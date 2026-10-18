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সপ্তমীৰ নিশা পূজা মণ্ডপত পদপিষ্ট ঘটনাত ১৯ জনৰ মৃত্যু, আহত ২৫ জন; প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শোক প্ৰকাশ

মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে প্ৰতিজন মৃতকৰ পৰিয়ালক ২৫ লাখ টকা আৰু মৃতকৰ পৰিয়ালৰ এজনক চতুৰ্থ বৰ্গৰ চৰকাৰী চাকৰিত নিযুক্তিৰ ঘোষণা কৰে ৷

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সপ্তমীৰ নিশা পূজা মণ্ডপত পদপিষ্ট ঘটনাত ১৯ জনৰ মৃত্যু, আহত ২৫ জন (PTI)
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By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 18, 2026 at 7:06 AM IST

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Updated : October 18, 2026 at 7:54 AM IST

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কলকাতা : উত্তৰ কলকাতাৰ চোৰবাগান সৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা পেণ্ডেলত শনিবাৰে নিশা সংঘটিত পদপিষ্টৰ ঘটনাত প্ৰায় ১৯ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে ২৫ জন লোক আহত হয় ৷ পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে এই তথ্য নিশ্চিত কৰিছে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে ঘটনাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ পাছতেই কলকাতা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় আৰু ভুক্তভোগী লোকৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰে ৷ তেওঁ প্ৰতিজন মৃতকৰ পৰিয়ালক ২৫ লাখ টকা আৰু মৃতকৰ পৰিয়ালৰ এজনক চতুৰ্থ বৰ্গৰ চৰকাৰী চাকৰিত নিযুক্তিৰ ঘোষণা কৰে ৷

তেওঁ লগতে চোৰবাগান দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজক, ব্যক্তিগত নিৰাপত্তাৰক্ষী, কৰ্তব্যৰত কৰ্মচাৰীক সোধা-পোছাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷

ইফালে দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজকসকলে কৰা এক ঘোষণাই ৰাইজৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি কৰাৰ ফলত এই ‘মৰ্মান্তিক ঘটনা’ সংঘটিত হয় বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷

তেওঁ কয়, ‘ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থকা বিষয়াসকলৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিবেদন অনুসৰি আয়োজকসকলে লাউডস্পীকাৰত কৰা ঘোষণাৰ বাবেই এই কাণ্ড সংঘটিত হৈছে ৷

শেহতীয়া বছৰবোৰত যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈ পৰা আৰু বৃহৎ সংখ্যক লোকক আকৰ্ষণ কৰা চোৰবাগান দুৰ্গা পূজা চিত্তৰঞ্জন এভিনিউৰ সমীপৰ এটা সৰু পথত অৱস্থিত ৷

মুখ্যমন্ত্রী অধিকাৰীয়ে কয় যে মৃত দুজনৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ মতে, ব্যক্তিগত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে বজোৱা হুইচেলৰ ফলত পেণ্ডেলত প্রৱেশ কৰিবলৈ অপেক্ষা কৰি থকা লোকসকলৰ মাজত হুলস্থুলৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই মৰ্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হয় ৷

তেওঁ কয়, "এয়া এক মৰ্মান্তিক ঘটনা আৰু আমি সকলো ধৰণৰ সহায় আগবঢ়াইছো ৷ চোৰবাগান দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজক, ব্যক্তিগত নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু কৰ্তব্যৰত কৰ্মচাৰীক আটক কৰি ৰখা হৈছে ৷"

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই শোকাবহ ঘটনাত শোক প্ৰকাশ কৰে আৰু প্ৰতিজন মৃতকৰ নিকটাত্মীয়ক ২ লাখ টকা আৰু আহতসকলক ৫০ হাজাৰ টকাৰ এককালীন সাহাৰ্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰে ।

পশ্চিমবংগৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে চোৰবাগান পূজা পেণ্ডেলত সংঘটিত ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৷ তেওঁ এই ঘটনাৰ বিষয়ে জানি গভীৰভাৱে স্তম্ভিত হোৱাৰ লগতে দুখ প্ৰকাশ কৰে ৷

কংগ্ৰেছ নেতা তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে এই ঘটনাৰ নিৰপেক্ষ তদন্তৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ প্ৰশাসনক আহ্বান জনায় ৷

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আজি অৰ্থাৎ দেওবাৰে আহত লোকসকলক চিকিৎসালয়ত সাক্ষাৎ কৰিব ৷ তেওঁ এই শোকাবহ ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি পশ্চিমবংগত নিৰ্ধাৰিত সকলো কাৰ্যসূচী পিছুৱাই দিয়াৰ কথা সামাজিক মাধ্যম এক্সত জানিবলৈ দিয়ে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও এই ঘটনাত শোক প্ৰকাশ কৰে ৷

এজন বিষয়াই জনোৱা মতে, আৰক্ষীয়ে ঘটনা তদন্তৰ বাবে চোৰবাগান দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজককে ধৰি ১২ জন লোকক আটক কৰিছে ৷

ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী অধিকাৰীয়ে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এজন ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত গঠিত এছ আই টিয়ে এই কাণ্ডৰ তদন্ত কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে । এছ আই টিত এছ টি এফ, চি আই ডি আৰু অন্যান্য বিভাগৰ সদস্য থাকিব।

লগতে পঢ়ক : সপ্তমীৰ নিশা পূজা মণ্ডপত পদপিষ্টৰ ঘটনা, বহু লোকৰ মৃত্যুৰ আশংকা, ৩৫ জনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি

Last Updated : October 18, 2026 at 7:54 AM IST

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