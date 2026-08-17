উজ্জয়িনীৰ নাগচন্দ্ৰেশ্বৰ মন্দিৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, ১৩ জন ভক্তৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি
বিগত দুদিনত ১৪ লাখ ভক্তৰ সমাগম ৷ সোমবাৰে প্ৰায় ১০ লাখ লোকৰ সমাগমৰ সম্ভাৱনা ৷ সমগ্ৰ অঞ্চলটো আৰক্ষীয়ে নিজ নজৰত ৰাখিছে ৷
Published : August 17, 2026 at 2:29 PM IST
উজ্জয়িনী : সোমবাৰে মধ্যপ্ৰদেশৰ উজ্জয়িনীৰ মহাকালেশ্বৰ মন্দিৰ চৌহদত এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । শাওণ মাহৰ লগতে সোমবাৰে নাগ পঞ্চমী উপলক্ষে মহাকালেশ্বৰ মন্দিৰৰ ওপৰৰ ভাগত অৱস্থিত নাগচন্দ্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ অহা ভক্তৰ মাজত এই হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ৷
বছৰত মাত্ৰ এবাৰহে খোলা নাগচন্দ্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ সোমবাৰে ভক্তৰ বিপুল সোঁত বোৱা দেখা যায় ৷ গৰমৰ বাবে কেইবাজনো লোক অসুস্থ হৈ পৰে ।
মহাকাল মন্দিৰ পৰিচালনা কমিটীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, যোৱা দুদিনত (১৫ আগষ্ট শনিবাৰ আৰু ১৬ আগষ্ট দেওবাৰ) প্ৰায় ১৪ লাখ ভক্তই মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ আহিছিল ৷ সোমবাৰে নাগ পঞ্চমীৰ বাবে অতিৰিক্ত প্ৰায় ১০ লাখ ভক্তৰ সমাগম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
- ১৩ জন ভক্ত অসুস্থ
বৃহৎ সংখ্যক ভক্তৰ আগমনৰ লগে লগে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ উজ্জয়িনীৰ IAS আৰু IPS বিষয়াৰ লগতে আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ লোক উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈ সকলো নিৰিক্ষণ কৰি আছে ৷ নাগচন্দ্ৰেশ্বৰ মন্দিৰৰ বাহিৰত ভক্তৰ ভিৰ আৰু হেঁচা-ঠেলাত হঠাতে ১৩ জন ভক্তৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে । অৱশ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থকা আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনিক দলে অসুস্থ হৈ পৰা লোকসকলক ততাতৈয়াকৈ জিলা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷ বৰ্তমান আটাইকেইজন চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
মন্দিৰৰ প্ৰশাসক প্ৰথম কৌশিকে কয়, "কিছু মিডিয়া চেনেলে মহাকাল মন্দিৰ আৰু নাগচন্দ্ৰেশ্বৰত সৃষ্টি হোৱা অস্থিৰতাক লৈ বিভ্ৰান্তিকৰ তথ্য প্ৰচাৰ কৰিছে । এইটো সঁচা নহয় । বৃহৎ জনসমাগমৰ বাবে কিছু লোক অসুস্থ হৈ পৰিছে আৰু তেওঁলোকক বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷ আজি এফালে নাগপাঞ্চমী আৰু আনফালে শাওণ মাহৰ সোমবাৰ- সেয়ে ইয়াত লাখ লাখ লোক সমবেত হৈছে ।"
- ২৪০০ জোৱান আৰু ৬০০ বিষয়া কৰ্মচাৰী নিয়োগ
লাখ লাখ লোকৰ সমাগম হোৱাৰ লগতে ক্ৰমাৎ ভক্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ৷ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে সকলো ভক্তই যাতে নিৰাপদে মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে প্ৰশাসনে সকলো পদ্ধতিগতভাৱে পৰিচালনা কৰিছে ৷ যি প্ৰশাসনৰ বাবে এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ থিয় দিছে ।
আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰদীপ শৰ্মাই কয়, "বিগত ৩৬ ঘণ্টা ধৰি প্ৰায় ২৪০০ আৰক্ষী জোৱান নিয়োগ কৰা হৈছে । নিৰাপত্তাৰ বাবে দহটা ড্ৰোণ, মাউণ্টেড ফৰ্চ আৰু এটা বোমা নিষ্কাশন স্কোৱাডো নিয়োগ কৰা হৈছে । যিসকল ভক্তৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছে তেওঁলোকক ততাতৈয়াকৈ আৰক্ষীয়ে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ আতংকৰ খবৰ পোৱা নাই ।"
আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে আৰু কয়, "মূল পথত যানজঁট হ্ৰাস কৰিবলৈ যান-বাহন ডাইভাৰ্চন কৰা হৈছে ।’’
- উপায়ুক্তই সকলো বিষয় চাই আছে
উজ্জয়িনীৰ উপায়ুক্ত ৰোশন কুমাৰ সিঙে কয়, "ভক্তসকলক দৰ্শন কৰিবলৈ সহজ কৰি দিয়া হৈছে । ১০ লাখ ভক্তৰ বাবে বেকআপ প্লেন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । খোৱাপানী, চিকিৎসাৰ সুবিধা, জোতা ষ্টেণ্ড আৰু অন্যান্য সকলো মৌলিক সুবিধাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ৬০০ৰো অধিক প্ৰশাসনিক বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীয়ে গোটেই ব্যৱস্থাৰ তদাৰক কৰি আছে ।"
- ৮ কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি, ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা শাৰী আৰু শেষত কেইছেকেণ্ডমান দৰ্শন
এই সমগ্ৰ ব্যৱস্থাৰ আনটো দিশ হ’ল ভক্তৰ সংগ্ৰাম । মন্দিৰলৈ যাবলৈ বহু ভক্তই প্ৰায় ৮ কিলোমিটাৰ খোজ কাঢ়িব লগা হৈছে । তাৰ পাছত, তেওঁলোকে দীঘলীয়া শাৰী পাতি ৰৈ থাকিব লাগে ।
কোনো ভক্তৰ লগত সৰু ল’ৰা-ছোৱালী, আন কোনোবাই বৃদ্ধ পিতৃ-মাতৃৰ হাতত ধৰি আগবাঢ়িছে ৷ দেওবাৰৰ পৰা সোমবাৰলৈকে বহু লোকে শাৰী পাতি ৰৈ আছে । ভাগৰ, ভিৰৰ মাজতো এটাই আশা, সেয়া হ’ল মন্দিৰটো দৰ্শন কৰা ৷