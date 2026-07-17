স্কুল ভেনত খুন্দা মাৰিলে ৰে'লে, বংগত কেইবাটিও শিশু নিহত
ৰে'লৱে ক্ৰছিঙৰ গেট খোলা থকাৰ ফলতে সংঘটিত এক শোকাৱহ ঘটনা । স্কুল ভেনত খুন্দা মাৰিলে ৰে'লে । কেইবাটিও শিশু নিহত, আন কেইবাজনো আহত ।
Published : July 17, 2026 at 7:06 PM IST
মুৰ্চিদাবাদ: পশ্চিমবংগৰ মুৰ্চিদাবাদ জিলাত সংঘটিত হৈছে এক শোকাৱহ ঘটনা । ৰে'লৱে ক্ৰছিঙৰ গেট খোলাৰ ৰখাৰ ফলতে যাত্ৰীবাহী ৰে'লে স্কুল ভেনত খুন্দা মাৰিলে। মুৰ্চিদাবাদৰ বেহৰমপুৰত সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে চাৰিজন ছাত্ৰসহ মুঠ ৫ জনে, আনহাতে আন ৬ টি শিশু গুৰুতৰভাৱে আহত হয়।
এই ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে ৰে'ল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰি নিহতৰ পৰিয়াললৈ ১০ লাখ টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে । ইফালে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সাংসদ অধীৰ চৌধুৰীয়ে । প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি এই ৰে'লৱে ক্ৰছিঙৰ গেট খোলা ৰখাৰ ফলতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
হাওৰা সংমণ্ডলৰ আজিমগঞ্জ-কটোৱা অংশৰ গোবিন্দপুৰ ৰে’ল গেটত পুৱা প্ৰায় ৭ বজাত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা । আহত তিনিজনক মুৰ্চিদাবাদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ বিপৰীতে বাকীসকলক স্থানীয় কৰ্ণসুবৰ্ণ গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ।
জামছেদ শ্বেখ (৭৩), ফাৰহানা বেগম (৬) আৰু জেছিক খাতুনে (৮) ঘটনাস্থলীতে প্ৰাণ হেৰুৱাই । আনহাতে আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত মুৰ্চিদাবাদ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা ইছানুৰ ৰহমান (৯) আৰু তামান্মা খাতুনক (৮) চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ।
স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি, ৰে’লৱেৰ গেটকীপাৰৰ গাফিলতিৰ বাবেই এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল । ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি গেটকিপাৰজনে নিচাসক্ত অৱস্থাত থকা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি ৰে'লৱেৰ কেবিনৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখে ।
ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ কৰ্তব্যত অৱহেলাৰ অভিযোগত গেটকিপাৰজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । ডিভিজনেল ৰে'লৱে মেনেজাৰ (ডি আৰ এম)কে ধৰি কেইবাজনো শীৰ্ষ ৰে’ল বিষয়া ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়।