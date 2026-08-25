নিউয়ৰ্ক চহৰত জিলিকিল ভাৰতীয় শাৰী: টাইমছ স্কোৱেৰত ভাৰতীয় শাৰীৰ বিশ্বজনীন চমক

নিউয়ৰ্ক চহৰত জিলিকিল ভাৰতীয় শাৰী: টাইমছ স্কোৱেৰত ভাৰতীয় শাৰীৰ বিশ্বজনীন চমক
নিউয়ৰ্কৰ স্বেচ্ছাসেৱী আৰু সমাজ কল্যাণমূলক সংস্থা 'উমা গ্ল’বেল'ৰ উদ্যোগত দেওবাৰে টাইমছ স্কোৱাৰত 'Saree Goes Global' অনুষ্ঠানৰ তৃতীয়টো সংস্কৰণ সফলতাৰে আয়োজন কৰা হয় ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 25, 2026 at 12:25 PM IST
হায়দৰাবাদ : নিউয়ৰ্কৰ বিখ্যাত টাইমছ স্কোৱাৰত অনুষ্ঠিত 'শাৰী গোজ গ্ল’বেল' (শাৰীৰ বিশ্বজনীন যাত্ৰা) অনুষ্ঠানৰ তৃতীয়টো সংস্কৰণত ভাৰতৰ চহকী শাৰী ঐতিহ্যই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । 'উমা গ্ল’বেল' নামৰ সংস্থাটোৱে এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছিল ।
আমেৰিকাত থকা প্ৰবাসী ভাৰতীয় মহিলাসকলে এই অনুষ্ঠানত গৌৰৱেৰে অংশগ্ৰহণ কৰি চমক সৃষ্টি কৰে ।
VIDEO | New York: Third edition of 'Saree Goes Global' event organised by New York-based philanthropic organisation Uma Global at Times Square on Sunday.— Press Trust of India (@PTI_News) August 25, 2026
Women and girls flaunt exquisitely embroidered, painted and embellished sarees, ranging from traditional Assamese weaves and… pic.twitter.com/znPgV6Skih
ৰং আৰু বৈচিত্ৰ্যৰ সমাহাৰ
ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বৈচিত্ৰ্যময় গাঁথনি, চমতকাৰ শৈলী আৰু নানাধৰণৰ ৰঙীন শাৰীৰে সমগ্ৰ টাইমছ স্কোৱাৰ অঞ্চলটো ভৰি পৰে । এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় পৰম্পৰাগত সাজ-পোছাকৰ চিৰন্তন সৌন্দৰ্য, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আৰু বিবিধতাক বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত দাঙি ধৰা হয় ।
নিউয়ৰ্কৰ সমাজকল্যাণমূলক সংস্থা 'উমা গ্ল’বেল'ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা অনুষ্ঠানটোত ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ চহকী ঐতিহ্য আৰু ৯ গজ দীঘল এই পৰম্পৰাগত সাজ শাৰীৰ ভিন্নতা সুন্দৰকৈ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ।
মহিলা আৰু যুৱতীসকলে হাতেৰে কাম কৰা, ৰং কৰা আৰু নানাধৰণৰ কাৰুকাৰ্য খচিত অপূৰ্ব ধুনীয়া শাৰী পৰিধান কৰি এই অনুষ্ঠানত অংশ লয় । ইয়াত অসমৰ পৰম্পৰাগত মেখেলা-চাদৰ, শাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লক্ষ্ণৌৰ চিকাংকাৰী, বাৰাণসীৰ পাটৰ কাপোৰ আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ বিখ্যাত কানজীভৰমলৈকে সকলো ধৰণৰ শাৰী প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ।
চমকপ্ৰদ শৈলী আৰু বিভিন্ন কাপোৰেৰে তৈয়াৰী ৰঙীন শাৰী পিন্ধি মহিলাসকলে অতি গৌৰৱেৰে নিজৰ সংগ্ৰহসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰে । অনুষ্ঠানত অংশ লোৱা মহিলাসকলে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা জোকাৰি, একেলগে নৃত্য কৰি, ফটো তুলি আৰু নিজৰ শাৰী, সংস্কৃতি তথা ঐতিহ্যৰ কাহিনীসমূহ ইজনে সিজনৰ সৈতে ভগাই লয় ।
এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ অংশ হিচাপে নিজ নিজ ক্ষেত্ৰত দেখুওৱা অনবদ্য সফলতা আৰু অৱদানৰ বাবে কেইবাগৰাকীও অনুপ্ৰেৰণাদায়ী মহিলাক আনুষ্ঠানিকভাৱে সন্মান জনোৱা হয় । গীত-নৃত্য আৰু এটা আকৰ্ষণীয় শাৰী ৰেম্প ৱাকৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠানটিত শাৰীৰ চিৰন্তন সৌন্দৰ্য সুন্দৰকৈ ফুটাই তোলা হয় । 'ডান্স এক্স ষ্টুডিঅ'ৰ শিল্পীসকলৰ দ্বাৰা এক মনমোহা নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । অনুষ্ঠানস্থলীত উপস্থিত দৰ্শকক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিবলৈ লাইভ সংগীতৰ সুন্দৰ আয়োজন কৰা হয় । বাঁহী আৰু ঢোলৰ শব্দই সমগ্ৰ অনুষ্ঠানটোলৈ এক সুকীয়া গতি আৰু পৰম্পৰাগত মাত্ৰা কঢ়িয়াই আনে ।
এই অনুষ্ঠানৰ মূল আকৰ্ষণ হিচাপে আয়োজন কৰা ৰেম্প ৱাকত সমগ্ৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শাৰী আৰু পৰম্পৰাগত কাপোৰসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । ইয়াৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ আঞ্চলিক বস্ত্ৰশিল্প, শাৰী পিন্ধাৰ বৈচিত্ৰ্যময় শৈলী আৰু পাকৈত কাৰুকাৰ্যৰ এক অপূৰ্ব উদযাপন কৰা হয় ।
এই অনুষ্ঠানৰ মূল উদ্যোক্তা হৈছে নিউয়ৰ্কস্থিত এটা স্বেচ্ছাসেৱী আৰু সমাজকল্যাণমূলক সংস্থা উমা গ্ল’বেল । এই সংস্থাই শিক্ষা, নেতৃত্বৰ বিকাশ আৰু বিভিন্ন দেশৰ মাজত সাংস্কৃতিক আদান-প্ৰদানৰ জৰিয়তে যুৱ প্ৰজন্ম আৰু মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী কৰাৰ দিশত কাম কৰে ।
লগতে পঢ়ক : ডিমৰীয়াত সাংস্কৃতিক নৱজাগৰণ: তিৱা লোক-নৃত্যৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ ৰাজস্থানৰ যুৱতীৰ কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ