দুমাহত চাৰিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ চৰম সিদ্ধান্ত এনআইটি কুৰুক্ষেত্ৰত, কিয় বাঢ়িছে এনে ঘটনা ?

দুমাহত চাৰিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ চৰম সিদ্ধান্ত এনআইটি কুৰুক্ষেত্ৰত, কিয় বাঢ়িছে এনে ঘটনা ?
Published : April 18, 2026 at 9:52 AM IST
নতুন দিল্লী : বিগত দুমাহত চাৰিগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ আত্মহননৰ ঘটনাৰে বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে কুৰুক্ষেত্ৰৰ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ টেকন’লজিয়ে । অধ্যাপক আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে । সম্প্ৰতি চিবিআইৰ তদন্তৰ দাবী জনাইছে তেওঁলোকে । বৃহস্পতিবাৰে বি টেক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে কুৰুক্ষেত্ৰ এনআইটিৰ চৌহদত চৰম পন্থা গ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ পিছতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এক বৃহৎ প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি কৰি নিৰপেক্ষ তদন্তৰ দাবী জনায় ।
আত্মহত্যাৰ ঘটনাক লৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ:
বিভিন্ন বিভাগৰ অধ্যাপক আৰু শিক্ষাবিদসকলে বিভিন্ন অজুহাতত তেওঁলোকক হাৰাশাস্তি কৰা বুলি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁলোকক মানসিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ ফলত আত্মহননৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে ।
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে জনোৱা মতে, দীক্ষাৰ অধ্যাপক মহেশ গুপ্তাই অতি বেয়া আচৰণ কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত যথেষ্ট হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল । ইয়াৰ ফলত দীক্ষাই চৰম পদক্ষেপ ল’লে । লগতে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰে যে ছোৱালীক ফোন মেছেজৰ জৰিয়তে শিক্ষানুষ্ঠানললৈ মাতি অনা হয় আৰু মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰা হয় । যদি শিক্ষা বিষয়াসকলক এই বিষয়ে অৱগত কৰা হয়, তেতিয়াও তেওঁলোকক হাৰাশাস্তি কৰে ।
চিবিআইৰ তদন্তৰ দাবী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ:
প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে উল্লেখ কৰে যে বিগত দুমাহত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ চাৰিজন ছাত্ৰই আত্মহত্যা কৰিছে । তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ দায়িত্ব স্থানীয় আৰক্ষীৰ পৰিৱৰ্তে চিবিআইক দাবী জনায় । কেমেৰাৰ সমুখলৈ আগবাঢ়ি আহিলে পিছলৈ বিভিন্ন অজুহাতত হাৰাশাস্তি হ’ব পাৰে বুলিও তেওঁলোকে উল্লেখ কৰে । তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ খবৰ দিবলৈ আগবাঢ়ি অহাসকলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিষ্ঠানটোক কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিবলৈ দাবী জনায় ।
প্ৰতিষ্ঠানটোৱে এখন তদন্ত সমিতি গঠন কৰিছে:
যোৱা দুমাহত আত্মহত্যাৰ বাতৰি পোৱাৰ পিছত এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ক্ষোভ সৰ্বকালৰ উচ্চতম স্তৰত আছে । তিনিটা গোচৰ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে শান্ত হৈ আছিল যদিও এতিয়া তেওঁলোকে তদন্তৰ দাবী জনাইছে, যাৰ ফলত প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হৈছে । বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনৰ আশ্বাসৰ পিছতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিবাদৰ অন্ত পেলায় । বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনে উল্লেখ কৰে যে এই সকলোবোৰ গোচৰৰ তদন্তৰ বাবে এখন তদন্ত সমিতি গঠন কৰা হ’ব, যিয়ে প্ৰতিটো দিশৰ ওপৰত পুংখানুপুংখভাৱে তদন্ত কৰিব, আৰু যিকোনো ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হ’লে সম্ভৱপৰ কঠোৰতম ব্যৱস্থাৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব ।
এইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে আত্মহত্যা:
যোৱা দুমাহত চাৰিজন ছাত্ৰই আত্মহত্যা কৰিছে । ১৬ ফেব্ৰুৱাৰীত তেলেংগানাৰ ১৯ বছৰীয়া অংগদ শিৱই নিজৰ হোষ্টেলৰ কোঠাত নিজৰ প্ৰাণ কাঢ়ি লৈছিল । দ্বিতীয়টো গোচৰ পোহৰলৈ আহিছিল ৩১ মাৰ্চত, হাৰিয়ানাৰ ২২ বছৰীয়া পৱন কুমাৰে আত্মহত্যা কৰিছিল । পৱন আছিল দ্বিতীয় বৰ্ষৰ বি.টেক ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ছাত্ৰ ।
তৃতীয়টো ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল ৯ এপ্ৰিলত, হাৰিয়ানাৰ ছিৰছা জিলাৰ ২২ বছৰীয়া প্ৰিয়ংশু বাৰ্মাই আত্মহত্যা কৰিছিল । প্ৰিয়ংশু আছিল তৃতীয় বৰ্ষৰ বি.টেকৰ ছাত্ৰ । শেহতীয়া ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল ১৬ এপ্ৰিলত বিহাৰৰ বাসিন্দা দিক্ষাই নিজৰ হোষ্টেলৰ কোঠাত আত্মহত্যা কৰিছিল । দীক্ষা আছিল দ্বিতীয় বৰ্ষৰ বি.টেকৰ ছাত্ৰী ।
এন আই টিৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সমৰ্থনত ওলাই আহিল কে ইউ কেৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা:
প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা ড° জছৱিন্দৰ সিং খাইৰাই কয়, "যোৱা নিশা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এন আই টি চৌহদত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি প্ৰশাসনৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰিছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনেও শুনা নাছিল । প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এই বিষয়ত চি বি আইৰ তদন্তৰ দাবী জনাইছিল, এতিয়ালৈকে কোনো ন্যায্য তদন্ত কৰা হোৱা নাই । একাংশৰ মনোভাৱ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক মানসিক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, যাৰ ওপৰত গুৰুত্বসহকাৰে তদন্ত কৰা উচিত ।’’
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপৰ দাবী:
এই বিষয়ত কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি যশৱিন্দৰ সিং খাইৰাই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবী জনায় । লগতে হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নয়েব সিং ছাইনীক হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ আবেদন জনায় । শীঘ্ৰে যদি সুনিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে ছাত্ৰ আন্দোলন তীব্ৰতৰ হ’ব বুলিও তেওঁ সকীয়াই দিয়ে ।
পূৰ্বৰ তিনিটা গোচৰৰ তদন্তৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই:
ছাত্ৰ নেতা যশৱিন্দৰে কয়, "তিনিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে আত্মহত্যা কৰিছে । সেই তিনিটা গোচৰত আৰক্ষীয়ে এতিয়াও একো প্ৰকাশ কৰা নাই । আমি তদন্তৰ অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে নাজানো । অৱশ্যে থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া বিশালৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়ত তেওঁ কয় যে বিষয়টো গুৰুতৰ হৈ পৰিছে, কেৱল আৰক্ষী অধীক্ষকেহে চম্ভালিবলৈ সক্ষম হ'ব । তেওঁ অতি সোনকালে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই তথ্য দাখিল কৰিব ।’’
কিয় বাঢ়িছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ আত্মহত্যাৰ সংখ্যা ?
কুৰুক্ষেত্ৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মনোবিজ্ঞান বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক হৰদীপ লাল যোশীয়ে কয়, "কুৰুক্ষেত্ৰৰ নেচনেল ইনষ্টিটিউট ফৰ টেকন'লজিত যোৱা দুমাহত চাৰিজন শিক্ষাৰ্থীয়ে আত্মহত্যা কৰাৰ কথা মোৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে । আত্মহত্যাৰ কাৰণ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে । এইটো আৰক্ষীৰ তদন্তৰ বিষয়, কিন্তু মোৰ অভিজ্ঞতা অনুসৰি আজিকালি শিশুৰ ওপৰত অধিক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে । অভিভাৱকসকলে ভাল নম্বৰ পাবলৈ অধিক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে শিশুসকলক । ক'ৰবাত শিশুৱে এই বিষয়ে অস্বস্তি অনুভৱ কৰে আৰু এনে পৰিস্থিতিত তেওঁলোকে আত্মহত্যাৰ চৰম পদক্ষেপ লয় ।"
ফোনৰ অত্যধিক ব্যৱহাৰো এটা কাৰণ:
তেওঁ কয়, "এনেধৰণৰ কিছুমান বেলেগ বেলেগ কথা ঘটে । ল'ৰা-ছোৱালীও বহু ব্যক্তিগত কথাৰ বাবে মানসিক চাপত থাকে । আগতে আমি ইজনে সিজনৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, কিন্তু আজিকালি ফোনৰ বাবেই পৃথিৱীখন সলনি হৈছে । শিশুৱে নিজৰ হৃদয়ৰ অনুভৱবোৰ কাৰো আগত প্ৰকাশ নকৰে আৰু তেওঁলোকে ভিতৰি ভিতৰি মানসিকভাৱে দুৰ্বল হৈ আত্মহত্যাৰ দৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে । একেদৰে আজিকালি এইটোও দেখা গৈছে যে আমি ল'ৰা-ছোৱালীৰ প্ৰতিটো ইচ্ছা পূৰণ কৰোঁ । যাৰ বাবে তেওঁলোকে অনুভৱ কৰে যে তেওঁলোকে বিচৰা সকলোখিনি পাব ৷ যদি এনেকুৱা হয় যে শিশুৱে কিবা এটা বিচাৰে আৰু তেওঁলোকে সেইটো নাপায়, তেন্তে তেওঁলোকে মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত হৈ আত্মহত্যাৰ দৰে পদক্ষেপ লয় ।"
কেম্পাছত ল'ৰা-ছোৱালীৰ লগত মিলামিছা কৰিব লাগে :
হৰদীপ লাল যোশীয়ে কয়, "শেহতীয়াকৈ কুৰুক্ষেত্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠানত সংঘটিত আত্মহত্যাৰ গোচৰটোতো প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে তাত থকা অধ্যাপকসকলে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগত ভাল ব্যৱহাৰ নকৰে । এইটো একেবাৰে ভুল । শিক্ষাৰ্থীসকলক তেওঁলোকৰ সমস্যা আৰু সমাধানৰ বিষয়ে সোধা উচিত । যদিহে তাত থকা পৰিচালনা সমিতিয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰে, তেন্তে নিশ্চিতভাৱে বহু শিক্ষাৰ্থী মানসিক চাপৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰে, কিন্তু তাত পৰিচালনা দুৰ্বল গতিকে তাত পৰিচালনা শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিব লাগে যাতে ভৱিষ্যতে এনে কাণ্ড নহয় ।’’
মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত শিশুক কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিব ?
অধ্যাপকগৰাকীয়ে কয়, "মোৰ প্ৰায় ৩০ৰ পৰা ৪০ বছৰীয়া অভিজ্ঞতাত মই এনে বহু ক্ষেত্ৰ দেখিছো য'ত যদি কোনো শিশু মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত হয় তেন্তে তেওঁৰ বহু পৰিৱৰ্তন ঘটে । প্ৰথম কথা, তেওঁৰ খাদ্যাভ্যাস, বহা, খোজকঢ়া আৰু আনকি শোৱাৰ ধৰণতো পৰিৱৰ্তন হয় । আমি সকলোৱে এই সকলোবোৰ কথা লক্ষ্য কৰা উচিত । যদি আমি এজন ছাত্ৰৰ এনে পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাওঁ, তেন্তে আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিব লাগে আৰু তেওঁ কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে সেইটো জানিব লাগে ।"
আমি চাপত জীয়াই থকা উচিত নহয় :
তেওঁ কয়, "এই সকলোবোৰ ঘটনালৈ চাই আমি ক'ব পাৰো যে শিশুক মানসিকভাৱে শক্তিশালী কৰিবলৈ আমি সময়ে সময়ে পৰামৰ্শ দিয়া উচিত । অভিভাৱকেও নিজৰ সন্তানৰ ওপৰত বেছি হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা উচিত নহয় । সকলো বৃহৎ প্ৰতিষ্ঠানতে মেনেজমেণ্ট আৰু অধ্যাপকসকলে শিশুৰ ওপৰত বেছি হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা উচিত নহয় আৰু তেওঁলোকক বুজাব লাগে যে জীৱনটো উচ্চ নম্বৰ পোৱাৰ কথা নহয়, বৰঞ্চ ভাল জীৱন যাপনৰ কথাহে এই সকলোবোৰ ভৱিষ্যতৰ বিষয়, কিন্তু আমি বৰ্তমানৰ সময়ত হেঁচাত জীয়াই থকা উচিত নহয় ।
