ETV Bharat / bharat

বায়ু প্ৰদূষণ বনাম আত্মহত্যা? দুয়োৰে মাজৰ সম্পৰ্ক কি? গৱেষণাত প্ৰকাশ পাইছে আচৰিত তথ্য...

বায়ুত থকা কণা পদাৰ্থ পিএম ২.৫ আৰু পিএম ১০ আৰু নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইডে সৃষ্টি কৰিছে বিপদ...

Representative image
বায়ু প্ৰদূষণৰ সৈতে আত্মহত্যাৰ চিন্তাৰ সম্পৰ্ক কি ? গৱেষণাত প্ৰকাশ পাইছে আচৰিত তথ্য (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 16, 2026 at 11:47 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : হতাশাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন কাৰণত আত্মহত্যাৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে । সকলোৱে আত্মহত্যাৰ বিভিন্ন কাৰণ সম্পৰ্কে বিশ্লেষণ কৰি আহিছে । এইবাৰ আত্মহত্যাৰ আন এক কাৰণ ব্যাখ্যা কৰা হৈছে । এই কাৰণটোৰ বিষয়ে শুনিলে আপুনিও আচৰিত নহৈ নোৱাৰে ।

আত্মহত্যাৰ সৈতে বায়ু প্ৰদূষণৰ সম্পৰ্ক আছে নেকি ? এই বিষয়টো জানিবলৈ শেহতীয়াভাৱে গৱেষকসকলে আৰম্ভ কৰিছে অধ্যয়ন । এই অধ্যয়নৰ সময়ত তেওঁলোকে লাভ কৰিছে কিছু আচৰিত তথ্য ।

শেহতীয়াভাৱে এই গৱেষণাত পোহৰলৈ অহা আত্মহত্যাৰ কাৰণটো হৈছে বায়ু প্ৰদূষক । বায়ু প্ৰদূষণৰ বাবেও এনে ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে । বায়ু প্ৰদূষকৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ সৈতে আত্মহত্যা বা এনে চিন্তাৰ দ্বাৰা মৃত্যুৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্পৰ্ক আছে । বায়ুত থকা কণা পদাৰ্থ পিএম ২.৫ আৰু পিএম ১০ আৰু নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইড (এন অ’ ২)ই সৰ্বাধিক বিপদৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

'জাৰ্নেল অৱ এপিডেমিঅ’লজি এণ্ড কমিউনিটি হেল্থ'ত এই তথ্য় প্ৰকাশ পাইছে । এই সন্দৰ্ভত গৱেষকসকলে কিছু তথ্য় উল্লেখ কৰিছে । গৱেষকসকলে কয় যে আত্মহত্যা প্ৰতিৰোধ কৌশলত পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে মন্তব্য কৰিছে । এইক্ষেত্ৰত আত্মহত্যা প্ৰতিৰোধৰ সম্ভাৱ্য পৰিৱৰ্তনযোগ্য বিপদজনক কাৰক হিচাপে বিবেচনা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হৈছে ।

ব্ৰিটেইনৰ কুইনছ ইউনিভাৰ্চিটি বেলফাষ্টৰ দলটোৱে আত্মহত্যা আৰু ইয়াৰ চিন্তাৰ ওপৰত বায়ু প্ৰদূষণৰ সংস্পৰ্শৰ প্ৰভাৱৰ অধ্যয়ন কৰিছে । গৱেষকসকলে ২৯টা অধ্যয়নৰ ফলাফল বিশ্লেষণ কৰিছে । অধ্যয়নকাৰী দলটোৱে কয় যে ব্যক্তিগত, জৈৱিক আৰু প্ৰসংগভিত্তিক কাৰকবোৰ বিশ্লেষণ কৰি কয় যে আত্মহত্যা প্ৰতিৰোধ জনস্বাস্থ্যৰ বিষয়

আনহাতে গৱেষকসকলে কয় যে মানসিক স্বাস্থ্যৰ ফলাফল যেনে হতাশা বা উদ্বেগৰ ওপৰত পৰিৱেশৰ সংস্পৰ্শৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে ব্যাপকভাৱে অধ্যয়ন কৰা হৈছে । অৱশ্যে এইক্ষেত্ৰত আত্মহত্যাৰ আশংকাৰ ওপৰত পৰিৱেশৰ কাৰকৰ সম্ভাৱ্য ভূমিকা কম বুলি কোৱা হৈছে ।

গৱেষণাধৰ্মী এই পত্ৰিকাখনত লেখকসকলে এই বুলি উল্লেখ কৰিছে যে এই মেটা-বিশ্লেষণে পিএম২.৫ আৰু পিএম১০ৰ হ্ৰস্বম্যাদী সংস্পৰ্শ, পিএম২.৫ আৰু এনঅ’২ৰ দীৰ্ঘম্যাদী সংস্পৰ্শ আৰু আত্মহত্যাজনিত মৃত্যুৰ আশংকাৰ মাজত সম্পৰ্ক আছে । তদুপৰি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা আৰু ইয়াৰ ধাৰণাৰ মাজত পৰিসংখ্যাগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ইতিবাচক সম্পৰ্ক থকা বুলিও এই গৱেষণাৰ ফলাফলত দেখুওৱা হৈছে ।

গৱেষকৰ দলটোৱে লগতে কয় যে ছালফাৰ ডাই অক্সাইড আৰু অ’জনকে ধৰি অন্যান্য বায়ু প্ৰদূষক আৰু শব্দ প্ৰদূষণৰ বাবে ইতিবাচক সংযোগ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । তেওঁলোকে লগতে কয় যে ফলাফলবোৰে আত্মহত্যা প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশগত সংস্পৰ্শক পৰিৱৰ্তনযোগ্য কাৰক হিচাপে গণ্য কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।

গৱেষকসকলে এইবুলি ব্যাখ্যা কৰিছে যে বায়ু প্ৰদূষক আৰু আৰ্ছেনিক, সীহ, লিথিয়াম বা নাইট্ৰেটৰ দ্বাৰা প্ৰদূষিত পানীৰ লগতে দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰদাহ আৰু স্নায়ুৰ ক্ষতিকে ধৰি স্নায়ুজনিত প্ৰভাৱৰ সম্পৰ্ক আছে । এইবোৰে মগজুৰ স্বাভাৱিক কাৰ্যকলাপত ব্যাঘাত জন্মোৱাৰো আশংকা থাকে । তদুপৰি মন-মগজু আৰু মানসিক চাপৰ স্থিতিস্থাপকতাৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।

তদুপৰি যানজঁট আৰু অন্যান্য পৰিৱেশৰ শব্দ আৰু পোহৰ প্ৰদূষণে শৰীৰৰ স্বাভাৱিত প্ৰক্ৰিয়াত ব্যাঘাত জন্মোৱাৰ ফলত মানসিক চাপৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰে বুলিও গৱেষকসকলে কয় ।

এই অধ্যয়নৰ সৈতে জড়িত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কাৰ্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জনসংখ্যা স্বাস্থ্য বিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক বেন মুলিন্সেও ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে । অধ্যাপক মুলিন্সে কয় যে বায়ু প্ৰদূষণ আৰু আত্মহত্যাৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে প্ৰথম মেটা বিশ্লেষণত ব্যাখ্যা কৰা হৈছে ।

অধ্যাপক মুলিন্সে কয়, "এইটো সকলোৱে জ্ঞাত যে বহু বায়ু প্ৰদূষক, বিশেষকৈ বহু ধাতুই হতাশা, উদ্বেগ আদিকে ধৰি ব্যাপক স্নায়ুজনিত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ আশংকা থাকে । সেই দৃষ্টিকোণৰ পৰা বায়ু প্ৰদূষকৰ সংস্পৰ্শ আৰু আত্মহত্যাকে ধৰি মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ মাজত থকা সম্পৰ্ক অপ্ৰত্যাশিত নহয় ।"

তেওঁ পুনৰ কয় অধ্যয়নসমূহত অন্তৰ্ভুক্ত প্ৰভাৱৰ আকাৰ তুলনামূলকভাৱে কম । অধ্যাপকগৰাকীয়ে লগতে কয় যে আন গৱেষণাত বতৰ আৰু জলবায়ুৰ চৰম প্ৰভাৱ আৰু আত্মহত্যাৰ মাজত অধিক শক্তিশালী সম্পৰ্ক দেখা গৈছে । এই সকলোবোৰ প্ৰায়ে বায়ু প্ৰদূষণৰ পৰিঘটনাৰ সৈতে জড়িত বুলিও তেওঁ কয় ।

(যদি আপোনাৰ মনলৈ আত্মহত্যাৰ চিন্তা আহিছে বা আপুনি কোনো বন্ধুৰ বাবে চিন্তিত বা আপোনাক আৱেগিক সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তেন্তে স্নেহা ফাউণ্ডেশ্যনলৈ ফোন কৰক – ০৪৪২৪৬৪০০৫০ (২৪x৭ উপলব্ধ) বা আইকল, টাটা ইনষ্টিটিউট অৱ ছ’চিয়েল চায়েন্স হেল্পলাইন – ৯১৫২৯৮৭৮২১ সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ পুৱা ৮ বজাৰ পৰা নিশা ১০ বজালৈ উপলব্ধ ।)

লগতে পঢ়ক:হতাশা যেতিয়া জীৱন লগৰী হয় তেতিয়া..

বিশ্ব আত্মহত্যা প্ৰতিৰোধ দিৱস : ইয়াৰ লক্ষণসমূহ চিনাক্ত কৰি প্ৰতিৰোধৰ উপায় আছেনে ?

TAGGED:

বায়ু প্ৰদূষণ
ইটিভি ভাৰত অসম
হতাশা
AIR POLLUTION RESEARCH
RESEARCH POLLUTION SUICIDE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.