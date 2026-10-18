সপ্তমীৰ নিশা পূজা মণ্ডপত পদপিষ্ট ঘটনাত ১৯ জনৰ মৃত্যু, আহত ২৫ জন; প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শোক প্ৰকাশ
মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে প্ৰতিজন মৃতকৰ পৰিয়ালক ২৫ লাখ টকা আৰু মৃতকৰ পৰিয়ালৰ এজনক চতুৰ্থ বৰ্গৰ চৰকাৰী চাকৰিত নিযুক্তিৰ ঘোষণা কৰে ৷
Published : October 18, 2026 at 7:06 AM IST|
Updated : October 18, 2026 at 7:54 AM IST
কলকাতা : উত্তৰ কলকাতাৰ চোৰবাগান সৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা পেণ্ডেলত শনিবাৰে নিশা সংঘটিত পদপিষ্টৰ ঘটনাত প্ৰায় ১৯ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে ২৫ জন লোক আহত হয় ৷ পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে এই তথ্য নিশ্চিত কৰিছে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে ঘটনাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ পাছতেই কলকাতা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় আৰু ভুক্তভোগী লোকৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰে ৷ তেওঁ প্ৰতিজন মৃতকৰ পৰিয়ালক ২৫ লাখ টকা আৰু মৃতকৰ পৰিয়ালৰ এজনক চতুৰ্থ বৰ্গৰ চৰকাৰী চাকৰিত নিযুক্তিৰ ঘোষণা কৰে ৷
VIDEO | West Bengal: At least 19 people died, and 25 others were injured in a stampede at the Chorebagan Durga Puja pandal in north Kolkata following a crowd surge amid rain on Saturday evening, the day of Maha Saptami. Chief Minister Suvendu Adhikari, who rushed to the Kolkata Medical College and Hospital, where the victims were taken, also announced that his government will provide Rs 25 lakh and a government job for the family of each deceased. Rs 5 lakh will also be given to each injured person, and the entire treatment cost at any hospital of their choice will be borne by the government, he added. "An SIT headed by a sitting judge of the Calcutta High Court will investigate the incident. The SIT will comprise members from STF, CID and other departments," he said. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 18, 2026
তেওঁ লগতে চোৰবাগান দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজক, ব্যক্তিগত নিৰাপত্তাৰক্ষী, কৰ্তব্যৰত কৰ্মচাৰীক সোধা-পোছাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷
ইফালে দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজকসকলে কৰা এক ঘোষণাই ৰাইজৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি কৰাৰ ফলত এই ‘মৰ্মান্তিক ঘটনা’ সংঘটিত হয় বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷
তেওঁ কয়, ‘ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থকা বিষয়াসকলৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিবেদন অনুসৰি আয়োজকসকলে লাউডস্পীকাৰত কৰা ঘোষণাৰ বাবেই এই কাণ্ড সংঘটিত হৈছে ৷
VIDEO | West Bengal: Kolkata Police are investigating whether lapses in crowd management, confusion over entry and exit routes, and heavy rain contributed to the stampede at the Chorbagan Durga Puja pandal that left 19 people dead on Saturday evening. Several eyewitnesses alleged that improper announcements about entry, exit and crowd movement left visitors confused during peak hours. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 18, 2026
শেহতীয়া বছৰবোৰত যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈ পৰা আৰু বৃহৎ সংখ্যক লোকক আকৰ্ষণ কৰা চোৰবাগান দুৰ্গা পূজা চিত্তৰঞ্জন এভিনিউৰ সমীপৰ এটা সৰু পথত অৱস্থিত ৷
মুখ্যমন্ত্রী অধিকাৰীয়ে কয় যে মৃত দুজনৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ মতে, ব্যক্তিগত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে বজোৱা হুইচেলৰ ফলত পেণ্ডেলত প্রৱেশ কৰিবলৈ অপেক্ষা কৰি থকা লোকসকলৰ মাজত হুলস্থুলৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই মৰ্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হয় ৷
তেওঁ কয়, "এয়া এক মৰ্মান্তিক ঘটনা আৰু আমি সকলো ধৰণৰ সহায় আগবঢ়াইছো ৷ চোৰবাগান দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজক, ব্যক্তিগত নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু কৰ্তব্যৰত কৰ্মচাৰীক আটক কৰি ৰখা হৈছে ৷"
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই শোকাবহ ঘটনাত শোক প্ৰকাশ কৰে আৰু প্ৰতিজন মৃতকৰ নিকটাত্মীয়ক ২ লাখ টকা আৰু আহতসকলক ৫০ হাজাৰ টকাৰ এককালীন সাহাৰ্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
কলকাতায় পদপিষ্ট হয়ে যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকের নিকটাত্মীয়কে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল (PMNRF) থেকে ২ লক্ষ টাকা এককালীন আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। আহতদের প্রত্যেককে ৫০,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।— PMO India (@PMOIndia) October 17, 2026
পশ্চিমবংগৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে চোৰবাগান পূজা পেণ্ডেলত সংঘটিত ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৷ তেওঁ এই ঘটনাৰ বিষয়ে জানি গভীৰভাৱে স্তম্ভিত হোৱাৰ লগতে দুখ প্ৰকাশ কৰে ৷
Deeply shocked and saddened to learn about the stampede at the Chore Bagan Puja Pandal. I pray to Maa Durga for the speedy recovery of all those injured and for strength and courage for their families during this difficult time.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) October 17, 2026
কংগ্ৰেছ নেতা তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে এই ঘটনাৰ নিৰপেক্ষ তদন্তৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ প্ৰশাসনক আহ্বান জনায় ৷
कोलकाता के चोरबागान पूजा पंडाल में हुई भगदड़ की ख़बर बेहद दुखद है। इस हादसे में कई लोगों की जान जाने और बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की सूचना है। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। प्रशासन से अपील है कि सभी घायलों को तुरंत बेहतर इलाज मिले, और इस हादसे की निष्पक्ष जाँच हो ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी न दोहराई जाए। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ कि वे राहत कार्य में हर संभव मदद करें।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 17, 2026
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আজি অৰ্থাৎ দেওবাৰে আহত লোকসকলক চিকিৎসালয়ত সাক্ষাৎ কৰিব ৷ তেওঁ এই শোকাবহ ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি পশ্চিমবংগত নিৰ্ধাৰিত সকলো কাৰ্যসূচী পিছুৱাই দিয়াৰ কথা সামাজিক মাধ্যম এক্সত জানিবলৈ দিয়ে ৷
News Alert! Union home minister to visit injured in hospitals on Sunday https://t.co/nx8y6KLWiq— Press Trust of India (@PTI_News) October 17, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও এই ঘটনাত শোক প্ৰকাশ কৰে ৷
The tragic stampede at Kolkata's Chorbagan Puja Pandal is deeply distressing and heartbreaking. On behalf of the people of Assam, I extend my heartfelt condolences to the bereaved families who have lost their loved ones. In this hour of grief, our thoughts and prayers are with all those affected, and Assam stands in solidarity with the people of West Bengal. I pray to Maa Durga for the swift recovery of the injured, and for strength and courage for the grieving families. @SuvenduWB— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 17, 2026
এজন বিষয়াই জনোৱা মতে, আৰক্ষীয়ে ঘটনা তদন্তৰ বাবে চোৰবাগান দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজককে ধৰি ১২ জন লোকক আটক কৰিছে ৷
STORY | Kolkata Durga Puja stampede: Police detain 12, including organisers Police on Saturday night detained 12 people, including organisers of the Chorebagan Durga Puja in connection with their probe into the stampede in which 19 people died and 24 were injured, an officer said. READ: https://t.co/MgZBK9vEAc— Press Trust of India (@PTI_News) October 18, 2026
ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী অধিকাৰীয়ে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এজন ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত গঠিত এছ আই টিয়ে এই কাণ্ডৰ তদন্ত কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে । এছ আই টিত এছ টি এফ, চি আই ডি আৰু অন্যান্য বিভাগৰ সদস্য থাকিব।
লগতে পঢ়ক : সপ্তমীৰ নিশা পূজা মণ্ডপত পদপিষ্টৰ ঘটনা, বহু লোকৰ মৃত্যুৰ আশংকা, ৩৫ জনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি