জন্মদিনৰ এদিন পূৰ্বে বিদ্যালয়তে ছাত্ৰীয়ে নিজৰ শৰীৰত কৰিলে অগ্নিসংযোগ, থিতাতেই মৃত্যু

জন্মদিনৰ এদিন পূৰ্বে বিদ্যালয়তে ছাত্ৰীয়ে নিজৰ শৰীৰত কৰিলে অগ্নিসংযোগ, থিতাতেই মৃত্যু
মৃতদেহৰ ওচৰতে তিনি পৃষ্ঠাৰ আত্মহত্যাৰ টোকা উদ্ধাৰ ।
By PTI
Published : October 24, 2026 at 6:23 PM IST
নতুন দিল্লী : আন দিনাৰ দৰে আজিও ছাত্ৰীগৰাকী বিদ্যালয়লৈ গৈছিল । ইয়াৰ পিচতেই এই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে কোনোৱে নভবাকৈয়ে নিজকে শেষ কৰি দিলে । আন শিক্ষাৰ্থীয়ে ঘটনাটোৰ বিষয়ে ভূ পোৱাৰ পূৰ্বেই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰেই গাত অগ্নিসংযোগ কৰে আৰু লগে লগে মৃত্যু কোলাত ঢলি পৰিল ।
এই ঘটনাটো শনিবাৰে দিল্লীৰ কৃষ্ণনগৰৰ সৰ্বোদয় বালিকা বিদ্যালয়ত সংঘটিত হয় । এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো সংঘটিত কৰা ছাত্ৰীগৰাকী দ্বাদশ শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত আছিল । কাইলৈ অৰ্থাৎ ২৫ অক্টোবৰত ছাত্ৰীগৰাকীৰ জন্মদিন আছিল । জন্মদিন পালনৰ এদিন পূৰ্বেই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে কিয় নিজকে শেষ কৰি দিলে সেই বিষয়ে জানিব পৰা হোৱা নাই ।
#WATCH | Today, a PCR call regarding a fire incident was received from a school in Krishna Nagar, Delhi. Upon receipt of the information, police staff from PS Krishna Nagar promptly reached the spot, where an approximately 18-year-old female student of Class 12th was found in a burnt condition behind the school guard room. During preliminary proceedings, certain materials were recovered from the spot and the deceased's school bag. The Crime Team was called to inspect the scene and collect relevant evidence. The circumstances leading to the incident are being examined, and further enquiry is in progress: Delhi Police (Visuals from outside the school)— ANI (@ANI) October 24, 2026
বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষকসকলৰ মতে, এই ঘটনাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে ছাত্ৰীগৰাকীৰ বেগত কিছু সন্দেহজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰে । অৱশ্যে উদ্ধাৰ হোৱা সামগ্ৰীসমূহৰ প্ৰকৃতি আৰু ঘটনাৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্য সম্পৰ্কে আৰক্ষীয়ে এতিয়াও আনুষ্ঠানিকভাৱে নিশ্চিত হোৱা নাই ।
প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহৰ ওচৰতে তিনি পৃষ্ঠাৰ এখন আত্মহত্যাৰ টোকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । আনহাতে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে বিদ্যালয়লৈ অহাৰ সনয়ত ৰাসায়নিক পদাৰ্থ সম্ভৱতঃ পেট্ৰ’ল থকা বটল লৈ আহিছিল । অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে এইক্ষেত্ৰত আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত এই কথা নিশ্চিত কৰা নাই ।
এই সন্দৰ্ভত দিল্লী আৰক্ষীৰ উপ আয়ুক্ত আৰ পি মীনাই উল্লেখ কৰা মতে, বিদ্যালয়খনৰ চকীদাৰ কক্ষৰ পিছফালে ১৮ বছৰীয়া ছাত্ৰীগৰাকী অগ্নিদগ্ধ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় । পিচত তেওঁক ডাঃ হেডগাৱাৰ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে তেওঁক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ।
গোচৰৰ গুৰুত্বৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অপৰাধ শাখাৰ দলক ঘটনাস্থলীলৈ মাতি অনাত দলটোৱে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰে । এই ঘটনাই বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সুৰক্ষাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।
#WATCH दिल्ली: शाहदरा के एक स्कूल में 17 वर्षीय लड़की ने खुद को आग लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई | दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा, "पुलिस इस केस की जांच कर रही है। सभी सबूतों को स्कूल ने पुलिस को उपलब्ध कराया है। यह दुखद घटना है। जांच होने के बाद सभी चीजे सूचित की जाएंगी।"— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 24, 2026
- ভগ্নীয়ে কি কয় ?
ছাত্ৰীগৰাকীৰ ভগ্নীয়ে এই ঘটাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয় যে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটোৱে দিনৰ ১২:৪০ বজাত এই ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত এটা ফোন কল পাইছিল । ছাত্ৰীগৰাকীৰ ভগ্নীয়ে কয়, "মই তাইক স্কুলত থ'বলৈ আহিছিলো আৰু তাইক স্বাভাৱিকে দেখা পাইছিলো । তাইৰ মুখমণ্ডল গুৰুতৰভাৱে অগ্নিদগ্ধ হৈছে ।"
- ঘটনাৰ বুজ ল'লে দিল্লীৰ মন্ত্ৰীয়ে
এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিচতেই দিল্লী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আশীষ সুদে কয়, "আৰক্ষীয়ে গোচৰৰ তদন্ত কৰি আছে । বিদ্যালয়ে আৰক্ষীক সকলো প্ৰমাণ প্ৰদান কৰিছে । এইটো এটা দুঃখজনক ঘটনা । তদন্ত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত সকলো খবৰ দিয়া হ'ব ।"
(আত্মহত্যা কোনো সমাধান নহয়: যদি আপোনাৰ মনলৈ আত্মহত্যাৰ চিন্তা আহিছে, অথবা আপুনি কোনো বন্ধুৰ বাবে চিন্তিত হৈছে, নাইবা আপোনাক মানসিক সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তেন্তে আপোনাৰ কথা শুনিবলৈ সদায় কোনোবা নহয় কোনোবা প্ৰস্তুত থাকে । তলত দিয়া হেল্পলাইন নম্বৰসমূহত যোগাযোগ কৰক- স্নেহা ফাউণ্ডেশ্বন: ০৪৪-২৪৬৪০০৫০ (২৪ ঘণ্টাই উপলব্ধ) আইকল (iCall - টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ছ’চিয়েল ছায়েন্সেছৰ হেল্পলাইন): ৯১৫২৯৮৭৮২১ (সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ, ৰাতিপুৱা ৮ বজাৰ পৰা নিশা ১০ বজালৈ)
লগতে পঢ়ক:ছ’চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ নিধি তিৱাৰীৰ ৩০ বছৰ বয়সত আত্মহত্যা
ছাত্ৰ আত্মহত্যা ঘটনাৰ বাবে আইআইটি বম্বেৰ অধ্যাপকক নিলম্বন, তদন্ত অব্যাহত