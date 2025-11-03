ETV Bharat / bharat

এটি মৃগ পোৱালি, এজন কৃষক আৰু এখন অৰণ্য...

ছত্তীশগড়ত পশুপ্ৰেমৰ অন্যতম নিদৰ্শন । নিজৰ খেতিপথাৰত উদ্ধাৰ কৰা হৰিণা পোৱালিক সুকলমে এৰি দিলে অৰণ্যত ।

Story Of A Fawn, Farmer & A Chhattisgarh Forest: How A Rescue Mission Unfolded Far From The Madding Crowd
এটি মৃগ পোৱালি, এজন কৃষক আৰু এখন অৰণ্য... (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 3, 2025 at 2:12 PM IST

যোৰাদাবাৰী: সময় আছিল দেওবাৰৰ পুৱা প্ৰায় ৮.৩০ বজা । ছত্তীশগড়ৰ ৰোহাঞ্চি নগৰ পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ড কাউন্সিলাৰ অজয় ​​ধ্ৰুৱই ধমনী অৰণ্যৰ সমীপত নিজৰ পথাৰখন চাবলৈ গৈছিল । তেতিয়াই তেওঁৰ চকুত পৰিল বোকাত পৰি থকা বাদামী ৰঙৰ কিবা এটা বস্তু । তেওঁ কিবা লৰচৰ কৰি থকাৰ দৰে শব্দ শুনিলে, যেন সৰি থকা পাতৰ ওপৰৰে কিবা পাৰ হৈ গৈছে । ওচৰলৈ গৈ তেওঁ এনে এটা দৃশ্য দেখিলে যিয়ে তেওঁৰ হৃদয় গলাই দিলে । সেয়া আছিল ভয়ত কঁপি থকা, আধা বোকাত সোমাই থকা চকু দুটাৰে ইফালে সিফালে চাই থকা এটা হৰিণাৰ পোৱালি । অজয়ে ৰৈ থাকিব নোৱাৰিলে আৰু হৰিণাৰ পোৱালিটো কোলাত তুলি ল'লে ।

অজয়ে স্মৰণ কৰিলে, "প্ৰথমতে মই সন্দেহ কৰিছিলোঁ যে ই সৰীসৃপ হ'ব পাৰে, কিন্তু ওচৰলৈ যোৱাৰ লগে লগে মই দেখিলোঁ যে ই এটা হৰিণাৰ পোৱালি, যি ভয়তে কঁপি আছে ।" তেওঁ উপলব্ধি কৰিলে যে যদি ইয়াৰ যত্ন লোৱা নহয় তেনেহ'লে পোৱালিটোৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে ! কিয়নো পদপথৰ কুকুৰবোৰ প্ৰায়ে সেই অঞ্চলত ঘূৰি ফুৰে । তেওঁ কয়, "যিকোনো ক্ষেত্ৰতে ইয়াক অকলে এৰি যাবলৈ ইচ্ছা যোৱা নাছিল । মই তাক ঘৰলৈ লৈ গৈছিলো । নিৰাপদ স্থানত তাক অলপ পানী খাবলৈ দিলো ৷ তেতিয়া পোৱালিটো অলপ শান্ত হোৱা যেন লাগিছিল ।"

সময় নষ্ট নকৰাকৈ অজয়ে পোৱালিটোক এখন গৰম কাপোৰেৰে মেৰিয়াই বাইকত লৈ অৰণ্যৰ দিশে আগবাঢ়িল । অজয়ে কয়, "মই প্ৰথমে হৰিণাৰ জাক বিচাৰি আছিলোঁ যদিও তাত বিচাৰি নাপালোঁ । মই যিহেতু পথটোৰ বিষয়ে জানিছিলো, সেয়ে মই পোৱালিটোক লৈ ধমনী অৰণ্যৰ ভিতৰলৈ গ'লোঁ, য'ত সাধাৰণতে হৰিণৰ জাক দেখা পোৱা যায় । গছৰ তলত এক নিস্তব্ধ স্থান বাছি লৈ মই ভাবিলোঁ যে পোৱালিটোক তাত এৰি দিম ।"

অজয়ে অলপ সময় ৰৈ হৰিণা পোৱালিটোক নিজে খোজকাঢ়ি যাবলৈ এৰি দিলে । তাৰ পাছত পোৱালিটো লাহে লাহে জোপোহাৰ মাজলৈ খোজকাঢ়ি গ'ল, যেন ঘৰলৈ যোৱা বাট !

ইফালে গাঁৱত অজয়ৰ জীৱকূলৰ প্ৰতি থকা এনে প্ৰেমৰ খবৰ বিয়পি পৰিল । সকলোৱে অজয়ক প্ৰশংসা কৰিলে । মহেন্দ্ৰ ধ্ৰুৱ নামৰ গাঁৱৰ এজন লোকে কয়, "পুৰণি দিনত জীৱ-জন্তু আমাৰ পৰিয়ালৰে অংশ আছিল । আমাৰ শাস্ত্ৰৰ পৰা আমি যি শিকিছো সেয়া অজয়ে কৰিলে বুলি জানি বহুত ভাল লাগিছে । তেওঁৰ এই কাৰ্যই আমাক সোঁৱৰাই দিয়ে যে মানৱতাৰ পৰীক্ষা আমাৰ যিকোনো লোকৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰে ।"

আন এগৰাকী বাসিন্দা ললিতা বাইয়ে কয়, "বনাঞ্চলসমূহক ঐশ্বৰিক শক্তি হিচাপে পূজা কৰা হয় আৰু সেইবাবেই বন্যপ্ৰাণীসমূহ উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীজগতৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ । অজয়ে সেই পৰম্পৰাক জীয়াই ৰাখিছে ।"

এই খবৰ পোৱাৰ লগে লগে পালাৰী বন বিভাগে হৰিণা পোৱালিটোৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ আৰু চোৰাং চিকাৰৰ ভাবুকিৰ পৰীক্ষণৰ বাবে এটা টহলদাৰী দল প্ৰেৰণ কৰে । বন বিষয়াই কয়, "অজয়ৰ দৰে মানুহে মানৱ আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্কক জীয়াই ৰাখিছে । তেওঁ সমাজখনক সহাৱস্থানৰ এক সুন্দৰ বাৰ্তা প্ৰদান কৰিছে ।" তেওঁ লগতে কয় যে বন বিভাগে যিকোনো জন্তু বা ইয়াৰ পোৱালি হত্যা নকৰিবলৈ বা ঘৰতে লালন-পালন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সেইবোৰক হাবিত এৰি দিবলৈ সমাজত বাৰ্তা দি আহিছে ।

হৰিণা পোৱালিটো হয়তো ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ পথ বিচাৰি পালে, কিন্তু অজয়ে কয়, "পোৱালিটোৰ হৃদস্পন্দন মোৰ লগত সকলো সময়তে থাকিব ।"

