষেৰ জন্য' গীতটো ৷

ষাঠিৰ দশকত ভূপেন হাজৰিকাই যেতিয়া নিজৰ দ্বিতীয়খন ঘৰ হিচাপে কলকাতাক বাচি লৈছিল, তেতিয়া এই ঘৰখনেই তেওঁৰ সাংস্কৃতিক কাম-কাজৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছিল । তেতিয়াই সৃষ্টি কৰিছিল কালজয়ী গীত 'আমি এক যাযাবৰ', 'গঙ্গা আমাৰ মা', 'বিস্তিৰ্ণ দুপাৰে', 'সাগৰ সঙ্গমে', 'দিল হুম হুম কৰে' আদি

আনহাতে ১৯৫০ চনত কলকাতাত বসবাস কৰাৰ সয়মতে ভাৰতীয় গণ নাট্য সংঘ চমুকৈ আইপিটিএৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছিল তেওঁ । সেই সূত্ৰে তেতিয়াৰ বংগৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী হেমাংগ বিশ্বাস, সলিল চৌধুৰী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, লতা মংগেশকাৰ আদি কিংবদন্তি শিল্পীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছিল হাজৰিকাই ।

ভূপেন হাজৰিকাৰ কলকাতাৰ টালিগঞ্জৰ ঘৰটো বৰ্তমান কেনে আছে ?

দক্ষিণ কলকাতাৰ টালিগঞ্জৰ ৭৭বি গল্ফ ক্লাব ৰোডস্থিত তিনিমহলীয়া ভৱনটোতে বহু অমৰ আৰু কালজয়ী গীতো ৰচনা কৰিছিল ৷ সুধাকণ্ঠৰ অবৰ্তমানত ঘৰটো ক্ৰমে জৰাজীৰ্ণ আৰু পৰিত্যক্তপ্ৰায় হৈ পৰিছে । সেয়ে সুধাকণ্ঠ, ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাৰ কলকাতাৰ টালিগঞ্জস্থিত স্মৃতি বিজড়িত বাসগৃহটো সংৰক্ষণ কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰে পশ্চিমবংগ চৰকাৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: সুধাকণ্ঠৰ টালিগঞ্জৰ বাসগৃহ ক্ৰয়ৰ পৰিকল্পনা অসম চৰকাৰৰ: দিল্লীত জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ সামৰণি অনুষ্ঠান

Last Updated : September 9, 2026 at 5:17 PM IST

TAGGED:

ভূপেন হাজৰিকা
কলকাতা
মনুষ মনুষেৰ জন্য
লতা মংগেশকাৰ
BHUPEN HAZARIKA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.