কৰ্ণাটকৰ ভেংকটেশ্বৰ স্বামী মন্দিৰত পদপিষ্টৰ ঘটনা: মৃত্যুৰ সংখ্যা ১০লৈ বৃদ্ধি

শ্ৰীকাকুলাম জিলাৰ কাছিবুগ্গা ভেংকটেশ্বৰ স্বামী মন্দিৰত একাদশী উপলক্ষে ভক্তৰ প্ৰচণ্ড ভিৰৰ মাজতে এই ঘটনা সংঘটিত হয় ।

Stampede at Venkateswara Swamy Temple
কৰ্ণাটকৰ ভেংকটেশ্বৰ স্বামী মন্দিৰত পদপিষ্টৰ ঘটনা (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 1, 2025 at 5:29 PM IST

শ্ৰীকাকুলাম : কৰ্ণাটকৰ শ্ৰীকাকুলাম জিলাৰ কাছিবুগ্গা ভেংকটেশ্বৰ স্বামী মন্দিৰত শোকাৱহ ঘটনা । একাদশী উপলক্ষে ভক্তৰ প্ৰচণ্ড ভিৰৰ বাবে সংঘটিত হ'ল পদপিষ্টৰ ঘটনা। য'ত এতিয়ালৈ ১০ গৰাকী লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা গৈছে । আনহাতে এই ঘটনাত বহু লোক আহত হয় । ১ নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ আজি একাদশী উপলক্ষে মন্দিৰত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম ঘটে । তেনে সময়তে লোৰ ৰেলিং ভাঙি এক বিশৃংখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ।

কাছিবুগ্গা মহকুমাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত ডি এছ পি লক্ষ্মণ ৰাৱে জনোৱা মতে পুৱা প্ৰায় ১১.৩০ বজাত এই পদপিষ্টৰ ঘটনাটো সংঘটিত হয় । মন্দিৰত হোৱা হুলস্থূলৰ ফলত কেইবাজনো ভক্ত মূৰ্চা যায় আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । ভক্তসকলে মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশৰ বাবে যোৱাৰ বাবে হেতা-ওপৰা লগায় । লগে লগে আতংকময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । যাৰ ফলত প্ৰৱেশদ্বাৰৰ ওচৰত অতিমাত্ৰা ভিৰ হয় । স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে বুলিও আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে ।

কৰ্ণাটকৰ ভেংকটেশ্বৰ স্বামী মন্দিৰত পদপিষ্টৰ ঘটনা (ETV Bharat)

ইফালে উদ্ধাৰকাৰী দলে লোকসকলক আহতসকলক চিকিৎসাৰ বাবে ওচৰৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে । মন্দিৰ চৌহদৰ চাৰিওফালে ভিৰ আৰু আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতিত নিয়ন্ত্ৰণৰ কৰ্তৃপক্ষই তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে । ইফালে হঠাৎ এই পৰিস্থিতিৰ কাৰণৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰশাসনে । জিলা প্ৰশাসনে মৃতকৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে আহতসকলক প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসাৰ বাবে সহায় আগবঢ়াইছে । জানিব পৰা মতে নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা মন্দিৰটোত মাত্ৰ এটা প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থান পথ আছে ।

এই ঘটনাক লৈ শোকপ্ৰকাশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । ঘটনাটোত নিহত লোকসকলৰ নিকট আত্মীয়লৈ ২ লাখ টকা আৰু আহতসকললৈ ৫০ হাজাৰ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্যও ঘোষণা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ।

