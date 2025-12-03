ETV Bharat / bharat

২০ টকাত এসাঁজ ভাতেৰে আজি বছৰি ব্যৱসায় ২.৫ কোটি টকা: আপোনাৰো আদৰ্শ হ'ব দেৱনী দেৱী

প্ৰথম অৱস্থাত সৰু ব্যৱসায় আৰু আজি মাহত ২০-২৫ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰে ৬৫ বছৰীয়া দেৱনী দেৱীয়ে । জানো আহক তেওঁৰ এই সফলতাৰ কাহিনী ।

Patna Amma Kitchen
দেৱনী দেৱীয়ে ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াসেৰে ৰচিলে সফলতাৰ কাহিনী
পাটনা (বিহাৰ) : ৬৫ বছৰ ঊৰ্ধ্বৰ দেৱনী দেৱী । বয়স হ'লেও তেওঁৰ ইচ্ছাশক্তি আৰু কামৰ প্ৰতি নিষ্ঠা প্ৰশংসনীয় । ২০ টকাত এসাঁজ ভাত বিক্ৰী কৰি আজি তেওঁৰ ব্যৱসায় বছৰি ২.৫ কোটি টকাৰো ওপৰত । অৱশ্যে তেওঁ কয়, "মই এতিয়াও একে নিষ্ঠাৰে কাম কৰোঁ ।"

জমিদাৰৰ ঘৰৰ বোৱাৰী : দেৱনী দেৱীৰ সফলতাৰ কাহিনী আৰম্ভ হৈছিল ২৩ বছৰ পূৰ্বে ২০০২ চনত । এনেকুৱা নহয় যে অভাৱৰ বাবে দেৱনী দেৱীয়ে কাম আৰম্ভ কৰিছিল । কিয়নো তেওঁ জমিদাৰৰ পৰিয়ালত ডাঙৰ-দীঘল হৈছিল । একেধৰণৰ পৰিয়াললৈ তেওঁ বিয়াও হৈছিল ।

দেৱনী দেৱীয়ে ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াসেৰে ৰচিলে সফলতাৰ কাহিনী

হাতীদাহ অঞ্চলৰ এটা অভিজাত পৰিয়ালৰ বোৱাৰী দেৱনী দেৱীৰ ঘৰখন বন কৰা মানুহেৰে ভৰি আছিল । মহিলাসকলৰ কাম আছিল কেৱল ৰন্ধা-বঢ়া কৰা । খোৱাৰ পিছত বাচন-বৰ্তন ধোৱাৰ কাম কৰিছিল চাকৰে । ঘৰৰ বাহিৰলৈ গৈ কাম কৰাটো তেওঁৰ কল্পনাৰো বাহিৰত আছিল ।

ব্যৱসায়ৰ আৰম্ভণি : ২০০২ চনত পৰিৱেশ কিছু সলনি হ'ল আৰু দেৱনী দেৱী সন্তানৰ পঢ়া-শুনাৰ বাবে পাটনালৈ আহিল । প্ৰথম অৱস্থাত গোটেই দিনটো তেওঁৰ বাবে যথেষ্ট আজৰি সময় আছিল, কিয়নো ল'ৰা-ছোৱালী পঢ়া-শুনাত ব্যস্ত থাকে আৰু স্বামীও চাকৰিৰ বাবে ব্যস্ত আছিল । এই সময়ত এগৰাকী চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰৰ টিফিনৰ অৱস্থা দেখি তেওঁৰ মন সলনি হৈ গ'ল ।

Devni Devi
দেৱনী দেৱীৰ পুৰণি ফটো (ETV Bharat)

মাত্ৰ ২০ টকাতে পোৱা আহাৰৰ অৱস্থা দেখি তেওঁ উপলব্ধি কৰিলে যে এই ল'ৰা-ছোৱালীবোৰক ঘৰৰ দৰে সুস্বাদু, পুষ্টিকৰ খাদ্য যোগান ধৰিব পাৰিব নেকি ? এই চিন্তাই সৰুকৈ এটা টিফিন ছাৰ্ভিচৰ আৰম্ভণি কৰাৰ বাবে তেওঁক উৎসাহ দিলে । চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ এজন ছাত্ৰ সৌৰভে তেওঁক কিছু পৰামৰ্শ দিলে আৰু তেওঁৱে দেৱনী দেৱীৰ প্ৰথম গ্ৰাহক হ'ল । লাহে লাহে দেৱনী দেৱীৰ হাতৰ জুতি পি এম চি এইচৰ আন আন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেও পালে । তেওঁৰ মৰম আৰু সৰলতাৰে আৰম্ভ কৰা এই ব্যৱসায়ে তেওঁক সকলোৰে মাজত 'আম্মা' হিচাপে চিনাকি কৰাই দিলে ।

সমালোচনাই দিলে সাহস : দেৱনী দেৱীয়ে কোৱা মতে এই পথটো একেবাৰে সহজ নাছিল । তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু আত্মীয়ই এই কামৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছিল । গাঁৱৰ একাংশ আত্মীয়ই তেওঁক ঠাট্টাও কৰিছিল আৰু কৈছিল যে ইমান অভিজাত পৰিয়ালৰ বোৱাৰী হৈও হোটেলত কাম কৰে । স্বামীয়েও ৬ মাহলৈ তেওঁৰ সৈতে কথা পতা নাছিল ।

Devni Devi
সফলতাৰ আন এটা নাম পাটনাৰ দেৱনী দেৱী (ETV Bharat)

আম্মা কিটচেনৰ স্বত্বাধিকাৰী দেৱনী দেৱীয়ে কয়, "মোৰ শহুৰ দেউতা যেতিয়াই পাটনালৈ আহিছিল, তেতিয়াই মোক লেতেৰা কাপোৰ পিন্ধি পাকঘৰত দেখা পাই দুখ পাইছিল । তেওঁ কৈছিল আমি কি পাপ কৰিছিলোঁ যে আমাৰ বোৱাৰীয়ে ইমান কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে ।"

মই সুখ অনুভৱ কৰো : দেৱনী দেৱীয়ে কয়, "মই কেতিয়াও হাৰ নামানিলোঁ । মই জানিছিলোঁ যে মই যি কৰি আছো তাত সন্মান আছে, নিজৰ পৰিচয় আছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল ইয়াৰ দ্বাৰা কাৰোবাৰ ক্ষুধা নিবাৰণ হৈছে । মই সদায় মোৰ শহুৰ দেউতাক আনন্দিতভাৱে কৈছিলো যে মানুহক আহাৰ যোগান ধৰা পুণ্যৰ কাম আৰু এই কাম কৰি মই ভালপাও ।"

৮০ হাজাৰত ৮ খন ৰিক্সা ক্ৰয় : দেৱনী দেৱীয়ে কয় যে কষ্টৰ ফল ক্ৰমান্বয়ে লাভ কৰিবলৈ ধৰিলে । ২০ টকীয়া প্লেটেৰে আৰম্ভ হোৱা ব্যৱসায় বাঢ়ি গ'ল । পইচা জমা কৰি ৮০ হাজাৰ টকা কৰিলে আৰু সঞ্চয় হোৱা ধনেৰে ৮ খন ৰিক্সাও ক্ৰয় কৰিলে । ইয়াৰ ফলত আয়ৰ নতুন পথ মুকলি হ'ল । ইয়াৰ পিছত তেওঁ নতুন চিন্তাৰে ২০০৯ চনত নাতিনীয়েকৰ নামত আৰম্ভ কৰিলে সমৃদ্ধি নামেৰে এখন গাৰ্লছ হোষ্টেল ।

তেওঁ কয়, "পূৰ্বে যিসকল ছাত্ৰী মোৰ টিফিনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছিল । তেওঁলোকে হোষ্টেলৰ প্ৰথম গ্ৰাহক হৈ পৰিল । কোনো বিজ্ঞাপন বা প্ৰচাৰ অবিহনে যিটো আৰম্ভ হৈছিল সেয়া যথেষ্ট সফল হ'ল । দুখন হোষ্টেলৰ পৰা ভাল উপাৰ্জন আহিবলৈ ধৰিলে আৰু পৰিয়ালৰ মানসিকতাও ক্ৰমান্বয়ে সলনি হ'বলৈ ধৰিলে । সময় সলনি হ'ল আৰু মহিলাসকলৰ কাম-কাজেও সন্মান লাভ কৰিবলৈ ধৰিলে । সমাজৰ দৃষ্টিভংগী সলনি হোৱাৰ লগে লগে মোৰ সুনামো বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিলে ।"

Devni Devi's family
পৰিয়ালৰ সৈতে দেৱনী দেৱী (ETV Bharat)

ক'ভিডেও হ্ৰাস কৰিব নোৱাৰিলে মনোবল : দেৱনী দেৱীয়ে কয় যে যেতিয়া জীৱনটো সফলতাৰ দিশে আগবাঢ়িছিল তেতিয়াই ক'ভিড-১৯ৰ ধ্বংসলীলাই সকলো স্তব্ধ কৰি পেলালে । লকডাউনৰ সময়ত হোষ্টেল সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিল, ব্যৱসায় প্ৰায় বন্ধ হৈ গৈছিল, কিন্তু তেওঁ হতাশ হোৱা নাছিল । চিকিৎসকৰ হোষ্টেললৈ টিফিনৰ যোগান চলি থাকিল । তেওঁ খাদ্যৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা আৰু সোৱাদৰ বাবে চিকিৎসকসকলে নিজেই তেওঁক অনুৰোধ জনালে, "খুৰী, অনুগ্ৰহ কৰি কাম বন্ধ নকৰিব ।" এই সময়ত তেওঁ ক'ভিডতো আক্ৰান্ত হয় ।

দেৱনী দেৱীয়ে কয়, "যিসকল ল'ৰা-ছোৱালীক মই নিজৰ বুলি ভাবি বছৰ বছৰ ধৰি খুৱাই আহিছিলোঁ । তেওঁলোকে মোক পিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰালে আৰু মোৰ ভালদৰে যত্ন ল'লে । এই মুহূৰ্তটোৱেই আছিল মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰাপ্তি । ৰোগতো পৰাস্ত হ'ল আৰু সাহসৰ জয় হ'ল ।"

Devni Devi success story
স্বামীৰ সৈতে দেৱনী দেৱী (ETV Bharat)

২০২২ চনত আৰম্ভ আম্মা কিটচেনৰ : দেৱনী দেৱী দুই পুত্ৰ সন্তানৰ মাতৃ । ডাঙৰ পুত্ৰ জয়শংকৰে মেডিচিন খণ্ডত কাম কৰিছিল আৰু কনিষ্ঠ পুত্ৰ দুৰ্গেশ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী । মহামাৰীৰ পিছত কনিষ্ঠ পুত্ৰই তেওঁক ক্লাউড কিটচেন খোলাৰ পৰামৰ্শ দিলে । সময় সলনি হৈছে আৰু খাদ্যও অনলাইনযোগে ডেলিভাৰী কৰা হয় । ফলস্বৰূপে ২০২২ চনৰ জুন মাহত "আম্মা কিটচেন" নামৰ এক ক্লাউড কিটচেন তেওঁ আৰম্ভ কৰে ।

মাত্ৰ কেইমাহমানৰ ভিতৰতে ই গ্ৰাহকৰ প্ৰিয় হৈ পৰিল । অনলাইন ডেলিভাৰী পাৰ্টনাৰৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ পাটনাত তেওঁ হাতৰ সুস্বাদু খাদ্য যাবলৈ ধৰিলে । লাহে লাহে দুটা আউটলেটো আৰম্ভ হ'ল, য'ত মানুহে বহিও খাব পাৰে । নিৰামিষ থালিৰ পৰা বিশেষ থালিলৈ মূল্য ১০০ টকাৰ পৰা ৩০০ টকালৈকে । আজি এই আম্মা কিটচেনৰ বাৰ্ষিক ব্যৱসায় প্ৰায় ২.৫ কোটি টকা ।

দেৱনী দেৱীয়ে কয়, "কোনো কামেই সৰু নহয় । যদি আপোনাৰ মনটো স্পষ্ট আৰু আপোনাৰ সংকল্প শক্তিশালী হয়, তেন্তে পৃথিৱীৰ কোনো বাধাই আপোনাক আগবাঢ়ি যোৱাত বাধা দিব নোৱাৰে ।"

জ্যেষ্ঠ পুত্ৰৰ সহযোগিতা : দেৱনীৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ জয়শংকৰে এতিয়া চাকৰি এৰি ব্যৱসায় পৰিচালনাৰ দায়িত্ব লৈছে । জয়শংকৰে কৈছে যে প্ৰথম অৱস্থাত পৰিয়ালৰ লগতে তেওঁ নিজেও মাতৃৰ কামৰ বিৰোধিতা কৰিছিল যদিও আজি তেওঁ মাতৃৰ ষ্টাৰ্টআপক সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্থন কৰে ।

Devni Devi
আম্মা কিটচেনৰ স্বত্বাধিকাৰী দেৱনী দেৱী (ETV Bharat)

জয়শংকৰে কয়, "আম্মা কিটচেনত ৩০ জনতকৈ অধিক লোকে কাম কৰে । কৰ্মচাৰীৰ নূন্যতম দৰমহা ১৫,০০০ টকা । কেৱল অনলাইন বিক্ৰীৰ ব্যৱসায়ে ২.৫ কোটি টকাৰ ওপৰত হয় । দুটা আউটলেটত এবাৰত ১৫ৰ পৰা ২০ জন লোকে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে । ইয়াত পুৱা, দুপৰীয়া আৰু গধূলি লোকসকলে খাবলৈ আহে ।"

মাতৃক লৈ গৌৰৱান্বিত পুত্ৰ : জয়শংকৰে লগতে কয় যে তেওঁ মাতৃক লৈ গৌৰৱান্বিত, কাৰণ জীৱনত কেতিয়াও ঘৰৰ কোনো কামো নকৰা ঘৰৰ বোৱাৰীজনী এতিয়া কেইবাটাও পৰিয়াল পোহপাল দি আছে । তদুপৰি বহু মহিলাই তেওঁৰ পৰা প্ৰেৰণা লৈছে আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ পথ বিচাৰি লৈছে ।

তেওঁ কয়, "মোৰ মা মহিলাসকলৰ বাবে প্ৰেৰণা হৈ পৰিছে । আজি মোৰ পত্নীও মাক সহায় কৰিবলৈ দুয়োটা আউটলেটলৈ যায় । যিমান সময় পাই তেওঁ সহায় কৰে ।"

Devni Devi
দেৱনী দেৱীৰ সফলতাৰ কাহিনী (ETV Bharat)

ঘৰৰ দৰে সোৱাদ : আম্মা কিটচেনত আহাৰ গ্ৰহণ কৰি থকা উত্তৰ প্ৰদেশৰ নীলেশ পাণ্ডেই কয় যে তেওঁ ইয়াৰ খাদ্য ঘৰৰ দৰেই পাইছে । অতিৰিক্ত তেল, মছলাৰ ব্যৱহাৰ নহয় । ৭ দিন ধৰি তেওঁ ইয়াত খাবলৈ ডেৰ কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি আহি আছে, কাৰণ তেওঁ কেৱল সোৱাদটোৱেই নহয় ঘৰৰ দৰে পৰিৱেশ অনুভৱ কৰে । আম্মা নামটোৰ দৰেই প্ৰতিটো গৰাহতে নিজৰ দৰে অনুভৱ কৰে ।

নীলেশ পাণ্ডেয়ে কয়, "ইয়ালৈ আহিলে কেতিয়াও ঘৰৰ পৰা আঁতৰত হোটেলত খাই থকা যেন নালাগে । বহুত ভাল লাগে ।"

ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াসেৰে ৰচিলে সফলতাৰ কাহিনী : মুঠৰ ওপৰত দেৱনী দেৱী কেৱল পৰিয়ালৰ বাবেই নহয় সমাজৰ বাবেও এক প্ৰেৰণা । কাৰণ আত্মনিৰ্ভৰশীলতা কোনো ভৱিষ্যৎ সপোনৰ ফল নহয় । ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াসৰ কাহিনী যি সফলতা নিৰ্ণয় কৰে ।

