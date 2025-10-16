ৰাজ্যসমূহে প্ৰত্যাৰ্পণ সহজ হ’বলৈ পলায়নকাৰীৰ বাবে বিশেষ কোষ সৃষ্টি কৰিব লাগিব: অমিত শ্বাহ
চি বি আয়ে নতুন দিল্লীত দুদিনীয়া সন্মিলনৰ আয়োজন কৰা এক সন্মিলনত পলাতকক বিচাৰি উলিয়াবলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰক্ষী সহযোগিতাকে ধৰি কেইবাটাও বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰে ।
Published : October 16, 2025 at 5:47 PM IST
নতুন দিল্লী: কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বৃহস্পতিবাৰে সকলো ৰাজ্য চৰকাৰক পলায়ন কৰা লোকৰ বাবে ৰাজ্যৰ ৰাজধানীত এটা বিশেষ কোষ স্থাপন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ কয় যে এনে কোষৰ অনুপস্থিতিয়ে অপৰাধীৰ প্ৰত্যাৰ্পণ প্ৰক্ৰিয়াত সদায় প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিব ।
দুদিনীয়া ‘‘Extradition of Fugitives-Challenges’’ উদ্বোধন কৰি শ্বাহে কয়, "সকলো ৰাজ্যই নিজৰ ৰাজধানীত পলাতকসকলৰ বাবে এটা বিশেষ কোষ স্থাপন কৰিব লাগে, যিয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানদণ্ড পূৰণ কৰে । বহু সময়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পলাতকসকলৰ বাবে এনে কোষৰ অনুপস্থিতি বিদেশী আদালতত এটা বিষয় হৈ পৰে । যদিও মই বিশ্বাস নকৰো, তথাপিও ৰাজ্য চৰকাৰে এনে এটা কোষ স্থাপন কৰিব লাগে যাতে কোনেও কোনো অজুহাত দেখুৱাব নোৱাৰে ।"
গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অংশগ্ৰহণ কৰা উক্ত সন্মিলনখন আয়োজন কৰা হৈছিল কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা (CBI)ৰ উদ্যোগত ।
শ্বাহে কয় যে পলায়ন কৰা ব্যক্তিৰ বৈজ্ঞানিক তথ্যকোষ সকলো ৰাজ্যৰ আৰক্ষীৰ সৈতে ভাগ-বতৰা কৰিব লাগে । তেওঁ আই বি আৰু চি বি আইক এই দিশত কাম কৰিবলৈ কয় ।
শ্বাহে কয়, “চি বি আই আৰু আই বিয়ে ৰাজ্যসমূহক এনে তথ্যকোষ সৃষ্টিৰ বাবে পথ প্ৰদৰ্শন কৰাত আগভাগ ল’ব লাগে । ডাটাবেছত পলাতকসকলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ, তেওঁলোকে ক’ত পলাতক হৈছে, ভাৰতত তেওঁলোকৰ নেটৱৰ্ক আৰু ক’ত প্ৰত্যাৰ্পণৰ প্ৰক্ৰিয়া আবদ্ধ হৈ পৰিছে আদি সকলো সবিশেষ তথ্য ডাটাবেছত থাকিব লাগে ।”
তেওঁ কয় যে নাৰ্কো, গেংষ্টাৰ, ধন দাবী আৰু বিত্তীয় অপৰাধৰ লগতে চাইবাৰ অপৰাধৰ ওপৰত চকু ৰাখিবলৈ এটা কেন্দ্ৰীভূত গোট গঠন কৰিব লাগে, য’ত আই বি আৰু চি বি আয়ে বহু সংস্থা কেন্দ্ৰ (MAC)ৰ সহায়ত এই প্ৰক্ৰিয়াত পথ প্ৰদৰ্শন কৰিব ।
“প্ৰত্যাৰ্পণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে সকলো ৰাজ্যই এটা বিশেষজ্ঞ বিশেষ কোষো স্থাপন কৰিব লাগে আৰু এই কোষবোৰক চি বি আইৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ’ব লাগে ।” শ্বাহে কয় ।
গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু কয় যে যিকোনো ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ ৰেড কৰ্ণাৰ জাননী জাৰি হ’লে তেওঁলোকৰ পাছপ’ৰ্ট জব্দ কৰিব লাগে যাতে সন্দেহজনক লোকজনে বিদেশলৈ পলায়ন কৰিব নোৱাৰে ।
“এবাৰ ৰেড কৰ্ণাৰ জাননী জাৰি হ’লেই তেওঁলোকৰ পাছপ’ৰ্ট জব্দ কৰিব লাগে, পলাতকজনে ভাৰতৰ আইনক লৈ ভয় খাব ।” শ্বাহে কয় ।
“অনুপস্থিতিত বিচাৰ” (trial in absentia) বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা কৰা ভাৰতীয় নগৰিক সুৰক্ষা সংহিতাৰ (BNSS) ৩৫৫ আৰু ৩৫৬ নং অনুচ্ছেদ ৰাজ্যসমূহে পলাতকজনৰ বিৰুদ্ধে বিচাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বুলি আলোকপাত কৰি শ্বাহে কয়, “চি বি আইৰ সহায়ত সকলো ৰাজ্যই ৰাজ্য নিৰ্দিষ্ট পলাতকসকলৰ বাবে প্ৰত্যাৰ্পণ প্ৰক্ৰিয়া প্ৰত্যাৰ্পণ কৰিবলৈ ইউনিট গঠন কৰিব লাগে ।”
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ধন সৰবৰাহৰ আইন কঠোৰ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি শ্বাহে কয়, “যোৱা ৪ বছৰত আমি ২ বিলিয়ন ডলাৰ উদ্ধাৰ কৰিছো । যেনেকৈ আমি ধন সৰবৰাহৰ আইন কটকটীয়া কৰিছো, ২০১৪-২৩ চনৰ ভিতৰত আমি কেইবাজনো পলাতক লোকৰ ১২ বিলিয়ন ডলাৰৰ সম্পত্তি সংলগ্ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো ।”
গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, “দেশৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰি আমাৰ দেশ ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে আগবাঢ়িছে । দুৰ্নীতি, অপৰাধ আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ শূন্য সহনশীলতা আছে । কিন্তু দেশৰ বাহিৰৰ পৰা এনে ব্যৱসায় চলাই থকাসকলৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নিশ্চিত কৰিব লাগিব ।”
দুদিনীয়া এই সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰে বিভিন্ন কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক আৰক্ষী সংস্থাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াসকলে । পলাতকসকলক বিচাৰি উলিয়াবলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰক্ষী সহযোগিতাৰ বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হ’ব আৰু তেওঁলোকক ভাৰতত অপৰাধমূলক ন্যায়ৰ সন্মুখীন হ’বলৈ ঘূৰাই অনাৰ প্ৰচেষ্টাসমূহৰ সমন্বয় সাধন কৰা হ’ব ।
এই সন্মিলনত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয় (MHA) আৰু গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয় (MEA)কে ধৰি অন্যান্য অংশীদাৰসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে । এই সভাত ভাষণ দি চিবিআইৰ মুৰব্বী প্ৰবীণ ছুদে কয় যে ২০২৪ চনত পলাতকসকলৰ বিৰুদ্ধে কমেও ৫২খন ৰঙা জাননী আৰু ৪৪খন নীলা জাননী জাৰি কৰা হৈছে ।
ছুদে কয়, “এই বছৰৰ প্ৰথম ৯ মাহত ৮৯খন ৰঙা আৰু ১১০খন নীলা জাননীকে ধৰি ১৮৯খন জাননী জাৰি কৰা হৈছে ।”
তেওঁ কয় যে ইণ্টাৰপলে ভাৰতীয় পলাতকসকলৰ বিৰুদ্ধে ৯৫৭টা ৰঙা জাননী জাৰি কৰিছে, ইয়াৰে ২৩১টা গোচৰ চিবিআই, ১৩০টা এনআইএ, ২১টা ইডি, ১২টা এনচিবি, আৰু বাকীবোৰ ৰাজ্যিক আৰক্ষী বাহিনীৰ সৈতে জড়িত ।
ছুদে কয়, “মুঠ ইণ্টাৰপলৰ জাননীৰ ভিতৰত ১৮৯টা ৰঙা জাননী অৰ্থনৈতিক অপৰাধৰ সৈতে জড়িত, তাৰ পিছত ২৫৪টা উগ্ৰবাদ সম্পৰ্কীয়, ২১টা জাননী ধন দাবীৰ সৈতে জড়িত, ৫৫টা ড্ৰাগছ সম্পৰ্কীয় আৰু বাকীবোৰ ধৰ্ষণ, ধন দাবী আদি অন্যান্য অপৰাধৰ সৈতে জড়িত ।”
চলিত বৰ্ষৰ আজিলৈকে মুঠ ৩৫ জন পলাতকক ভাৰতলৈ প্ৰত্যাৰ্পণ কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি ছুদে কয় যে, “মুঠ ৩৩৮টা প্ৰত্যাৰ্পণৰ অনুৰোধ অন্য দেশৰ সৈতে বাকী আছে ।” তেওঁ জনোৱা মতে ২০২৪ চনত ৩০ জন অপৰাধীক প্ৰত্যাৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু ২০২৩ চনত ২৯ জন অপৰাধীক প্ৰত্যাৰ্পণ কৰা হৈছে ।
এই বিষয়সমূহত পলম হোৱাৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ পাইছে আৰু পলাতকসকলে এই দেশসমূহৰ পৰা প্ৰত্যাৰ্পণৰ প্ৰচেষ্টাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ প্ৰায়ে বিভিন্ন পথৰ আশ্ৰয় লয় । সংগঠিত অপৰাধী চক্ৰৰ সৈতে জড়িত বহু অপৰাধীয়ে ভাৰতৰ পৰা পলায়ন কৰি অপৰাধমূলক কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হৈ আছে, বিদেশত বাস কৰি আছে ।
আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থা আৰু বিশেষজ্ঞসকলে এই প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰি এই পলাতক অপৰাধীসকলক ক্ষিপ্ৰতাৰে প্ৰত্যাৰ্পণৰ বাবে ৰোডমেপ বিচাৰি উলিয়াব ।
এই দুদিনত বিদেশী দেশৰ পৰা সহযোগিতা বিচৰাৰ বাবে উপলব্ধ আনুষ্ঠানিক আৰু অনানুষ্ঠানিক মাধ্যমৰ ফলপ্ৰসূ ব্যৱহাৰ, পলাতক অপৰাধীক বিচাৰি উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ, পলায়নকাৰীক প্ৰত্যাৰ্পণৰ বাবে কৌশলগত পদ্ধতি আৰু বিচৰা পলায়নকাৰীৰ আৰ্থিক স্থানৰ বিশ্লেষণকে ধৰি একাধিক বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হ’ব ।