ETV Bharat / bharat

আমৰণ অনশনৰত ছাত্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি, এজন ছাত্ৰক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি

মঙলবাৰে নিশাৰে পৰা অনশনত বহা ছাত্ৰনেতা ৰাহুল ক্ৰান্তিক চিকিৎসাৰ বাবে এম্বুলেঞ্চেৰে ৰাঁচী সদৰ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ ।

Student hunger strike over JPSC-JSSC protest fallen ill in Ranchi
আমৰণ অনশনৰত ছাত্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 7, 2026 at 3:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ৰাঁচী: ঝাৰখণ্ড লোকসেৱা আয়োগ (জেপিএছচি) আৰু ঝাৰখণ্ড কৰ্মচাৰী নিৰ্বাচন আয়োগ (জেএছএছচি)ৰ চাকৰিৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি শিক্ষাৰ্থীসকল আমৰণ অনশনত বহিছে ।

১৪ দিন ধৰি চলি থকা এই অনশনত অংশগ্ৰহণ কৰা এজন শিক্ষাৰ্থীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে । লগে লগে তেওঁ ৰাঁচীৰ সদৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় বুলি এগৰাকী বিষয়াই জানিবলৈ দিয়ে ।

তেওঁ জনাই যে, মঙলবাৰে নিশাৰে পৰা অনশনত বহা ছাত্ৰনেতা ৰাহুল ক্ৰান্তিক চিকিৎসাৰ বাবে এম্বুলেঞ্চযোগে ৰাঁচী সদৰ হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হয় । এদিন পূৰ্বে ক্ৰান্তিয়ে কৈছিল যে অনশনকাৰীসকলে প্ৰশাসনক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাৰ বাবে দাবী কৰিছিল । কিন্তু পুৱা ৮:৩০ বজালৈকে কোনো চিকিৎসক অনশনস্থলীত উপস্থিত নহ'ল ।

বৃহস্পতিবাৰে বিয়লিভাগত কংগ্ৰেছ সাংসদ তথা বিৰোধী নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে অনশনত অংশগ্ৰহণ কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে আৰু শিক্ষা আৰু নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ সংশোধনৰ বাবে তেওঁলোকে কৰা দাবীক সমৰ্থন কৰে ।

জেপিএছচি-জেএছএছচি সংস্কাৰ মঞ্চৰ সদস্যসকলৰ সৈতে ফোনযোগে বাৰ্তালাপ কৰি গান্ধীয়ে তেওঁলোকক আশ্বাস দিয়ে যে তেওঁলোকৰ দাবী কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিৰ জৰিয়তে গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।

Student hunger strike over JPSC-JSSC protest fallen ill in Ranchi
নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ 'অনিয়ম'ক লৈ বিজেপিৰ প্ৰতিবাদ (ANI)

এই আহ্বানৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধীয়ে ছাত্ৰ আন্দোলনৰ প্ৰতি সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰি শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰু নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজন বুলি কয় । লগতে তেওঁ কয় যে কংগ্ৰেছ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ এই দাবীৰ সৈতে তেওঁ ঠিয় দিব ।

প্ৰতিনিধিসকলে এই প্ৰতিবাদ শান্তিপূৰ্ণভাৱে অব্যাহত ৰাখিব বুলি কয় । কিন্তু শীঘ্ৰে আলোচনা আৰম্ভ নকৰিলে ১০ আগষ্টত ৰাজ্য বিধানসভা ঘেৰাও নিৰ্ধাৰিত সময়ত অনুষ্ঠিত হ’ব ।

পীয়ুষ কুমাৰে কয়,"আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ আৰু পৰিস্থিতিৰ ওপৰত তীব্ৰ নজৰ ৰাখি আহিছোঁ । আমি এতিয়াও অপেক্ষা কৰি আছো চৰকাৰে আমাৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব, তেওঁলোকে তাৰিখ আৰু সময় নিৰ্ধাৰণ কৰিব । কিন্তু এই সন্দৰ্ভত আমি কোনো আনুষ্ঠানিক তথ্য পোৱা নাই ।"

তেওঁ কয়,"যিসমূহ দলে নৈতিক সমৰ্থন দিব বিচাৰে, তেওঁলোকক স্বাগতম । প্ৰথম দিনৰ পৰাই আমাৰ এটাই স্থিতি যে আমাৰ মঞ্চ শিক্ষাৰ্থীক মঞ্চ । কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে আমাৰ সম্বন্ধ নাই । আমাক কেৱল নৈতিক সমৰ্থন লাগে । আমি আমাৰ মঞ্চখনক ৰাজনৈতিক ৰণক্ষেত্ৰলৈ পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ ।

উল্লেখ্য যে মঙলবাৰে নিশা দুগৰাকী মহিলাসহ ৫ গৰাকী ছাত্ৰ ঝাৰখণ্ড লোকতান্ত্ৰিক ক্ৰান্তিকাকী মৰ্চাৰ নেতা দেৱন্দ্ৰ নাথ মাহাতোৰ অনশনত চামিল হৈ পৰে । মাহাতোৱে যোৱা ৬ টা দিন ধৰি অনশনত বহি আছে ।

শেহতীয়াকৈ নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত কাগজ ফাদিল হোৱা বিষয়টোক লৈ দিল্লীত ২৬ দিনীয়া অনশন পৰ্যবেক্ষণ কৰা সমাজ কৰ্মী সোণম ৱাংচুকে বুধবাৰে মাহাটোৰ সৈতে ফোনযোগে কথা পাতি অন্ততঃ পানী খাবলৈ আহ্বান জনায় । তাৰ পিছত মাহটোৱে পানী খাবলৈ আৰম্ভ কৰে ।

ঝাৰক্ষণ্ড নিযুক্তি পৰীক্ষাত অনিয়ম হোৱাৰ অভিযোগত কৰা অনশনে শুকুৰবাৰে ২৬ দিনত ভৰি দিয়ে, য'ত দুগৰাকী ছাত্ৰই উল্লেখ কৰে যে তেওঁলোকে শুকুৰবাৰৰ দিনটোত অধিবেশন চলি থকাৰ মাজতে বিধানসভালৈকে ৰেলী কৰিব ।

প্ৰতিবাদকাৰীসকলে চতুৰ্দশ ঝাৰখণ্ড পি এছ চি অসামৰিক সেৱা পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ লগতে নিযুক্তি পৰীক্ষাত সংঘটিত হোৱা অনিয়মৰ তদন্ত চিবিআই বা ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ পৰা অহা অৱসৰপ্ৰাপ্ত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ পেনেলৰ দ্বাৰা কৰাবলৈ দাবী জনাই আহিছে । লগতে ঝাৰখণ্ড লোকসেৱা আয়োগ আৰু ঝাৰখণ্ড কৰ্মচাৰী বাছনি আয়োগৰ ব্যাপক সংস্কাৰৰ দাবী উত্থাপন কৰে ।

নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ 'অনিয়ম'ক লৈ বিজেপিৰ প্ৰতিবাদ

ইফালে, শুকুৰবাৰে ঝাৰখণ্ডত বিজেপি নেতৃত্বাধীন বিৰোধীয়ে বিধানসভা চৌহদত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি ৰাজ্যখনৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত সংঘটিত হোৱা অনিয়মৰ সন্দৰ্ভত চিবিআইৰ তদন্তৰ দাবী উত্থাপন কৰে । বিৰোধী বিধায়কসকলে প্লেকাৰ্ড লৈ জেএমএম নেতৃত্বাধীন চৰকাৰক লক্ষ্য কৰি ‘ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত বিক্ৰী বন্ধ কৰক’ আৰু ‘জেপিএছচি পৰীক্ষাত হোৱা অনিয়মৰ চিবিআইৰ তদন্ত কৰক’ আদি শ্ল'গান দি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

বিজেপিৰ চীফ হুইপ নবীন জয়ছৱালে কয় যে নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ কেলেংকাৰীৰ চিআইডিৰ তদন্তৰে 'ইছ্যুসমূহ ঢাকি ৰাখিবলৈ' আৰম্ভ কৰা হৈছে । তেওঁ কয়,"এয়া চকুত ধূলি মৰা কাৰ্য । চিআইডিৰ তদন্তত যুৱক-যুৱতীসকলৰ বিশ্বাস নাই । প্ৰতিবাদকাৰীয়ে উত্থাপন কৰা অভিযোগৰ ওপৰত চিবিআইৰ এটা দলে তদন্ত কৰিলেহে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ন্যায় পাব ।"

লগতে পঢ়ক: জেন-জিৰ প্ৰতিবাদত ভীতিগ্ৰস্ত মোদী, জনতাৰ কণ্ঠ ৰুধিবলৈ নতুন আইন : কেজৰিৱাল

ৰাহুল গান্ধীৰ ঘৰৰ বাহিৰত হঠাৎ হাজিৰ সাধুৰ দল: ধৰি-বান্ধি লৈ গ'ল আৰক্ষীয়ে

TAGGED:

ঝাৰখণ্ড নিযুক্তি পৰীক্ষা
ঝাৰখণ্ড লোকসেৱা আয়োগ
জেপিএছচি পৰীক্ষাত অনিয়ম
ইটিভি ভাৰত অসম
JHARKHAND PROTEST HOSPITALISED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.