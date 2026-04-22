ভাৰতৰ ওপৰত হৰমুজ প্ৰণালী বন্ধৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ: ৰাজনাথ সিঙে কৰিলে বৰ্ণনা
আজি বিশ্বই নতুন নিৰাপত্তাজনিত ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছে । জাৰ্মান সংসদৰ প্ৰতিৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ স্থায়ী সমিতিত ভাষণ প্ৰদান কৰি ৰাজনাথ সিঙৰ দাবী ।
Published : April 22, 2026 at 3:05 PM IST
নতুন দিল্লী : মধ্যপ্ৰাচ্যত চলি থকা সংঘাতৰ মাজতে ৰাজনাথ সিঙে হৰমুজ প্ৰণালী বন্ধ হোৱাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয় যে হৰমুজ প্ৰণালীত ব্যাঘাত জন্মাটো এক কঠোৰ বাস্তৱ যিয়ে ভাৰতৰ নিৰাপত্তা আৰু অৰ্থনৈতিক স্থিতিশীলতাৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পেলায় ।
৩ দিনীয়া ভ্ৰমণৰ অংশ হিচাপে প্ৰথম দিনাই জাৰ্মান সংসদৰ প্ৰতিৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ স্থায়ী সমিতিক সম্বোধন কৰি তেওঁ লগতে কয় যে আজি সমগ্ৰ বিশ্বই নতুন নিৰাপত্তাজনিত ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু প্ৰযুক্তিগত পৰিৱৰ্তনে পৰিস্থিতি অতি জটিল কৰি তুলিছে ।
Raksha Mantri Shri @rajnathsingh, during his address to German Parliamentarians in Berlin, called for enhanced #IndiaGermany defence industrial partnerships, inviting German industry to co-create, co-develop and co-innovate under #AatmanirbharBharat to effectively tackle emerging… pic.twitter.com/dgMjyC78IA— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) April 21, 2026
পৰিৱৰ্তিত পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱাবলৈ ইচ্ছাৰে নতুন পন্থা গ্ৰহণ কৰাটোৱেই বৰ্তমান সময়ৰ আহ্বান বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । ভাৰত আৰু জাৰ্মানীৰ প্ৰতিৰক্ষা ঔদ্যোগিক পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ মাজত সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ বাবেও সিঙে যুক্তি আগবঢ়ায় ।
তেওঁ লগতে কয় যে এই প্ৰত্যাহ্বানসমূহ আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰতে এক সক্ৰিয় আৰু সমন্বিত কৌশল গ্ৰহণ কৰিছে । আধুনিক যুগৰ বিশ্বজনীন প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সিঙে সমন্বিত সঁহাৰি আৰু বিশ্বাসযোগ্য কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু জাৰ্মান চেঞ্চেলৰ ফ্ৰেড্ৰিখ মেৰ্জে এই কৌশলগত অংশীদাৰিত্বক আগুৱাই নিয়াত প্ৰবল গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
তেওঁ লগতে কয় যে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত দেশৰ বাবে কেৱল ক্ৰয়ৰ কাৰ্যসূচী নহয়, বৰঞ্চ সহ-সৃষ্টি, সহ-বিকাশ আৰু সহ-উদ্ভাৱনক উৎসাহিত কৰা । তেওঁ কয়, "আমি জাৰ্মানীৰ আগশাৰীৰ ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতিষ্ঠিত শক্তিক স্বীকৃতি দিছো লগতে উন্নত আৰু উদীয়মান প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বিখ্যাত জাৰ্মান ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া আকাৰৰ কোম্পানীৰ শক্তি আৰু গতিশীলতাক প্ৰশংসা কৰিছো ।"
ৰাজনাথ সিঙে কয়, "ভাৰততো আমাৰ ষ্টাৰ্ট-আপ আৰু উদ্যমী ব্যক্তিগত কোম্পানীসমূহে আমাৰ বৃহত্তৰ আৰু প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰতিৰক্ষা উদ্যোগসমূহৰ সামৰ্থ্য দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি আৰু পৰিপূৰক হিচাপে কাম কৰি আছে । এইটো এনে এটা ক্ষেত্ৰ য'ত ভাৰত আৰু জাৰ্মানীয়ে স্বাভাৱিকতে ইজনে সিজনৰ পৰিপূৰক আৰু আমাৰ অংশীদাৰিত্ব আৰু অধিক শক্তিশালী হ'ব পাৰে । সাংসদ আৰু সমিতিৰ সদস্য হিচাপে আপোনালোকৰ পথ প্ৰদৰ্শন, কণ্ঠস্বৰ আৰু সমৰ্থনে আমাৰ প্ৰতিৰক্ষা আৰু কৌশলগত সহযোগিতাৰ ভৱিষ্যতৰ গতিপথক আৰু অধিক শক্তিশালী আৰু সমৃদ্ধ কৰিব পাৰে ।"
তেওঁ কয় যে বুৰঞ্জীৰ পৃষ্ঠাত ভাৰত-জাৰ্মানীৰ অংশীদাৰিত্ব কূটনীতিৰ আৰ্হি হিচাপে থিয় দিব, যিটো সংকটৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনোৱাই নহয়, বৰঞ্চ দুখন পৰিপক্ক গণতন্ত্ৰই একেলগে এই পথত আগবাঢ়িবলৈ বাছি লোৱাৰ অবিৰত সংকল্পৰ জৰিয়তে ৰচনা কৰা হ'ব । সিঙে লগতে কয় যে বৰ্তমানৰ ভূ-ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাক আৰু আঞ্চলিক বিষয় হিচাপে চাব নোৱাৰি ।
উল্লেখ্য যে ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং জাৰ্মানীৰ ৰাজধানী বাৰ্লিন বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁক সামৰিক সন্মানেৰে আদৰণি জনোৱা হয় । প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে এক বিবৃতিত জনোৱা মতে মিউনিখৰ পৰা বাৰ্লিনলৈ তেওঁক যুদ্ধ বিমানেৰে লৈ যোৱা হয় ।
