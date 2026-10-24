ETV Bharat / bharat

জন্মদিনৰ এদিন পূৰ্বে বিদ্যালয়তে ছাত্ৰীয়ে নিজৰ শৰীৰত কৰিলে অগ্নিসংযোগ, থিতাতেই মৃত্যু

মৃতদেহৰ ওচৰতে তিনি পৃষ্ঠাৰ আত্মহত্যাৰ টোকা উদ্ধাৰ ।

STUDENT DIES IN SCHOOL
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (file photo)
author img

By PTI

Published : October 24, 2026 at 6:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : আন দিনাৰ দৰে আজিও ছাত্ৰীগৰাকী বিদ্যালয়লৈ গৈছিল । ইয়াৰ পিচতেই এই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে কোনোৱে নভবাকৈয়ে নিজকে শেষ কৰি দিলে । আন শিক্ষাৰ্থীয়ে ঘটনাটোৰ বিষয়ে ভূ পোৱাৰ পূৰ্বেই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰেই গাত অগ্নিসংযোগ কৰে আৰু লগে লগে মৃত্যু কোলাত ঢলি পৰিল ।

এই ঘটনাটো শনিবাৰে দিল্লীৰ কৃষ্ণনগৰৰ সৰ্বোদয় বালিকা বিদ্যালয়ত সংঘটিত হয় । এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো সংঘটিত কৰা ছাত্ৰীগৰাকী দ্বাদশ শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত আছিল । কাইলৈ অৰ্থাৎ ২৫ অক্টোবৰত ছাত্ৰীগৰাকীৰ জন্মদিন আছিল । জন্মদিন পালনৰ এদিন পূৰ্বেই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে কিয় নিজকে শেষ কৰি দিলে সেই বিষয়ে জানিব পৰা হোৱা নাই ।

বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষকসকলৰ মতে, এই ঘটনাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে ছাত্ৰীগৰাকীৰ বেগত কিছু সন্দেহজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰে । অৱশ্যে উদ্ধাৰ হোৱা সামগ্ৰীসমূহৰ প্ৰকৃতি আৰু ঘটনাৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্য সম্পৰ্কে আৰক্ষীয়ে এতিয়াও আনুষ্ঠানিকভাৱে নিশ্চিত হোৱা নাই ।

প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহৰ ওচৰতে তিনি পৃষ্ঠাৰ এখন আত্মহত্যাৰ টোকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । আনহাতে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে বিদ্যালয়লৈ অহাৰ সনয়ত ৰাসায়নিক পদাৰ্থ সম্ভৱতঃ পেট্ৰ’ল থকা বটল লৈ আহিছিল । অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে এইক্ষেত্ৰত আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত এই কথা নিশ্চিত কৰা নাই ।

এই সন্দৰ্ভত দিল্লী আৰক্ষীৰ উপ আয়ুক্ত আৰ পি মীনাই উল্লেখ কৰা মতে, বিদ্যালয়খনৰ চকীদাৰ কক্ষৰ পিছফালে ১৮ বছৰীয়া ছাত্ৰীগৰাকী অগ্নিদগ্ধ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় । পিচত তেওঁক ডাঃ হেডগাৱাৰ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে তেওঁক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ।

গোচৰৰ গুৰুত্বৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অপৰাধ শাখাৰ দলক ঘটনাস্থলীলৈ মাতি অনাত দলটোৱে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰে । এই ঘটনাই বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সুৰক্ষাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।

  • ভগ্নীয়ে কি কয় ?

ছাত্ৰীগৰাকীৰ ভগ্নীয়ে এই ঘটাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয় যে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটোৱে দিনৰ ১২:৪০ বজাত এই ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত এটা ফোন কল পাইছিল । ছাত্ৰীগৰাকীৰ ভগ্নীয়ে কয়, "মই তাইক স্কুলত থ'বলৈ আহিছিলো আৰু তাইক স্বাভাৱিকে দেখা পাইছিলো । তাইৰ মুখমণ্ডল গুৰুতৰভাৱে অগ্নিদগ্ধ হৈছে ।"

  • ঘটনাৰ বুজ ল'লে দিল্লীৰ মন্ত্ৰীয়ে

এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিচতেই দিল্লী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আশীষ সুদে কয়, "আৰক্ষীয়ে গোচৰৰ তদন্ত কৰি আছে । বিদ্যালয়ে আৰক্ষীক সকলো প্ৰমাণ প্ৰদান কৰিছে । এইটো এটা দুঃখজনক ঘটনা । তদন্ত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত সকলো খবৰ দিয়া হ'ব ।"

(আত্মহত্যা কোনো সমাধান নহয়: যদি আপোনাৰ মনলৈ আত্মহত্যাৰ চিন্তা আহিছে, অথবা আপুনি কোনো বন্ধুৰ বাবে চিন্তিত হৈছে, নাইবা আপোনাক মানসিক সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তেন্তে আপোনাৰ কথা শুনিবলৈ সদায় কোনোবা নহয় কোনোবা প্ৰস্তুত থাকে । তলত দিয়া হেল্পলাইন নম্বৰসমূহত যোগাযোগ কৰক- স্নেহা ফাউণ্ডেশ্বন: ০৪৪-২৪৬৪০০৫০ (২৪ ঘণ্টাই উপলব্ধ) আইকল (iCall - টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ছ’চিয়েল ছায়েন্সেছৰ হেল্পলাইন): ৯১৫২৯৮৭৮২১ (সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ, ৰাতিপুৱা ৮ বজাৰ পৰা নিশা ১০ বজালৈ)

লগতে পঢ়ক:ছ’চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ নিধি তিৱাৰীৰ ৩০ বছৰ বয়সত আত্মহত্যা

ছাত্ৰ আত্মহত্যা ঘটনাৰ বাবে আইআইটি বম্বেৰ অধ্যাপকক নিলম্বন, তদন্ত অব্যাহত

TAGGED:

STUDENT DIES IN SCHOOL
বিদ্যালয়তে অগ্নিদগ্ধ ছাত্ৰী
ইটিভি ভাৰত অসম
দিল্লী আৰক্ষী

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.