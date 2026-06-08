ৰামোজী ৰাওৰ দ্বিতীয় মৃত্যুবাৰ্ষিকী : তেলুগু ভাষীৰ হৃদয়ত বাস কৰা স্বপ্নদৰ্শীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

ৰামোজী ৰাওৰ দ্বিতীয় মৃত্যুবাৰ্ষিকী : তেলুগু ভাষীৰ হৃদয়ত বাস কৰা স্বপ্নদৰ্শীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
ৰামোজী ৰাও সকলোৰে বাবে ভৱিষ্যৎ গঢ়া এগৰাকী স্বপ্নদৰ্শী আছিল ৷ আজি তেওঁৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী ৷
Published : June 8, 2026 at 12:40 PM IST
ৰামোজী ফিল্ম চিটী (হায়দৰাবাদ) : ৰামোজী ৰাও, নামেই যাৰ পৰিচয় ৷ অদম্য অনুশাসন আৰু দৃঢ়তাৰ বলত সফলতাৰ শিখৰ চোৱা এগৰাকী দূৰদৰ্শী ব্যক্তি আছিল ৰামোজী ৰাও ৷ প্ৰতিগৰাকী তেলুগুবাসীৰ হৃদয়ত তেওঁ এক সুকীয়া স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । ৰাওৰ উত্তৰাধিকাৰ - অধ্যৱসায়, অনুশাসন, মূল্যবোধ আৰু বিশ্বাসযোগ্যতাৰ ওপৰত নিৰ্মিত, যিয়ে প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে ।
২০২৪ চনৰ ৮ জুনত মৃত্যু হোৱা ৰামোজী ৰাওৰ সোমবাৰে দ্বিতীয় মৃত্যুবাৰ্ষিকী পালন কৰা হয় ৷ সোমবাৰে হায়দৰাবাদস্থিত ৰামোজী ফিল্ম চিটীত ৰামোজী ৰাওৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ লগতে ৰামোজী গ্ৰুপৰ কৰ্মচাৰীসকলেও তেওঁৰ দ্বিতীয় মৃত্যুবাৰ্ষিকীত গম্ভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । প্ৰয়াত ৰামোজী ৰাওৰ স্মৃতি স্মৰণ কৰি এক স্মৃতি সভাও অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৷
অসাধাৰণ ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী প্ৰয়াত ৰামোজী ৰাওৰলৈ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱেও সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট কৰে ৷ নাইডুৱে প্ৰয়াত ৰাওক তেলুগু জাতিৰ গৌৰৱময় আলোকসজ্জা, সংবাদ মাধ্যমৰ ক্ষেত্ৰখনৰ যুগ সৃষ্টিকাৰী আৰু সাহিত্য যোদ্ধা বুলি অভিহিত কৰে ।
নাইডুৱে কয়, ‘‘সাধাৰণ এটা পৰিয়ালৰ পৰা তেওঁ অসাধাৰণ উচ্চতালৈ উঠি যোৱা, সংবাদ মাধ্যমক জনজাগৰণৰ মঞ্চলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা - তেওঁৰ সেৱা চিৰকাল স্মৰণীয় হৈ ৰ’ৱ ।’’
অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু কয়, ‘‘শ্ৰী ৰামোজী ৰাওৰ এই যাত্ৰা মূল্যবোধ, অনুশাসন, দায়বদ্ধতা আৰু সাহসী সাহসেৰে পৰিচালিত হৈছিল আৰু ই প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস হিচাপে কাম কৰি আহিছে ।’’ "সাংবাদিকতা কেৱল ব্যৱসায় নহয়... সামাজিক দায়বদ্ধতাহে - এই আদৰ্শ শ্ৰী ৰামোজী ৰাওৱে চিন্তা আৰু কৰ্মৰ দ্বাৰা দেখুৱাইছিল ৷" তেওঁ কয় ।
తెలుగు జాతి గర్వించదగ్గ మహనీయుడు, మీడియా రంగంలో ఓ యుగకర్త, అక్షర యోధుడు శ్రీ రామోజీరావు గారి 2వ వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయనకు ఘన నివాళులు. సామాన్య కుటుంబం నుంచి అసామాన్య శిఖరాలను అధిరోహించి, మీడియాను ప్రజా చైతన్యానికి వేదికగా మలిచిన ఆయన సేవలు చిరస్మరణీయం. విలువలు, క్రమశిక్షణ, నిబద్ధత,… pic.twitter.com/1zy4Ygv7bw— N Chandrababu Naidu (@ncbn) June 8, 2026
নাইডুৱে এক্সৰ পোষ্টটোত কয়, ‘‘তেলুগু মানুহে গৌৰৱ অনুভৱ কৰা সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰি তেওঁ যি স্থান সৃষ্টি কৰিছে সেয়া সদায় জনসাধাৰণৰ হৃদয়ত থাকিব । শ্ৰী ৰামোজী ৰাও গাৰু আমাৰ গৌৰৱ । এই মৃত্যু বাৰ্ষিকীত আমি প্ৰত্যেকেই তেওঁক স্মৰণ কৰো ।"