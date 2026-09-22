লক্ষ্য ড্ৰাগছ মুক্ত ভাৰত গঢ়া; 'মিছন মুড'ত একেলগে কাম কৰিব লাগে : অমিত শ্বাহ
দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে নতুন দিল্লীত এণ্টি-নাৰ্কটিক্স টাস্ক ফ’ৰ্চৰ তৃতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন ৷ ড্ৰাগছ মুক্ত ভাৰত গঢ়াৰ বাবে সকলোকে একলগে কাম কৰিবলৈ আহ্বান গৃহমন্ত্ৰীৰ ৷
By ANI
Published : September 22, 2026 at 8:00 PM IST
নতুন দিল্লী : মঙলবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে নতুন দিল্লীত এণ্টি-নাৰ্কটিক্স টাস্ক ফ’ৰ্চৰ তৃতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন অনুষ্ঠিত হয় ৷ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যক কেন্দ্ৰৰ সৈতে ‘মিছন মুড’ত অৰ্থাৎ ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম কৰি ড্ৰাগছমুক্ত ভাৰত গঢ়ি তোলাৰ লগতে উঠি অহা যুৱক-যুৱতীসকলক ড্ৰাগছৰ কৰাল গ্ৰাসৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে এণ্টি-নাৰ্কটিক্স টাস্ক ফ’ৰ্চৰ (ANTF) তৃতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন উদ্বোধন কৰি, য’ত মাদক দ্ৰব্য নিয়ন্ত্ৰণৰ ভিজন ডকুমেণ্ট ২০২৬-২৯ ত কল্পনা কৰা লক্ষ্যসমূহ লাভ কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।
Addressing the gathering at the event, Amit Shah said that it should be our shared responsibility and resolve to end this menace of drugs that is hollowing out future generations. He said our resolve should be that we will not allow even one gram of drugs to enter the country…— ANI (@ANI) September 22, 2026
উল্লেখ্য যে, দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ২২ ছেপ্টেম্বৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই সন্মিলনৰ প্ৰথম দিনাই ৩৬খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ANTF-ৰ মুৰব্বীসকলৰ লগতে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট চৰকাৰী বিভাগৰ প্ৰতিনিধি আৰু অংশীদাৰসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে । নাৰ্কটিক কণ্ট্ৰল ব্যুৰোৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা দুদিনীয়া সন্মিলন ২৩ ছেপ্টেম্বৰত সামৰণি পৰিব ৷
"যৌথ সংকল্প, অংশীদাৰী দায়িত্ব" শীৰ্ষক এই এএনটিএফ সন্মিলনত শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পোৱা নাৰ্কটিকছ কণ্ট্ৰল ভিজন ডকুমেণ্ট ২০২৬-২৯ত এএনটিএফক নিযুক্ত কৰা লক্ষ্যৰে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহৰ অগ্ৰগতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ'ব । ইয়াৰ উপৰিও সমগ্ৰ দেশতে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ আৰু মাদক দ্ৰব্যৰ অপব্যৱহাৰৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে অংশীদাৰসকলে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপ আৰু প্ৰচেষ্টাসমূহৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা হ’ব ।
Delhi: Union Home Minister Amit Shah arrives at Bharat Mandapam for the inauguration of the 3rd National Conference of Heads of Anti-Narcotics Task Forces (ANTF) of States and Union Territories pic.twitter.com/BPms3uBFLf— IANS (@ians_india) September 22, 2026
অনুষ্ঠানটো উদ্বোধন কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্বাহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশখনক ড্ৰাগছমুক্ত কৰাৰ লগতে যুৱক-যুৱতীসকলক ড্ৰাগছৰ ক’লা ছায়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ বাবে ‘মিছন মুড’ত কাম কৰি আছে বুলিও উল্লেখ কৰে ৷ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই লক্ষ্যত উপনীত হ’বলৈ সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহে একত্ৰিত হৈ প্ৰচেষ্টা চলাব লাগিব বুলিও তেওঁ জোৰ দি কয় ৷
তেওঁ আৰু কয় যে, এই ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনৰ অন্যতম প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে দেশত ড্ৰাগছ সৰবৰাহ ৰোধৰ বাবে এনচিবি আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ মাদক দ্ৰব্য বিৰোধী টাস্ক ফ’ৰ্চৰ মাজত অংশীদাৰিত্ব আৰু অধিক শক্তিশালী কৰা ।