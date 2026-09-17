ভাৰতত উদ্ধাৰ ২৭.২৯ কেৰেট হীৰাৰ টুকুৰা, মূল্য জানিলে আচৰিত হ’ব আপুনি
২০২৬ চনৰ ১৫ ছেপ্টেম্বৰত উদ্ধাৰ হোৱা এই হীৰাৰ টুকুৰাটোৱে ২০২৫ চনৰ জুলাই মাহত উদ্ধাৰ কৰা ১৩.১৬ কেৰেটৰ হীৰাৰ পূৰ্বৰ অভিলেখ ভংগ কৰিছে ।
Published : September 17, 2026 at 4:54 PM IST
পান্না: মধ্য প্ৰদেশৰ পান্নাত ৰাষ্ট্ৰীয় খনিজ উন্নয়ন নিগমৰ কৰ্মীসকলে এটা উন্নতমানৰ হীৰা উদ্ধাৰ কৰিছে । ২৭.২৯ কেৰেটৰ এই হীৰাটোৰ মূল্য ২ কোটিৰ পৰা ২.৫ কোটি টকাৰ ভিতৰত হ’ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।
এই হীৰাৰ প্ৰকৃত মূল্য টুকুৰাটো কাটি পলিচ কৰাৰ পিছতহে গম পোৱা যাব । ২০২৬ চনৰ ১৫ ছেপ্টেম্বৰত উদ্ধাৰ হোৱা এই হীৰাটোৱে ২০২৫ চনৰ জুলাই মাহত উদ্ধাৰ কৰা ১৩.১৬ কেৰেটৰ হীৰাৰ পূৰ্বৰ অভিলেখ ভংগ কৰিছে ।
পান্না এখন ৰত্নসমৃদ্ধ ভূমি, য’ত ধাৰাবাহিকভাৱে উচ্চমানৰ হীৰা উদ্ধাৰ হৈ আহিছে । যোৱা বছৰ ইয়াত ১৩.১৬ কেৰেটৰ হীৰা পোৱা গৈছিল, তাৰ পিছত ২৭.২৯ কেৰেটৰ হীৰা পোৱা গৈছে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় খনিজ উন্নয়ন নিগমে এই তথ্য ছ’চিয়েল মিডিয়াত ৰাজহুৱা কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰীয় খনিজ উন্নয়ন নিগমৰ মানৱ সম্পদ বিভাগৰ কে.এন. সিঙে এই তথ্য শ্বেয়াৰ কৰে । ৰাষ্ট্ৰীয় খনিজ উন্নয়ন নিগমে এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ যান্ত্ৰিক হীৰা খনন প্ৰকল্প পৰিচালনা কৰি আহিছে ।
A sparkling milestone for NMDC’s Diamond Mining Project, Panna.— NMDC Limited (@nmdclimited) September 15, 2026
On 15 September 2026, DMP Panna recovered a remarkable 27.29-carat gem-quality diamond — the second-largest diamond ever produced by NMDC at Panna.
Coming soon after the recovery of a 13.16-carat gem-quality… pic.twitter.com/9YNTZZ9Dpr
৩৪.৩৭ কেৰেট ওজনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হীৰাটো ২০১০ চনত ৰাষ্ট্ৰীয় খনিজ উন্নয়ন নিগমে মাঝগাৱান খনিত উদ্ধাৰ কৰিছিল । এই হীৰা বিক্ৰী কৰা হৈছিল ৩.২ কোটি টকাত ।
এইবাৰ ১৬ বছৰ অপেক্ষাৰ অন্তত দ্বিতীয় বৃহত্তম হীৰা উদ্ধাৰ হয় । মাঝগাৱনৰ উপৰিও সাধাৰণ লোকে আশে-পাশে থকা অঞ্চল আৰু খনিৰ মাটিও লীজত লয় । এই অঞ্চলত প্ৰায়ে হীৰা বিচাৰি পোৱা যায় । হীৰাই পান্নাত বহু শ্ৰমিকৰ ভাগ্য সলনি কৰিছে ।
পান্নাৰ পৰা প্ৰায় ২০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত মাঝগাৱনত ১৯৭১-৭২ চনৰ পৰা হীৰা খনন প্ৰকল্প চলি আছে । বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ চিন্তাৰ মাজতে ২০২১ চনত এই প্ৰকল্পটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল ৷
কিয়নো পান্না ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলে চাৰিওফালৰ অৰণ্যখনক আগুৰি আছে । ২০২৪ চনৰ মাৰ্চ মাহত এই প্ৰকল্পটো পুনৰ মুকলি কৰা হয়, আৰু এতিয়া ইয়াৰ অনুমতি ২০৩৫ চনলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: মণিপুৰৰ আশ্ৰয় শিবিৰত নাগৰিকৰ মৃত্যু, মুখ্য সচিবৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিলে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে