ETV Bharat / bharat

ৰামোজী ৰাওৰ দ্বিতীয় মৃত্যুবাৰ্ষিকী : তেলুগু ভাষীৰ হৃদয়ত বাস কৰা স্বপ্নদৰ্শীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

ৰামোজী ৰাও সকলোৰে বাবে ভৱিষ্যৎ গঢ়া এগৰাকী স্বপ্নদৰ্শী আছিল ৷ আজি তেওঁৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী ৷

Sri Ramoji Rao's 2nd Death Anniversary
ৰামোজী ৰাওৰ দ্বিতীয় মৃত্যুবাৰ্ষিকী (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 8, 2026 at 12:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ৰামোজী ফিল্ম চিটী (হায়দৰাবাদ) : ৰামোজী ৰাও, নামেই যাৰ পৰিচয় ৷ অদম্য অনুশাসন আৰু দৃঢ়তাৰ বলত সফলতাৰ শিখৰ চোৱা এগৰাকী দূৰদৰ্শী ব্যক্তি আছিল ৰামোজী ৰাও ৷ প্ৰতিগৰাকী তেলুগুবাসীৰ হৃদয়ত তেওঁ এক সুকীয়া স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । ৰাওৰ উত্তৰাধিকাৰ - অধ্যৱসায়, অনুশাসন, মূল্যবোধ আৰু বিশ্বাসযোগ্যতাৰ ওপৰত নিৰ্মিত, যিয়ে প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে ।

২০২৪ চনৰ ৮ জুনত মৃত্যু হোৱা ৰামোজী ৰাওৰ সোমবাৰে দ্বিতীয় মৃত্যুবাৰ্ষিকী পালন কৰা হয় ৷ সোমবাৰে হায়দৰাবাদস্থিত ৰামোজী ফিল্ম চিটীত ৰামোজী ৰাওৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ লগতে ৰামোজী গ্ৰুপৰ কৰ্মচাৰীসকলেও তেওঁৰ দ্বিতীয় মৃত্যুবাৰ্ষিকীত গম্ভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । প্ৰয়াত ৰামোজী ৰাওৰ স্মৃতি স্মৰণ কৰি এক স্মৃতি সভাও অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৷

Sri Ramoji Rao's 2nd Death Anniversary
তেলুগু ভাষীৰ হৃদয়ত বাস কৰা স্বপ্নদৰ্শীগৰাকীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

অসাধাৰণ ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী প্ৰয়াত ৰামোজী ৰাওৰলৈ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱেও সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট কৰে ৷ নাইডুৱে প্ৰয়াত ৰাওক তেলুগু জাতিৰ গৌৰৱময় আলোকসজ্জা, সংবাদ মাধ্যমৰ ক্ষেত্ৰখনৰ যুগ সৃষ্টিকাৰী আৰু সাহিত্য যোদ্ধা বুলি অভিহিত কৰে ।

নাইডুৱে কয়, ‘‘সাধাৰণ এটা পৰিয়ালৰ পৰা তেওঁ অসাধাৰণ উচ্চতালৈ উঠি যোৱা, সংবাদ মাধ্যমক জনজাগৰণৰ মঞ্চলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা - তেওঁৰ সেৱা চিৰকাল স্মৰণীয় হৈ ৰ’ৱ ।’’

অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু কয়, ‘‘শ্ৰী ৰামোজী ৰাওৰ এই যাত্ৰা মূল্যবোধ, অনুশাসন, দায়বদ্ধতা আৰু সাহসী সাহসেৰে পৰিচালিত হৈছিল আৰু ই প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস হিচাপে কাম কৰি আহিছে ।’’ "সাংবাদিকতা কেৱল ব্যৱসায় নহয়... সামাজিক দায়বদ্ধতাহে - এই আদৰ্শ শ্ৰী ৰামোজী ৰাওৱে চিন্তা আৰু কৰ্মৰ দ্বাৰা দেখুৱাইছিল ৷" তেওঁ কয় ।

নাইডুৱে এক্সৰ পোষ্টটোত কয়, ‘‘তেলুগু মানুহে গৌৰৱ অনুভৱ কৰা সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰি তেওঁ যি স্থান সৃষ্টি কৰিছে সেয়া সদায় জনসাধাৰণৰ হৃদয়ত থাকিব । শ্ৰী ৰামোজী ৰাও গাৰু আমাৰ গৌৰৱ । এই মৃত্যু বাৰ্ষিকীত আমি প্ৰত্যেকেই তেওঁক স্মৰণ কৰো ।"

লগতে পঢ়ক : ৰামোজী ৰাওৰ এবছৰীয়া মৃত্যুবাৰ্ষিকী: প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি পোহৰ দেখুৱাই যোৱা কিংবদন্তীগৰাকী

লগতে পঢ়ক : দূৰদৰ্শী, নিৰ্ভীক সাংবাদিক, সফল উদ্যোগী ৰামোজী ৰাওলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

লগতে পঢ়ক : মাটিৰ পৰা আকাশলৈ উত্তৰণমুখী যাত্ৰাৰ যুগনায়ক ৰামোজী ৰাও

লগতে পঢ়ক : ৰামোজী ৰাও: সকলোৰে বাবে ভৱিষ্যৎ গঢ়া এগৰাকী স্বপ্নদৰ্শী

TAGGED:

ৰামোজী ৰাওলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
ৰামোজী ফিল্ম চিটী
ৰামোজী ৰাওৰ দ্বিতীয় মৃত্যুবাৰ্ষিকী
ই টিভি ভাৰত অসম
RAMOJI RAOS 2ND DEATH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.