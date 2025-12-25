সাগৰ তীৰত ১৫০০ কেজি আপেল আৰু বালিৰ ছাণ্টাক্ল’জৰ বলুকা ভাস্কৰ্য
বৰদিন উপলক্ষে বলুকা শিল্পী সুদৰ্শন পাটনায়কে এইবাৰ এক অনন্য ৰূপত ছাণ্টাক্ল’জ প্ৰস্তুত কৰি সমগ্ৰ বিশ্বক শুভেচ্ছা জনাইছে ।
Published : December 25, 2025 at 10:51 AM IST|
Updated : December 25, 2025 at 11:16 AM IST
পুৰী (ওড়িশা) : আজি পবিত্ৰ বৰদিন ৷ বিশ্বৰ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বীসকলে উদযাপন কৰিব বৰদিন ৷ কেৰলৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হ'ব সমগ্ৰ বিশ্ব ৷ সজাই পৰা তোলা হৈছে গীৰ্জা ঘৰসমূহ ৷
বৰদিন উপলক্ষে পুৰীৰ বলুকা শিল্পী সুদৰ্শন পাটনায়কে সাগৰ তীৰত ছাণ্টাক্ল’জ প্ৰস্তুত কৰি বিশ্ববাসীক জনাইছে শুভেচ্ছা ৷ জানিব পৰা মতে, প্ৰখ্যাত বলুকা শিল্পী পদ্মশ্ৰী সুদৰ্শন পাটনায়কে ১৫০০ কিলোগ্ৰাম আপেল আৰু বালি ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰিছে এক ডাঙৰ ছাণ্টাক্ল’জৰ ভাস্কৰ্য ৷ এই ছাণ্টাক্ল’জৰ ভাস্কৰ্যটো নীলাদ্ৰী সাগৰৰ পাৰত তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছে ৷
বলুকা শিল্পী পদ্মশ্ৰী সুদৰ্শন পাটনায়কে কয়, "প্ৰতি বছৰে বৰদিনৰ দিনা মই আৰু মোৰ বলুকা কলা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বালিৰে ছাণ্টাক্ল’জৰ প্ৰস্তুত কৰো ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা আমি সমগ্ৰ বিশ্বক বৰদিনৰ শুভেচ্ছা জনালো ।"
পাটনায়কে আৰু কয়, ‘‘এইবাৰ আমি বৃহৎ পৰিমাণৰ আপেলৰ দ্বাৰা ছাণ্টাক্ল’জ তৈয়াৰ কৰিছো । আমি ১.৫ টন আপেল ব্যৱহাৰ কৰি বালিৰে এইটো বনাইছো ৷ এই বলুকা শিল্পৰ উচ্চতা ২২ ফুট, দীঘল ৬২ ফুট আৰু বহল ৪৫ ফুট । আমি ইয়াক ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈও আবেদন কৰিছো । এটা নিৰ্দিষ্ট তাৰিখলৈকে আমাৰ আৰ্ট কলেজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পৰ্যটকসকলে চাব পৰাকৈ বিভিন্ন বালিৰ শিল্পকৰ্ম প্ৰদৰ্শন কৰিব ।’’
উল্লেখ্য যে, প্ৰতি বছৰে বৰদিনৰ পূৰ্বে বলুকা শিল্পী সুদৰ্শনে বালিৰে এনেদৰে ছাণ্টাক্ল’জ প্ৰস্তুত কৰি বিশ্ববাসীৰ শুভেচ্ছা জনায় । যোৱা বছৰ তেওঁ ৫৫০ কিলোগ্ৰাম চকলেটে আৰু বালিৰে ছাণ্টাক্ল’জ প্ৰস্তুত কৰিছিল । তেওঁৰ সেই সৃষ্টিয়ে বহু প্ৰশংসাও লাভ কৰিছিল ।