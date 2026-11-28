ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্ত: পৰ্যটনৰ লগতে মেঘালয়ৰ ডাউকীত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ তহল
উমংগটৰ নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ ডাউকী সীমান্তত পৰ্যটন আৰু বাণিজ্যৰ সমান্তৰালকৈ সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অব্যাহত আছে, জ্য়েষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণৱ কুমাৰ দাসৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন...
Published : November 28, 2026 at 4:46 PM IST
মেঘালয়: উমংগট নদীৰ স্ফটিক-স্বচ্ছ পানী, পৰ্যটক কঢ়িয়াই নিয়া পৰম্পৰাগত নাও আৰু চৌদিশৰ মনোমোহা প্ৰাকৃতিক দৃশ্যই ভাৰত-বাংলাদেশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ কাষৰীয়া ডাউকীক এক শান্ত-সমাহিত পৰ্যটনস্থলী হিচাপে পৰিচিত কৰি তুলিছে । কিন্তু এই নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্যৰ আঁৰত লুকাই আছে এক কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ সীমান্ত অঞ্চল, য'ত ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য আৰু পৰ্যটন একেলগে চলি আহিছে ।
মেঘালয়ৰ পশ্চিম জয়ন্তীয়া পাহাৰ জিলাত অৱস্থিত ডাউকী ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা প্ৰায় ৭০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত । ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত সংযোগ স্থাপন কৰা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ সীমান্ত কেন্দ্ৰ হিচাপে ইয়াৰ বিশেষ পৰিচয় আছে । উমংগট নদী—যাক ডাউকী নদী বা 'ৱাহ উমংগট' বুলিও জনা যায়—এই অঞ্চলৰ মাজেৰে বৈ গৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ এক প্ৰাকৃতিক বৈশিষ্ট্য গঢ়ি তুলিছে ।
নদীখনৰ অতুলনীয় স্বচ্ছ পানীৰ বাবে দেশ-বিদেশৰ হাজাৰ হাজাৰ পৰ্যটকে ইয়ালৈ ভিৰ কৰে । পানীৰ তলৰ নদীৰ তলিখন স্পষ্টকৈ দেখা পোৱাৰ বাবে নাওবোৰ যেন পানীৰ ওপৰত ওপঙি থকা অৱস্থাত থকা এক অনন্য দৃশ্যৰ সৃষ্টি হয় । তদুপৰি, ১৯৩২ চনত ব্ৰিটিছ শাসনকালত নিৰ্মাণ কৰা ঐতিহাসিক ডাউকী ওলমা দলংখন অঞ্চলটোৰ অন্যতম উল্লেখযোগ্য আকৰ্ষণ । নদীৰ পাৰৰ বজাৰমুখী পথেৰেও পৰ্যটকসকলে নদীৰ কাষলৈ যাতায়াত কৰে ।
ইটিভি ভাৰতৰ ডাউকী ভ্ৰমণৰ সময়ত অঞ্চলটোত এক শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশ পৰিলক্ষিত হয় । বৃহৎ সংখ্যক পৰ্যটকৰ আগমন, নদীত নৌবিহাৰ আৰু নদীৰ পাৰৰ মনোমোহা দৃশ্য উপভোগ কৰা পৰ্যটকৰ উপস্থিতিয়ে অঞ্চলটোক ব্যস্ত কৰি ৰাখে । স্থানীয় নাওচালকসকলেও নিজৰ দৈনন্দিন কাম-কাজ অব্যাহত ৰাখে । একেদৰে সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱানসকলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ কাষত নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব পালন কৰি সতৰ্ক দৃষ্টি ৰাখা পৰিলক্ষিত হয় ।
ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা বিএছএফৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা আনুষ্ঠানিক অনুমতি বিচাৰি বিষয়াসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল যদিও এই সন্দৰ্ভত কোনো সঁহাৰি লাভ কৰা নগ'ল। অৱশ্যে ডাউকী সীমান্ত চকীৰ বিএছএফ-ৰ সূত্ৰ অনুসৰি, এই নিৰ্দিষ্ট সীমান্ত অঞ্চলৰ পৰিস্থিতি বৰ্তমান স্বাভাৱিক আৰু কোনো বিশেষ উত্তেজনাৰ খবৰ নাই । নিৰ্ধাৰিত শুল্ক ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে দুয়োখন দেশৰ মাজত যাতায়াত অব্যাহত আছে আৰু যাত্ৰীসকলে প্ৰযোজ্য ভিছা তথা অভিবাসন বিধি মানি চলাটো বাধ্যতামূলক ।
কাঁটাতাঁৰৰ বেৰ নথকা সীমান্ত নিৰাপত্তাৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান
ভাৰত-বাংলাদেশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ সামগ্ৰিক নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ডাউকীৰ গুৰুত্ব অধিক বৃদ্ধি পাইছে । ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ মুঠ দৈৰ্ঘ প্ৰায় ৪,০৯৬.৭ কিলোমিটাৰ ।
পশ্চিমবংগ, অসম, মেঘালয়, ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰামৰ মাজেৰে এই সীমান্ত বিস্তৃত হৈ আছে । সীমান্তৰ এক বৃহৎ অংশত কাঁটাতাঁৰৰ বেৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যদিও কঠিন ভৌগোলিক অৱস্থা, নদীমাতৃক অঞ্চল আৰু অন্যান্য কাৰিকৰী তথা পৰিচালনাগত অসুবিধাৰ বাবে কেইবাটাও অংশ এতিয়াও বেৰবিহীন হৈ আছে ।
কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে ২০২৫ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰকাশ কৰা চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি, ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ প্ৰায় ৮৬৪.৪৮ কিলোমিটাৰ অংশত কাঁটাতাঁৰৰ বেৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিল ।
ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰায় ১৭৪.৫১ কিলোমিটাৰ অংশ ভৌগোলিক আৰু অন্যান্য কাৰণত বেৰ নিৰ্মাণৰ বাবে অনুপযোগী বুলি চিহ্নিত কৰা হৈছিল । পাহাৰ, নদ-নদী, জান-জুৰি আৰু ঘন বনাঞ্চলেৰে পৰিপূৰ্ণ মেঘালয়ৰ ভৌগোলিক পৰিৱেশে সীমান্ত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাপনাক অধিক জটিল কৰি তুলিছে ।
ডাউকীৰ দৰে নদীকেন্দ্ৰিক সীমান্তত পৰম্পৰাগত কাঁটাতাঁৰৰ বেৰ নিৰ্মাণ কৰাটো সম্ভৱ নোহোৱাৰ বাবে নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহে নজৰদাৰী, নিয়মীয়া টহল আৰু আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয় । এই প্ৰত্যাহ্বান কেৱল অবৈধ অনুপ্ৰৱেশ ৰোধ কৰাতে সীমাবদ্ধ নহয়, বৈধভাৱে যাতায়াত কৰা লোক আৰু সামগ্ৰীৰ চলাচল যাতে বাধাগ্ৰস্ত নহয়, লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ সকলো নিয়ম-কানুন কঠোৰভাৱে পালন কৰাটোও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
ডাউকী-তামাবিল: এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাণিজ্যিক কৰিডৰ
পৰ্যটনৰ আকৰ্ষণৰ বাহিৰেও ডাউকী ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাণিজ্যিক প্ৰৱেশদ্বাৰ । ভাৰতীয় দিশত ডাউকীৰ সৈতে বাংলাদেশৰ চিলেট অঞ্চলৰ তামাবিল সংযুক্ত হৈ আছে । এই পথেদি দুয়োখন দেশৰ মাজত যাত্ৰী আৰু বাণিজ্যিক সামগ্ৰীৰ চলাচল হয় । মেঘালয়ৰ পৰা বাংলাদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰা সামগ্ৰীৰ ভিতৰত শিল, চূণশিল আৰু ডাঙৰ আকাৰৰ শিলাখণ্ড অন্যতম ।
ইটিভি ভাৰতৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত সীমান্ত অঞ্চলত বাণিজ্যিক বাহনৰ চলাচল এক উল্লেখযোগ্য দৃশ্য হিচাপে পৰিলক্ষিত হয় । বাংলাদেশলৈ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া ট্ৰাকসমূহ নিৰ্ধাৰিত শুল্ক আৰু নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় আৰু বাংলাদেশৰ পৰা উভতি অহা বাহনসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰৱেশস্থলত নিৰ্ধাৰিত পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া পালন কৰা হয় ।
এই বাণিজ্যিক কাৰ্য-কলাপৰ সৈতে জড়িত পৰিবহণ কৰ্মী, শ্ৰমিক, মাল উঠোৱা-নমোৱা কৰা লোককে ধৰি বহু সংখ্যক লোকৰ জীৱিকাৰ পথ মুকলি হৈছে । বৈধ বাণিজ্যৰ জৰিয়তে লাভ কৰা ৰাজহেও স্থানীয় অৰ্থনীতিত অৰিহণা যোগাই আহিছে । সেয়েহে মেঘালয়ৰ বাবে ডাউকী কেৱল এক জনপ্ৰিয় পৰ্যটনস্থলী নহয়, বৰং চুবুৰীয়া দেশৰ সৈতে ৰাজ্যখনৰ বাণিজ্যিক আৰু অৰ্থনৈতিক সংযোগৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দুৱাৰমুখ ।
বাংলাদেশৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন আৰু বৃহত্তৰ নিৰাপত্তা পৰিস্থিতি
২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহত শ্বেখ হাছিনা চৰকাৰৰ পতনৰ পাছত বাংলাদেশত সৃষ্টি হোৱা ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনে ডাউকীৰ দৰে সীমান্ত অঞ্চলৰ নিৰাপত্তাৰ গুৰুত্ব পুনৰ চৰ্চালৈ আনিছে । বাংলাদেশৰ শেহতীয়া ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাপনা, অবৈধ অনুপ্ৰৱেশ, সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ আৰু নিষিদ্ধ সামগ্ৰীৰ আন্তঃসীমান্ত চলাচলক লৈ নতুনকৈ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সীমান্ত নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত এই অঞ্চলৰ কৌশলগত গুৰুত্ব বাংলাদেশৰ উত্তৰ-পূব দিশৰ চিলেটৰ গোৱাইনঘাট আৰু তামাবিল সীমান্ত অঞ্চলৰ নৈকট্যৰ বাবেও বৃদ্ধি পাইছে ।
ইফালে, বংগোপসাগৰত অৱস্থিত ছেইণ্ট মাৰ্টিন দ্বীপেও আঞ্চলিক ভূ-ৰাজনীতি আৰু কৌশলগত স্বাৰ্থক লৈ বিভিন্ন আলোচনাত স্থান লাভ কৰি আহিছে । অৱশ্যে দ্বীপটোত আমেৰিকাৰ সামৰিক ঘাটি স্থাপনৰ সন্দৰ্ভত কৰা দাবীসমূহৰ কোনো নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰমাণ পোৱা হোৱা নাই ।
সেয়েহে এনে দাবীক মেঘালয় সীমান্তৰ প্ৰমাণিত নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিৰ সৈতে একাকাৰ কৰি চোৱা উচিত নহয় । বিএছএফৰ বাবে মূল অগ্ৰাধিকাৰ হৈছেঃ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত সতৰ্কতা বজাই ৰখা, অবৈধ চলাচল ৰোধ কৰা আৰু বৈধ আন্তঃসীমান্ত যাতায়াত তথা বাণিজ্য সুচাৰুৰূপে চলি থকাটো নিশ্চিত কৰা ।
পৰ্যটন আৰু সীমান্ত নিৰাপত্তাৰ মাজত সূক্ষ্ম ভাৰসাম্য
ডাউকীয়ে এখন বিশ্ববিখ্যাত পৰ্যটনস্থলী আৰু এখন সংবেদনশীল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত অঞ্চল হিচাপে এক অনন্য পৰিচয় বহন কৰি আহিছে । এফালে পৰ্যটকসকলে উমংগট নদীৰ অপূৰ্ব সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰে, নৌকা বিহাৰ কৰে আৰু ঐতিহাসিক ওলমা দলংখনৰ পটভূমিত স্মৰণীয় মুহূৰ্ত কেমেৰাত বন্দী কৰে । আনফালে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ নদীমাতৃক অংশত বিএছএফ-ৰ জোৱানসকলে নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব পালন কৰি নিৰন্তৰ নজৰদাৰী অব্যাহত ৰাখে ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ অতি ওচৰতে জনবসতি আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান থকাৰ বাবে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে । ডাউকীত পৰ্যটন আৰু আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যই স্থানীয় অৰ্থনীতিক শক্তিশালী কৰি অহাৰ সময়তে ফলপ্ৰসূ সীমান্ত নজৰদাৰী, উন্নত আন্তঃগাঁথনি আৰু নিৰাপত্তা তথা শুল্ক বিভাগৰ মাজত সু-সমন্বয় বজাই ৰখাটো অত্যন্ত জৰুৰী ।
সেয়েহে ডাউকী কেৱল মেঘালয়ৰ এখন মনোমোহা পৰ্যটনস্থলী নহয়, ই এনে এখন বিশেষ স্থান, য'ত এখন স্বচ্ছ নদীৰ নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্য, সীমান্তৱৰ্তী জনসাধাৰণৰ জীৱিকা, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব একেলগে মিলিত হৈছে ।