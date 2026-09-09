কলকাতাৰ টালিগঞ্জৰ ঘৰটোত থাকি কি কি গীত সৃষ্টি কৰিছিল ভূপেন হাজৰিকাই ?
দক্ষিণ কলকাতাৰ টালিগঞ্জৰ ৭৭বি গল্ফ ক্লাব ৰোডস্থিত তিনিমহলীয়া ভৱনটোতে সৃষ্টি কৰিছিল 'মানুষ মানুষেৰ জন্য' গীতটো ৷
Published : September 9, 2026 at 5:12 PM IST|
Updated : September 9, 2026 at 5:17 PM IST
হায়দৰবাদ : কিংবদন্তি গায়ক, গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, কবি, লেখক, চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক হিচাপে যাযাবৰী শিল্পী ভূপেন হাজৰিকাৰ সৃষ্টিয়ে আজিও প্ৰতিটো স্তৰৰ ব্যক্তিকে স্পৰ্শ কৰে ৷ অসম, ভাৰতৰ ভিন্ন ঠাইত বা বিশ্বৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ভ্ৰমণ কালতে হওক বা অস্থায়ীভাবে থাকিয়ে বহু কালজয়ী গীত ৰচনা কৰিছিল ভূপেন হাজৰিকাই ৷
ইয়াৰ ভিতৰত ভূপেন হাজৰিকাৰ অন্যতম সৃষ্টিৰ কেন্দ্ৰ আছিল দক্ষিণ কলকাতাৰ টালিগঞ্জৰ ৭৭বি গল্ফ ক্লাব ৰোডস্থিত তিনিমহলীয়া ভৱনটো ৷ য'ত সেই সময়ত এই ভৱনটো বংগৰ বহু প্ৰখ্যাত সংগীত শিল্পীৰ অন্যতম আড্ডাস্থলী হিচাপেও পৰিচিত আছিল । অসমীয়া, হিন্দীৰ লগতে কলকাতাৰ ঘৰটোত থাকিয়ে বাংলা ভাষাটো বহু কালজয়ী গীত ৰচনা কৰিছিল সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাই ৷
Kolkata held a very important place in Bhupen Da's life and his home in Tollygunge is where a lot of his classics were created.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 8, 2026
We want to preserve that legacy for generations to come.
Wrote a letter to Hon'ble Chief Minister @SuvenduWB ji to facilitate Assam's efforts in… pic.twitter.com/22V3QEBTOf
কলকাতাৰ টালিগঞ্জৰ ঘৰটোত থাকি কি কি গীতৰ সৃষ্টি কৰিছিল ভূপেন হাজৰিকাই ?
ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতিৰ লগত আজিও ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে কলকাতা চহৰৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত ঐতিহাসিক টালিগঞ্জৰ ৭৭বি গল্ফ ক্লাব ৰোডস্থিত ঘৰটো ৷ য'ত বাংলা ভাষাত ৰচনা কৰিছিল কালজয়ী গীত 'মানুষ মানুষেৰ জন্য' গীতটো ৷
ষাঠিৰ দশকত ভূপেন হাজৰিকাই যেতিয়া নিজৰ দ্বিতীয়খন ঘৰ হিচাপে কলকাতাক বাচি লৈছিল, তেতিয়া এই ঘৰখনেই তেওঁৰ সাংস্কৃতিক কাম-কাজৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছিল । তেতিয়াই সৃষ্টি কৰিছিল কালজয়ী গীত 'আমি এক যাযাবৰ', 'গঙ্গা আমাৰ মা', 'বিস্তিৰ্ণ দুপাৰে', 'সাগৰ সঙ্গমে', 'দিল হুম হুম কৰে' আদি ৷
আনহাতে ১৯৫০ চনত কলকাতাত বসবাস কৰাৰ সয়মতে ভাৰতীয় গণ নাট্য সংঘ চমুকৈ আইপিটিএৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছিল তেওঁ । সেই সূত্ৰে তেতিয়াৰ বংগৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী হেমাংগ বিশ্বাস, সলিল চৌধুৰী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, লতা মংগেশকাৰ আদি কিংবদন্তি শিল্পীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছিল হাজৰিকাই ।
ভূপেন হাজৰিকাৰ কলকাতাৰ টালিগঞ্জৰ ঘৰটো বৰ্তমান কেনে আছে ?
দক্ষিণ কলকাতাৰ টালিগঞ্জৰ ৭৭বি গল্ফ ক্লাব ৰোডস্থিত তিনিমহলীয়া ভৱনটোতে বহু অমৰ আৰু কালজয়ী গীতো ৰচনা কৰিছিল ৷ সুধাকণ্ঠৰ অবৰ্তমানত ঘৰটো ক্ৰমে জৰাজীৰ্ণ আৰু পৰিত্যক্তপ্ৰায় হৈ পৰিছে । সেয়ে সুধাকণ্ঠ, ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাৰ কলকাতাৰ টালিগঞ্জস্থিত স্মৃতি বিজড়িত বাসগৃহটো সংৰক্ষণ কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰে পশ্চিমবংগ চৰকাৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: সুধাকণ্ঠৰ টালিগঞ্জৰ বাসগৃহ ক্ৰয়ৰ পৰিকল্পনা অসম চৰকাৰৰ: দিল্লীত জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ সামৰণি অনুষ্ঠান