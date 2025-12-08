ETV Bharat / bharat

মহিলা লোকো পাইলটৰ কথাৰে আজিৰ ৰে'ল যাত্ৰাৰ এক আমেজ...

১৯৯৯ চনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এক যাত্ৰা, ''নাৰী শক্তি''ৰ আন এক নিদৰ্শন । ভৱিষ্যতেও এই যাত্ৰাত মহিলাৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা ।

FIRST FEMALE LOCO PILOT IN DELHI
মহিলা লোকো পাইলটৰ যাত্ৰা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 8, 2025 at 4:47 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : আজিৰ সমাজত কন্যা বা নাৰী কোনোক্ষেত্ৰতে পুৰুষতকৈ কম নহয় । বিমান উৰুৱাই হওক বা সীমান্তত শত্ৰুৰ লগত যুঁজ দিয়াই হওক - আজিৰ যুগৰ নাৰীয়ে যুঁজাৰু বিমানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাছ, ৰে’ল চলোৱালৈকে কোনো কামতে পিছ পৰি থকা নাই ।

আজি আমি কবলৈ লৈছো মহিলা লোকো পাইলটৰ যাত্ৰাৰ বিষয়...

১৯৯৯ চনৰ ৭ ডিচেম্বৰৰ কথা । ভাৰতীয় ৰে’লৱেৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অল ৱমেন ৰে’লৱে ক্ৰুৱে (All-Women Railway Crew) দিল্লী সংমণ্ডলত EMU/স্থানীয় ৰে’ল চলাই ইতিহাস সৃষ্টি কৰিছিল । যিয়ে ৰে’লৱেত মহিলাৰ অংশগ্ৰহণৰ নতুন পথ মুকলি কৰিছিল ।

সেই তেতিয়ালৈকে ৰে'লপথ পৰিচালনাক বহুলাংশে পুৰুষ প্ৰধান ক্ষেত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হৈছিল । কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই পদক্ষেপে প্ৰমাণ কৰিলে যে মহিলাসকলে প্ৰতিটো কাৰিকৰী আৰু দায়িত্বশীল ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে ।

FIRST FEMALE LOCO PILOT IN DELHI
মহিলা লোকো পাইলটৰ যাত্ৰা (ETV Bharat)
  • উত্তৰ ৰে'লৱেত মহিলা কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি

উত্তৰ ৰে'লৱেৰ মুখ্য জনসংযোগ বিষয়া হিমাংশু শেখৰ উপাধ্যায়ে কয়, ''উত্তৰ ৰে'লৱেৰ মুঠ কৰ্মচাৰী প্ৰায় ১.২৫ লাখ । ইয়াৰে প্ৰায় ৯,০০০ মহিলাই ৰে'লৱেৰ বিভিন্ন বিভাগত সেৱা আগবঢ়াই আছে । মহিলাসকল এতিয়া কেৰাণী বা কাৰ্যালয়ত আবদ্ধ হৈ থকা নাই, বৰঞ্চ ষ্টেচন মাষ্টাৰ, কণ্ট্ৰল অফিচাৰ, গেংমেন, গাৰ্ড, লোকো পাইলটৰ দৰে ফ্ৰণ্টলাইন আৰু অতি প্ৰত্যাহ্বানজনক ভূমিকাতো নিজৰ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাইছে ।''

  • ৰে'লৱেৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে মহিলাসকলে নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে

তেওঁ আৰু কয়, ''ৰে'লৱেত মহিলাসকলে প্ৰতিটো কামেই নিয়াৰিকৈ কৰি আছে, সেয়া লাগিলে ফিল্ড পোষ্টিঙেই হওক বা কাৰিকৰী দায়িত্বই হওক । বিকশিত ভাৰতৰ এয়াই প্ৰমাণ ।''

  • নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱ মহিলা পাইলটৰ কথাৰে...

দীপ্তি কুশৱাহা

উত্তৰ ৰে'লৱেৰ দিল্লী বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ সহকাৰী লোকো পাইলট হৈছে দীপ্তি কুশৱাহা ৷ ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত তেওঁ কয়, ''২০২২ চনত ৰে'লৱে বিভাগত নিযুক্তি লাভ কৰিছিল । ৰে'লযাত্ৰীয়ে এগৰাকী মহিলাক ৰে’ল চলোৱা দেখি গৌৰৱ অনুভৱ কৰে । আমাৰ লগত কথা পাতি আমাৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰে । হয়, প্ৰত্যাহ্বান আছে, কিন্তু বিভাগে আমাৰ অভাৱ-অভিযোগ গম পালে সেয়া সমাধান বিচাৰিও দিয়ে ।''

ৰে’ল চলাচলৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সাৱধানতা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, ''সংকেতসমূহ সযতনে নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব । প্ৰতিটো দিশ ভালদৰে পৰীক্ষা কৰিব লাগিব । দবাবোৰৰ অৱস্থা, সহযোগী লোকো পাইলটৰ সতৰ্কতা আদিৰ ওপৰতো চকু ৰাখিব লাগিব । হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰীৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ ওপৰত থাকে । সেয়ে ইয়াৰ বাবে আমাৰ দায়িত্ব আৰু অধিক বৃদ্ধি পায় ।''

FIRST FEMALE LOCO PILOT IN DELHI
মহিলা লোকো পাইলট (ETV Bharat)
  • এতিয়া ৰে'লৱেই ইঞ্জিনতেই শৌচালয়ৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ সকাহ

জ্যেষ্ঠ সহকাৰী লোকো পাইলট গুঞ্জনে ২০১৯ চনত নিযুক্তি লাভ কৰিছিল । তেওঁ কয় যে বৰ্তমান ৰে'লৱেত উন্নত সুবিধা থকাৰ বাবে মহিলাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ।

গুঞ্জনে কয়, ''মহিলাৰ বাবে শৌচালয়ৰ সুবিধা নথকাটো এটা ডাঙৰ সমস্যা আছিল । এতিয়া ৰে'লৱেই ইঞ্জিনবোৰতে শৌচালয়ৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, যিটো আমাৰ বাবে অতি সহায়ক বুলি প্ৰমাণিত হৈছে । অনাগত দিনত যদি এই সুবিধা সকলো ইঞ্জিনতে উপলব্ধ হয়, তেন্তে সমস্যা আৰু কমি যাব ।''

তেওঁ আৰু কয়, ''মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । কৰ্তব্যৰ পৰা উভতি অহাৰ সময়ত নিৰাপদ পৰিবহণৰ প্ৰয়োজন । অনাময় আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণৰ সৈতে জড়িত সুবিধাসমূহ ভাল হ’ব লাগে । যদি এই দিশসমূহ উন্নত হয় অব্যাহত থাকে, তেন্তে মহিলাসকল কোনো কামত পিছ পৰি নাথাকিব ।''

FIRST FEMALE LOCO PILOT IN DELHI
মহিলা লোকো পাইলটৰ যাত্ৰা (ETV Bharat)
  • লোকো পাইলট লক্ষ্মীৰ ২১ বছৰীয়া যাত্ৰা

২০০৫ চনত সহকাৰী লোকো পাইলট হিচাপে যোগদান কৰা লক্ষ্মী লক্ৰ এতিয়া লোকো পাইলট । তেওঁ কয়, "যেতিয়া মই যোগদান কৰিছিলো তেতিয়া সুবিধা প্ৰায় নাছিল । ৰানিং ৰূমত মহিলাৰ বাবে পৃথক কোঠা নাছিল আৰু মহিলাৰ বাবে ৰে'ল চলোৱাটো কঠিন বুলি গণ্য কৰা হৈছিল । কিন্তু আজি পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হৈছে । পৃথক ৰানিং ৰূম, ৰে'লৰ সুবিধা আৰু সহকৰ্মীসকলৰ সহায় আদিয়ে পৰিৱেশ উন্নত কৰি তুলিছে ।"

লক্ষ্মীয়ে কয়, ''২০১১ চনত মালবাহী আৰু ২০১৬ চনত যাত্ৰীবাহী ৰে’ল চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । আৰম্ভণিতে প্ৰত্যাহ্বান আছিল যদিও আগবাঢ়ি আহি কাম কৰি গৈ থাকিলে যাত্ৰী আৰু সহকৰ্মীসকলৰ পৰা ইতিবাচক সঁহাৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লো ।''

FIRST FEMALE LOCO PILOT IN DELHI
ভাৰতীয় ৰে’ল (ETV Bharat)
  • ১৯৯৯ চনৰ পৰা ২০২৫ চনলৈকে এক দীঘলীয়া যাত্ৰা

১৯৯৯ চনৰ সৰ্বমহিলা ক্ৰুৰ ট্ৰায়েল আজি এনে এক কাহিনীত পৰিণত হৈছে যাৰ প্ৰেৰণাদায়ক ফলাফল প্ৰতিটো ৰে'ল বিভাগতে দেখা গৈছে ।

ইঞ্জিনত শৌচালয়, মহিলাৰ বাবে পৃথক ৰানিং ৰূম, নিৰাপদ পৰিবহণ, কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণৰ সমান সুযোগ আৰু ফ্ৰণ্টলাইন পোষ্টিঙত অংশগ্ৰহণ বৃদ্ধিৰ ফলত ৰে'লৱেত মহিলা লোকো পাইলটৰ সংখ্যা ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । EMU ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এক্সপ্ৰেছ ৰে’ল আৰু মালবাহী ৰে’ললৈকে সকলো পাইলটৰ কাম কৰি আছে মহিলাসকলে । মহিলা লোকো পাইলটসকলে কেৱল ৰে’লৰ পৰিচালনাই নহয়, ভাৰতীয় ৰে’লৱেৰ ভিতৰত সম-সুযোগ, কাৰিকৰী সামৰ্থ আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ এক নতুন অধ্যায়ো লিখিছে ।

লগতে পঢ়ক : স্বদেশত উপস্থিত বিদেশীৰ সন্দেহত বাংলাদেশলৈ বিতাড়িত সোণালী আৰু পুত্ৰ

লগতে পঢ়ক : ৰাছিয়াৰে বুজাবুজিৰ চুক্তি: পতঞ্জলি ফুডছে শ্বেয়াৰ বজাৰত লাভ কৰিব গুৰুত্ব

TAGGED:

NORTHERN RAILWAY FEMALE LOCO PILOTS
FEMALE LOCO PILOT IN INDIANRAILWAYS
ইটিভি ভাৰত অসম
FIRST FEMALE LOCO PILOT IN DELHI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.