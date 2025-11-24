মণিপুৰত অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বায়’মেট্ৰিক চিনাক্তকৰণৰ লেহেমীয়া গতি; প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

মণিপুৰত অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বায়’মেট্ৰিক চিনাক্তকৰণৰ লেহেমীয়া গতি; প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী আৰু অসম ৰাইফলছে সীমান্ত পৰ্যবেক্ষণ নকৰাৰ ফলত বহু অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী সহজে মণিপুৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে - এই অভিযোগ মণিপুৰৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ
Published : November 24, 2025 at 6:16 PM IST
তেজপুৰ: মণিপুৰত চলি থকা অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বায়’মেট্ৰিক চিনাক্তকৰণ অত্যন্ত লেহেমীয়া গতিত আগবাঢ়ি আছে বুলি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিছিল ৷ তাৰ পিছৰে পৰা বিষয়টোৱে পুনৰ ৰাজনৈতিক মহলত সৃষ্টি কৰিছে উদ্বেগ । চুবুৰীয়া ৰাজ্য মিজোৰামে এইক্ষেত্ৰত প্রায় ৫৮ শতাংশ কাৰ্য শেষ কৰাৰ বিপৰীতে মণিপুৰত প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰায় স্থবিৰ হৈ পৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাজ্যখনৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথোপকথনত মণিপুৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি কেইশাম মেঘাচন্দ্ৰ সিঙে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰৰ সম্পূৰ্ণ প্রশাসনিক ব্যৰ্থতা, সমন্বয়ৰ অভাৱ আৰু সীমান্তত পৰ্যবেক্ষণৰ দুর্বলতাক বিষয়টোৰ ব্যৰ্থতাৰ মূল দায়ী বুলি মন্তব্য কৰে ৷
ৰাজ্য চৰকাৰ সম্পূৰ্ণভাবে ব্যৰ্থ : মেঘাচন্দ্ৰ
প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙৰ মন্তব্যৰ বিপৰীতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মণিপুৰৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি কেইশাম মেঘাচন্দ্ৰ সিঙে কয়, ‘‘মণিপুৰত বায়’মেট্ৰিক চিনাক্তকৰণ বিলম্ব হৈছে মূলতঃ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ বাবে । ভাৰত-ম্যানমাৰৰ সীমান্তত সংলগ্ন চাণ্ডেল জিলা আদি ঠাইত প্ৰক্ৰিয়াতো আৰম্ভ নোহোৱাকৈ আছে । ম্যানমাৰত চলি থকা সংঘাতৰ বাবে বহু লোক সিপাৰৰ পৰা এইপাৰলৈ অহা-যোৱা কৰিছে ।’’
তেওঁৰ মতে, সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী আৰু অসম ৰাইফলছে কঠোৰভাৱে সীমান্ত পৰ্যবেক্ষণ নকৰাৰ ফলত বহু অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী সহজে মণিপুৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে ।
কেন্দ্ৰ-ৰাজ্যৰ মাজত নাই কোনো সমন্বয়
প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে এইদৰে অভিযোগ কৰে, ‘‘কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ দুয়ো এটা-এটা দিশত কাম কৰি আছে । তেওঁলোকৰ মাজত কোনো সমন্বয় নাই । ইয়াৰ ফলতে অবৈধ অনুপ্ৰৱেশ অব্যাহত থাকিল আৰু ৰাজ্যখনৰ বায়’মেট্ৰিক চিনাক্তকৰণো অসম্পূৰ্ণ হৈ ৰ'ল ।’’
তেওঁ কয় যে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বীৰেণ সিঙে বহুবাৰ বিষয়টো লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি দিল্লীত দেখা দিয়া সত্ত্বেও কোনো কার্যকৰী পদক্ষেপ পৰিলক্ষিত নগ’ল ।
আভ্যন্তৰীণ ক্ষেত্ৰত পূৰ্ণ ব্যৰ্থ
মেঘাচন্দ্ৰ সিঙে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তিনিটা পৰ্যায়ত পুনৰ্বাসন পৰিকল্পনাকো সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ বুলি মন্তব্য কৰে । বৰ্তমানেও ৬০,০০০ ৰো অধিক লোক ৰাজ্যৰ বিভিন্ন আশ্ৰয় কেন্দ্ৰত আশ্ৰয় লৈ আছে । তেওঁ কয়, ‘‘চৰকাৰে ঘোষণা কৰা তিনিটা পৰ্যায়ৰ পুনৰ্বাসন পৰিকল্পনা একেবাৰে আগবাঢ়ি যোৱা নাই । ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত সময়সীমা শেষ হ'ব, কিন্তু একো উন্নতি দেখা নাই ।’’
আনহাতে সাংহাই(Sangai) উৎসৱৰ সময়ত উত্তপ্ত আৰু বিভিন্ন সংগঠনৰ প্ৰতিবাদেই এই সমস্যাটোৰ গভীৰতা উন্মোচিত কৰিছে ।
অসম ৰাইফলছৰ শিবিৰৰ ওচৰত ম্যানমাৰৰ লোক উপস্থিত
মেঘাচন্দ্ৰই এক গুৰুত্বপূর্ণ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয়, ‘‘মৰেহ’ এলেকাত অসম ৰাইফলছৰ শিবিৰৰ ওচৰতে টামু (ম্যানমাৰ)ৰ লোকসকলে আশ্ৰয় লৈ আছে । এইসকল চাণ্ডেল বা ট্ৰেঙনৌপাল জিলাৰ স্থানীয় বাসিন্দা নহয় । জিলা প্রশাসনে এই অঞ্চলসমূহলৈ সহজভাৱে গৈ তেওঁলোকক উলিয়াই দিব নোৱাৰে ।’’
বায়’মেট্ৰিক চিনাক্তকৰণ সম্পূৰ্ণ হ'লে কি ৰাজ্যৰ জাতিগত উত্তেজনা কমিব নেকি ? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, ‘‘চিনাক্তকৰণ মাথোঁ এটা অংশহে মাথোঁ । বৰ্তমান ৰাজ্যত কোনো শাসন ব্যৱস্থা নাই । ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় সংস্থাসমূহ একগোট হৈ আছে । এই পৰিস্থিতিত অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ সঠিক সংখ্যা কেনেকৈ সংগ্ৰহ হ'ব ?’’
এবছৰৰ পিছতো নাই স্পষ্ট তথ্য
আনহাতে, যোৱা বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰত চৰকাৰে চিনাক্ত কৰা ১০,৫০০ ৰো অধিক লোকৰ ভিতৰত ৮,৫০০ জনৰ বায়’মেট্ৰিক সংগ্ৰহ আৰু প্ৰায় ৩,৮০০ জনক মণিপুৰৰ পৰা উভতাই পঠিওৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । কিন্তু প্ৰায় এবছৰ পিছতো নতুন, স্পষ্ট তথ্য প্ৰদান কৰিবলৈ চৰকাৰ ব্যৰ্থ হোৱাৰ কথা মেঘাচন্দ্ৰই কয় ।
উল্লেখযোগ্য যে, পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনত বিগত প্ৰায় ৩০ মাহ ধৰি অশান্ত অবৈধ প্ৰৱেশ, লেহেমীয়া গতিৰ বায়’মেট্ৰিক চিনাক্তকৰণ আৰু পুনর্বাসন নীতিৰ ব্যৰ্থতাই গভীৰ উদ্বেগ সৃষ্টি কৰিছে । ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় ৬০ হাজাৰ স্থানীয় লোক আজিও অস্থায়ী আশ্ৰয় শিবিৰত আছে ।
লগতে পঢ়ক: দেশৰ এই ঠাইত স্থাপন হ'ব বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ শিৱলিংগ; জানক ক’ত আছে ঠাইটুকুৰা