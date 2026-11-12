অভিযানৰ বাবে সাজু হৈ থাকিবলৈ আকস্মিক কৌশল শক্তিশালী আৰু অটুট ৰাখক: সশস্ত্ৰ বাহিনীলৈ ৰাজনাথ সিং
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যুদ্ধৰ নতুন ক্ষেত্ৰসমূহৰ বাবে সুকীয়া নীতি আৰু আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি তুলিবলৈ ভাৰতীয় বায়ুসেনাক আহ্বান জনায় ।
Published : November 12, 2026 at 7:39 PM IST
নতুন দিল্লী : দ্ৰুত বিকশিত প্ৰযুক্তি আৰু আধুনিক যুদ্ধৰ সলনি হৈ থকা ৰূপৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা পৰম্পৰাগত আৰু নতুন ভাবুকিৰ বিৰুদ্ধে সাজু হৈ থাকিবলৈ আক্ৰমণাত্মক আৰু প্ৰতিৰক্ষামূলক দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে শত্ৰুক আচৰিত কৰিব পৰা কৌশল অধিক শক্তিশালী আৰু অটুট ৰাখিবলৈ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে দেশৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীক বৃহস্পতিবাৰে আহ্বান জনায় ।
ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত অনুষ্ঠিত বায়ুসেনাৰ কমাণ্ডাৰসকলৰ সন্মিলনত ভাষণ দি তেওঁ চোৰাংচোৱা আৰু নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থাৰ সক্ষমতাক শক্তিশালী কৰি ৰখা, ব্যৱস্থাসমূহৰ মাজত সমন্বয় বৃদ্ধি কৰা আৰু সম্ভাৱ্য ভাবুকিসমূহ ঘটাৰ আগতেই চিনাক্ত কৰিবলৈ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
Attended the IAF Commanders’ Conference in New Delhi. Urged the Forces to strengthen and sustain both offensive and defensive dimensions of the ‘element of surprise’ to maintain operational readiness against conventional and emerging threats arising from rapid technological advancements and the evolving nature of modern warfare. During my address, I emphasised the need to continue bolstering intelligence and surveillance capabilities, enhance integration among systems and identify potential threats before they unfold. Also, launched the in-house Al applications developed by UDAAN for operations, administration and aerospace safety. https://t.co/MhTwexArTK— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 12, 2026
ৰাজনাথ সিঙে কয়, “আমাৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীয়ে এনে সক্ষমতা আৰু কৌশল গঢ়ি তুলিব লাগিব যাতে শত্ৰুৱে প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ বা নিজকে চম্ভালিবলৈ কোনো সময় নাপায় । একে সময়তে আমিও যাতে শত্ৰুৰ কোনো অপ্ৰত্যাশিত পদক্ষেপত আচৰিত হৈ নপৰোঁ বা অসাৱধান অৱস্থাত ধৰা নপৰোঁ, সেয়া নিশ্চিত কৰিব লাগিব । শত্ৰুক আচৰিত কৰি দিয়াৰ এই কৌশল পৰম্পৰাগত আৰু ইলেক্ট্ৰ'নিক, উভয় ধৰণেই হ’ব পাৰে । আমাৰ জোৱানসকল যাতে যিকোনো নতুন প্ৰত্যাহ্বানৰ ফলপ্ৰসূভাৱে মোকাবিলা কৰিবলৈ সদায় সতৰ্ক, ক্ষিপ্ৰ আৰু সুসজ্জিত হৈ থাকিব পাৰে তাৰ বাবে আমাৰ চোৰাংচোৱা আৰু নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থাসমূহ অধিক শক্তিশালী কৰিব লাগিব আৰু অভিযানগত প্ৰস্তুতি বৃদ্ধি কৰিব লাগিব ।”
তেওঁ দৃঢ়তাৰে কয় যে সাম্প্ৰতিক সংঘাতসমূহ পৰম্পৰাগত যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ সীমা চেৰাই সমুখ সমৰলৈ নোযোৱাকৈ দূৰৈৰ পৰাই নিয়ন্ত্ৰণ কৰালৈ বিস্তৃত হৈছে, য’ত ক্ষেপণাস্ত্ৰ, ড্ৰ'ণ আৰু উন্নত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে । ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন আৰু ইজৰাইল-হামাছৰ সংঘাতৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে আধুনিক যুদ্ধত ড্ৰ'ণ আৰু বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাসমূহ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ হৈ পৰিছে । তেওঁ কমাণ্ডাৰসকলক কামিকাজে ড্ৰ'ণ বা আত্মঘাতী ড্ৰ'ণ, নিৰীক্ষণ আৰু ড্ৰ'ণ প্ৰতিৰোধী অভিযানৰ দৰে নতুন প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ বাবে সদায় সাজু হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনায় ।
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইলেক্ট্ৰ'নিক, চাইবাৰ আৰু মহাকাশকে ধৰি যুদ্ধৰ নতুন ক্ষেত্ৰসমূহৰ বাবে সুকীয়া নীতি-নিয়ম আৰু আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি তুলিবলৈ ভাৰতীয় বায়ুসেনাক আহ্বান জনায় । তেওঁ এই কথাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে এই ক্ষেত্ৰসমূহত উন্নত প্ৰস্তুতিয়ে ভৱিষ্যতৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰিব ।
“ভৱিষ্যতৰ যুদ্ধসমূহত বিজয় কেৱল যুদ্ধ বিমানৰ সংখ্যাৰ ওপৰতেই নহয়, বৰঞ্চ উন্নত প্ৰযুক্তি, প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ ক্ষিপ্ৰতা আৰু প্ৰস্তুতিৰ নিখুঁততাৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰিব ।” এই কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কমাণ্ডাৰসকলক এই নতুন প্ৰত্যাহ্বানসমূহক মূল অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ আহ্বান জনায় আৰু এইবোৰক প্ৰতিষ্ঠানিক চিন্তাধাৰা, পৰিকল্পনা আৰু কাৰ্যকৰী প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ সৈতে একত্ৰিত কৰাত গুৰুত্ব দিবলৈ কয় ।
ৰাজনাথ সিঙে এই দিশটোত আলোকপাত কৰে যে প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীসমূহ বৰ্তমান এক পৰিৱৰ্তনশীল পৰ্যায়ৰ মাজেৰে পাৰ হৈছে । ইয়াৰ অধীনত সাংগঠনিক গাঁথনি, সেনাৰ তিনিওটা বাহিনীৰ মাজত ঐক্য আৰু সংহতি তথা অভিযানগত ধাৰণাসমূহকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ব্যাপক সংস্কাৰ সাধন কৰা হৈছে । তেওঁ লগতে কয় যে পৰিৱৰ্তনশীল নিৰাপত্তাজনিত পৰিৱেশৰ বাবে সামৰিক প্ৰস্তুতিৰ ক্ষেত্ৰত নিৰন্তৰ পৰিস্থিতিৰ লগত খাপ খুৱাই লোৱা আৰু এক দূৰদৰ্শী দৃষ্টিভংগীৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন ।
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ‘অপাৰেচন সেন্দূৰ’ৰ সময়ত আৰু ইয়াৰ পাছত নিজৰ ৰণনীতি আৰু অভিযানগত পদ্ধতিসমূহ ফলপ্ৰসূভাৱে কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে ভাৰতীয় বায়ুসেনাক প্ৰশংসা কৰে । লগতে তেওঁ অৰ্পণ কৰা দায়িত্বসমূহ সফলতাৰে সম্পন্ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বায়ুযোদ্ধাসকলে প্ৰদৰ্শন কৰা পেছাদাৰিত্ব, সংযম আৰু বিচক্ষণতাৰো শলাগ লয় ।
তেওঁ কয় যে এই অভিযানৰ সময়ত লাভ কৰা অভিজ্ঞতা আৰু শিক্ষাসমূহ ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ পৰিৱৰ্তিত কাৰ্যপ্ৰণালীত স্পষ্টভাৱে প্ৰতিফলিত হৈছে । বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ড্ৰ'ণ আৰু বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাসমূহৰ ওপৰত বৰ্ধিত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এয়া দেখা গৈছে । তেওঁ লগতে কয় যে এই শিক্ষাসমূহে বৰ্তমান প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীসমূহত চলি থকা পৰিৱৰ্তনশীল সংস্কাৰসমূহৰ গতি আৰু দিশ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ।
‘অপাৰেচন সেন্দূৰ’ৰ সময়ত তিনিওটা বাহিনীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰা সমন্বিত আৰু পৰিপূৰক অৱদানৰ কথা উল্লেখ কৰি সিঙে প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীসমূহক তেওঁলোকৰ এই ঐক্য আৰু সংহতিৰ বাবে অভিনন্দন জনায় । তেওঁ জোৰ দি কয় যে সামৰিক পৰিকল্পনা আৰু অভিযান কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই যৌথ দায়িত্ব আৰু সমন্বিত প্ৰচেষ্টাই ভৱিষ্যতেও পথ প্ৰদৰ্শন কৰি যাব লাগিব ।
দ্ৰুত প্ৰযুক্তিগত উন্নতিৰ সৈতে খাপ খুৱাই নিজৰ কৰ্মীসকলৰ দক্ষতা আৰু সক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ শলাগ লৈ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কমাণ্ডাৰসকলক বায়ুযোদ্ধাসকলক নতুন প্ৰযুক্তিৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ নতুনকৈ নিযুক্তি লাভ কৰা যুৱক-যুৱতীসকলৰ প্ৰযুক্তিগত জ্ঞান আৰু দক্ষতাক উপযুক্তভাৱে ব্যৱহাৰ কৰাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত জোৰ দিয়ে আৰু কয় যে তেওঁলোকৰ এই সক্ষমতাই অধিক শক্তিশালী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ আৰু সংগঠনটোৰ বিকাশত উল্লেখযোগ্য অৰিহণা যোগাব পাৰে ।
আনহাতে, অগ্নিবীৰসকলৰ দ্বিতীয় কাৰ্যকাল সন্দৰ্ভত ৰাজনাথ সিঙে কয় যে প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীসমূহৰ পৰা লাভ কৰা মতামতৰ পাছতহে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে । লগতে তেওঁ চৰকাৰী নীতিগত সিদ্ধান্তসমূহত সেনাবাহিনীৰ পৰামৰ্শসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথা পুনৰ দোহাৰে ।
এই সন্মিলনখনৰ অংশ হিচাপে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ 'ইউনিট ফৰ ডিজিটাইজেচন, অটোমেচন, আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স এণ্ড এপ্লিকেচন নেটৱৰ্কিং'ৰ (UDAAN) অধীনস্থ এআই চেণ্টাৰ অব এক্সেলেন্সে নিজাকৈ বিকশিত কৰা কেইবাটাও কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা এপ্লিকেচন মুকলি কৰে । অভিযান, প্ৰশাসন আৰু আকাশী সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰসমূহত কাম-কাজ স্বয়ংক্ৰিয় আৰু ক্ষিপ্ৰ কৰিবলৈ এই এপ্লিকেচনসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব আৰু ইয়াক বায়ুসেনাৰ সুৰক্ষিত নেটৱৰ্কত সংস্থাপন কৰা হৈছে ।
উদ্বোধনী অধিৱেশনত প্ৰতিৰক্ষা ৰাজ্য মন্ত্ৰী সঞ্জয় শেঠ, বায়ুসেনাপ্ৰধান এয়াৰ চীফ মাৰ্শ্বেল আশুতোষ দীক্ষিত, প্ৰতিৰক্ষা সচিব ৰাজেশ কুমাৰ সিং, প্ৰতিৰক্ষা উৎপাদন বিভাগৰ সচিব সঞ্জীৱ কুমাৰ আৰু প্ৰতিৰক্ষা বিত্ত বিভাগৰ সচিব বিশ্বজিৎ সাহায়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
এই বছৰৰ সন্মিলনৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে— ‘সবলীকৰণৰ বছৰ: বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ জৰিয়তে দক্ষতা সৰ্বাধিক কৰা’ । এই সন্মিলনখনে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বক অভিযান, ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু প্ৰশাসন সম্পৰ্কীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ এক মঞ্চ প্ৰদান কৰে ।