২০ টকাত এসাঁজ ভাতেৰে আজি বছৰি ব্যৱসায় ২.৫ কোটি টকা: আপোনাৰো আদৰ্শ হ'ব দেৱনী দেৱী

২০ টকাত এসাঁজ ভাতেৰে আজি বছৰি ব্যৱসায় ২.৫ কোটি টকা: আপোনাৰো আদৰ্শ হ'ব দেৱনী দেৱী
প্ৰথম অৱস্থাত সৰু ব্যৱসায় আৰু আজি মাহত ২০-২৫ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰে ৬৫ বছৰীয়া দেৱনী দেৱীয়ে । জানো আহক তেওঁৰ এই সফলতাৰ কাহিনী ।
Published : December 3, 2025 at 3:54 PM IST
পাটনা (বিহাৰ) : ৬৫ বছৰ ঊৰ্ধ্বৰ দেৱনী দেৱী । বয়স হ'লেও তেওঁৰ ইচ্ছাশক্তি আৰু কামৰ প্ৰতি নিষ্ঠা প্ৰশংসনীয় । ২০ টকাত এসাঁজ ভাত বিক্ৰী কৰি আজি তেওঁৰ ব্যৱসায় বছৰি ২.৫ কোটি টকাৰো ওপৰত । অৱশ্যে তেওঁ কয়, "মই এতিয়াও একে নিষ্ঠাৰে কাম কৰোঁ ।"
জমিদাৰৰ ঘৰৰ বোৱাৰী : দেৱনী দেৱীৰ সফলতাৰ কাহিনী আৰম্ভ হৈছিল ২৩ বছৰ পূৰ্বে ২০০২ চনত । এনেকুৱা নহয় যে অভাৱৰ বাবে দেৱনী দেৱীয়ে কাম আৰম্ভ কৰিছিল । কিয়নো তেওঁ জমিদাৰৰ পৰিয়ালত ডাঙৰ-দীঘল হৈছিল । একেধৰণৰ পৰিয়াললৈ তেওঁ বিয়াও হৈছিল ।
হাতীদাহ অঞ্চলৰ এটা অভিজাত পৰিয়ালৰ বোৱাৰী দেৱনী দেৱীৰ ঘৰখন বন কৰা মানুহেৰে ভৰি আছিল । মহিলাসকলৰ কাম আছিল কেৱল ৰন্ধা-বঢ়া কৰা । খোৱাৰ পিছত বাচন-বৰ্তন ধোৱাৰ কাম কৰিছিল চাকৰে । ঘৰৰ বাহিৰলৈ গৈ কাম কৰাটো তেওঁৰ কল্পনাৰো বাহিৰত আছিল ।
ব্যৱসায়ৰ আৰম্ভণি : ২০০২ চনত পৰিৱেশ কিছু সলনি হ'ল আৰু দেৱনী দেৱী সন্তানৰ পঢ়া-শুনাৰ বাবে পাটনালৈ আহিল । প্ৰথম অৱস্থাত গোটেই দিনটো তেওঁৰ বাবে যথেষ্ট আজৰি সময় আছিল, কিয়নো ল'ৰা-ছোৱালী পঢ়া-শুনাত ব্যস্ত থাকে আৰু স্বামীও চাকৰিৰ বাবে ব্যস্ত আছিল । এই সময়ত এগৰাকী চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰৰ টিফিনৰ অৱস্থা দেখি তেওঁৰ মন সলনি হৈ গ'ল ।
মাত্ৰ ২০ টকাতে পোৱা আহাৰৰ অৱস্থা দেখি তেওঁ উপলব্ধি কৰিলে যে এই ল'ৰা-ছোৱালীবোৰক ঘৰৰ দৰে সুস্বাদু, পুষ্টিকৰ খাদ্য যোগান ধৰিব পাৰিব নেকি ? এই চিন্তাই সৰুকৈ এটা টিফিন ছাৰ্ভিচৰ আৰম্ভণি কৰাৰ বাবে তেওঁক উৎসাহ দিলে । চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ এজন ছাত্ৰ সৌৰভে তেওঁক কিছু পৰামৰ্শ দিলে আৰু তেওঁৱে দেৱনী দেৱীৰ প্ৰথম গ্ৰাহক হ'ল । লাহে লাহে দেৱনী দেৱীৰ হাতৰ জুতি পি এম চি এইচৰ আন আন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেও পালে । তেওঁৰ মৰম আৰু সৰলতাৰে আৰম্ভ কৰা এই ব্যৱসায়ে তেওঁক সকলোৰে মাজত 'আম্মা' হিচাপে চিনাকি কৰাই দিলে ।
সমালোচনাই দিলে সাহস : দেৱনী দেৱীয়ে কোৱা মতে এই পথটো একেবাৰে সহজ নাছিল । তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু আত্মীয়ই এই কামৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছিল । গাঁৱৰ একাংশ আত্মীয়ই তেওঁক ঠাট্টাও কৰিছিল আৰু কৈছিল যে ইমান অভিজাত পৰিয়ালৰ বোৱাৰী হৈও হোটেলত কাম কৰে । স্বামীয়েও ৬ মাহলৈ তেওঁৰ সৈতে কথা পতা নাছিল ।
আম্মা কিটচেনৰ স্বত্বাধিকাৰী দেৱনী দেৱীয়ে কয়, "মোৰ শহুৰ দেউতা যেতিয়াই পাটনালৈ আহিছিল, তেতিয়াই মোক লেতেৰা কাপোৰ পিন্ধি পাকঘৰত দেখা পাই দুখ পাইছিল । তেওঁ কৈছিল আমি কি পাপ কৰিছিলোঁ যে আমাৰ বোৱাৰীয়ে ইমান কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে ।"
মই সুখ অনুভৱ কৰো : দেৱনী দেৱীয়ে কয়, "মই কেতিয়াও হাৰ নামানিলোঁ । মই জানিছিলোঁ যে মই যি কৰি আছো তাত সন্মান আছে, নিজৰ পৰিচয় আছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল ইয়াৰ দ্বাৰা কাৰোবাৰ ক্ষুধা নিবাৰণ হৈছে । মই সদায় মোৰ শহুৰ দেউতাক আনন্দিতভাৱে কৈছিলো যে মানুহক আহাৰ যোগান ধৰা পুণ্যৰ কাম আৰু এই কাম কৰি মই ভালপাও ।"
৮০ হাজাৰত ৮ খন ৰিক্সা ক্ৰয় : দেৱনী দেৱীয়ে কয় যে কষ্টৰ ফল ক্ৰমান্বয়ে লাভ কৰিবলৈ ধৰিলে । ২০ টকীয়া প্লেটেৰে আৰম্ভ হোৱা ব্যৱসায় বাঢ়ি গ'ল । পইচা জমা কৰি ৮০ হাজাৰ টকা কৰিলে আৰু সঞ্চয় হোৱা ধনেৰে ৮ খন ৰিক্সাও ক্ৰয় কৰিলে । ইয়াৰ ফলত আয়ৰ নতুন পথ মুকলি হ'ল । ইয়াৰ পিছত তেওঁ নতুন চিন্তাৰে ২০০৯ চনত নাতিনীয়েকৰ নামত আৰম্ভ কৰিলে সমৃদ্ধি নামেৰে এখন গাৰ্লছ হোষ্টেল ।
তেওঁ কয়, "পূৰ্বে যিসকল ছাত্ৰী মোৰ টিফিনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছিল । তেওঁলোকে হোষ্টেলৰ প্ৰথম গ্ৰাহক হৈ পৰিল । কোনো বিজ্ঞাপন বা প্ৰচাৰ অবিহনে যিটো আৰম্ভ হৈছিল সেয়া যথেষ্ট সফল হ'ল । দুখন হোষ্টেলৰ পৰা ভাল উপাৰ্জন আহিবলৈ ধৰিলে আৰু পৰিয়ালৰ মানসিকতাও ক্ৰমান্বয়ে সলনি হ'বলৈ ধৰিলে । সময় সলনি হ'ল আৰু মহিলাসকলৰ কাম-কাজেও সন্মান লাভ কৰিবলৈ ধৰিলে । সমাজৰ দৃষ্টিভংগী সলনি হোৱাৰ লগে লগে মোৰ সুনামো বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিলে ।"
ক'ভিডেও হ্ৰাস কৰিব নোৱাৰিলে মনোবল : দেৱনী দেৱীয়ে কয় যে যেতিয়া জীৱনটো সফলতাৰ দিশে আগবাঢ়িছিল তেতিয়াই ক'ভিড-১৯ৰ ধ্বংসলীলাই সকলো স্তব্ধ কৰি পেলালে । লকডাউনৰ সময়ত হোষ্টেল সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিল, ব্যৱসায় প্ৰায় বন্ধ হৈ গৈছিল, কিন্তু তেওঁ হতাশ হোৱা নাছিল । চিকিৎসকৰ হোষ্টেললৈ টিফিনৰ যোগান চলি থাকিল । তেওঁ খাদ্যৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা আৰু সোৱাদৰ বাবে চিকিৎসকসকলে নিজেই তেওঁক অনুৰোধ জনালে, "খুৰী, অনুগ্ৰহ কৰি কাম বন্ধ নকৰিব ।" এই সময়ত তেওঁ ক'ভিডতো আক্ৰান্ত হয় ।
দেৱনী দেৱীয়ে কয়, "যিসকল ল'ৰা-ছোৱালীক মই নিজৰ বুলি ভাবি বছৰ বছৰ ধৰি খুৱাই আহিছিলোঁ । তেওঁলোকে মোক পিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰালে আৰু মোৰ ভালদৰে যত্ন ল'লে । এই মুহূৰ্তটোৱেই আছিল মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰাপ্তি । ৰোগতো পৰাস্ত হ'ল আৰু সাহসৰ জয় হ'ল ।"
২০২২ চনত আৰম্ভ আম্মা কিটচেনৰ : দেৱনী দেৱী দুই পুত্ৰ সন্তানৰ মাতৃ । ডাঙৰ পুত্ৰ জয়শংকৰে মেডিচিন খণ্ডত কাম কৰিছিল আৰু কনিষ্ঠ পুত্ৰ দুৰ্গেশ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী । মহামাৰীৰ পিছত কনিষ্ঠ পুত্ৰই তেওঁক ক্লাউড কিটচেন খোলাৰ পৰামৰ্শ দিলে । সময় সলনি হৈছে আৰু খাদ্যও অনলাইনযোগে ডেলিভাৰী কৰা হয় । ফলস্বৰূপে ২০২২ চনৰ জুন মাহত "আম্মা কিটচেন" নামৰ এক ক্লাউড কিটচেন তেওঁ আৰম্ভ কৰে ।
মাত্ৰ কেইমাহমানৰ ভিতৰতে ই গ্ৰাহকৰ প্ৰিয় হৈ পৰিল । অনলাইন ডেলিভাৰী পাৰ্টনাৰৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ পাটনাত তেওঁ হাতৰ সুস্বাদু খাদ্য যাবলৈ ধৰিলে । লাহে লাহে দুটা আউটলেটো আৰম্ভ হ'ল, য'ত মানুহে বহিও খাব পাৰে । নিৰামিষ থালিৰ পৰা বিশেষ থালিলৈ মূল্য ১০০ টকাৰ পৰা ৩০০ টকালৈকে । আজি এই আম্মা কিটচেনৰ বাৰ্ষিক ব্যৱসায় প্ৰায় ২.৫ কোটি টকা ।
দেৱনী দেৱীয়ে কয়, "কোনো কামেই সৰু নহয় । যদি আপোনাৰ মনটো স্পষ্ট আৰু আপোনাৰ সংকল্প শক্তিশালী হয়, তেন্তে পৃথিৱীৰ কোনো বাধাই আপোনাক আগবাঢ়ি যোৱাত বাধা দিব নোৱাৰে ।"
জ্যেষ্ঠ পুত্ৰৰ সহযোগিতা : দেৱনীৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ জয়শংকৰে এতিয়া চাকৰি এৰি ব্যৱসায় পৰিচালনাৰ দায়িত্ব লৈছে । জয়শংকৰে কৈছে যে প্ৰথম অৱস্থাত পৰিয়ালৰ লগতে তেওঁ নিজেও মাতৃৰ কামৰ বিৰোধিতা কৰিছিল যদিও আজি তেওঁ মাতৃৰ ষ্টাৰ্টআপক সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্থন কৰে ।
জয়শংকৰে কয়, "আম্মা কিটচেনত ৩০ জনতকৈ অধিক লোকে কাম কৰে । কৰ্মচাৰীৰ নূন্যতম দৰমহা ১৫,০০০ টকা । কেৱল অনলাইন বিক্ৰীৰ ব্যৱসায়ে ২.৫ কোটি টকাৰ ওপৰত হয় । দুটা আউটলেটত এবাৰত ১৫ৰ পৰা ২০ জন লোকে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে । ইয়াত পুৱা, দুপৰীয়া আৰু গধূলি লোকসকলে খাবলৈ আহে ।"
মাতৃক লৈ গৌৰৱান্বিত পুত্ৰ : জয়শংকৰে লগতে কয় যে তেওঁ মাতৃক লৈ গৌৰৱান্বিত, কাৰণ জীৱনত কেতিয়াও ঘৰৰ কোনো কামো নকৰা ঘৰৰ বোৱাৰীজনী এতিয়া কেইবাটাও পৰিয়াল পোহপাল দি আছে । তদুপৰি বহু মহিলাই তেওঁৰ পৰা প্ৰেৰণা লৈছে আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ পথ বিচাৰি লৈছে ।
তেওঁ কয়, "মোৰ মা মহিলাসকলৰ বাবে প্ৰেৰণা হৈ পৰিছে । আজি মোৰ পত্নীও মাক সহায় কৰিবলৈ দুয়োটা আউটলেটলৈ যায় । যিমান সময় পাই তেওঁ সহায় কৰে ।"
ঘৰৰ দৰে সোৱাদ : আম্মা কিটচেনত আহাৰ গ্ৰহণ কৰি থকা উত্তৰ প্ৰদেশৰ নীলেশ পাণ্ডেই কয় যে তেওঁ ইয়াৰ খাদ্য ঘৰৰ দৰেই পাইছে । অতিৰিক্ত তেল, মছলাৰ ব্যৱহাৰ নহয় । ৭ দিন ধৰি তেওঁ ইয়াত খাবলৈ ডেৰ কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি আহি আছে, কাৰণ তেওঁ কেৱল সোৱাদটোৱেই নহয় ঘৰৰ দৰে পৰিৱেশ অনুভৱ কৰে । আম্মা নামটোৰ দৰেই প্ৰতিটো গৰাহতে নিজৰ দৰে অনুভৱ কৰে ।
নীলেশ পাণ্ডেয়ে কয়, "ইয়ালৈ আহিলে কেতিয়াও ঘৰৰ পৰা আঁতৰত হোটেলত খাই থকা যেন নালাগে । বহুত ভাল লাগে ।"
ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াসেৰে ৰচিলে সফলতাৰ কাহিনী : মুঠৰ ওপৰত দেৱনী দেৱী কেৱল পৰিয়ালৰ বাবেই নহয় সমাজৰ বাবেও এক প্ৰেৰণা । কাৰণ আত্মনিৰ্ভৰশীলতা কোনো ভৱিষ্যৎ সপোনৰ ফল নহয় । ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াসৰ কাহিনী যি সফলতা নিৰ্ণয় কৰে ।
