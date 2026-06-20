ৰামোজী ৰাওৰ উত্তৰাধিকাৰক সন্মান জনাই অত্যাধুনিক প্ৰেক্ষাগৃহ মুকলি
অনুষ্ঠানত ৰামোজী ৰাওৰ পৰিয়ালৰ সদস্য, আইএছবিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰজত গুপ্তা, আইএছবিৰ শিক্ষকসকল আৰু আমেৰিকাৰ কনছুল জেনেৰেল ল’ৰা উইলিয়ামছকে ধৰি বিশিষ্ট লোকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
Published : June 20, 2026 at 1:13 AM IST
হায়দৰাবাদ: ৰামোজী ৰাও...এক বিশাল ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী ৷ মিডিয়া বিপ্লৱৰ এগৰাকী অগ্ৰদূত, চিনেমাৰ চেম্পিয়ন, মনোৰঞ্জনৰ দিগ্গজ, শব্দ আৰু উদ্যোগৰ যাদুকৰ - এই সকলো বিশেষণ কেৱল এটা নামতে সমাহিত । ৰামোজী গ্ৰুপৰ সদ্য পৰলোকগামী অধ্যক্ষগৰাকীয়ে আছিল ৰামোজী ৰাও ৷
এক বিশাল উত্তৰাধিকাৰ ক্ষেত্ৰ এৰি তেওঁ পৰলোকলৈ গমন কৰা দুবছৰে হ’ল ৷ এই উত্তৰাধিকাৰক সন্মান জনাবলৈ শুকুৰবাৰে হায়দৰাবাদৰ ইণ্ডিয়ান স্কুল অৱ বিজনেছ(আইএছবি)ত নৱনিৰ্মিত ৰামোজী অ’ডিটৰিয়াম মুকলি কৰা হয় ৷ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ৰামোজী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক কিৰণে পিতৃ, মিডিয়া বেৰন আৰু ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰয়াত ৰামোজী ৰাওৰ পৰিচালনা দৰ্শনৰ বিষয়ে বিৱৰি কয় ।
ৰামোজী ফাউণ্ডেশ্যনে আগবঢ়োৱা প্ৰায় ৩০ কোটি টকাৰ বৰঙণিৰে নিৰ্মিত এই অত্যাধুনিক প্ৰেক্ষাগৃহটোত অনুষ্ঠিত হোৱা এয়াই আছিল প্ৰথমটো অনুষ্ঠান । বিশ্বমানৰ সুবিধা আৰু ৪৫০ গৰাকী লোকৰ আসনৰ ক্ষমতা থকা এই প্ৰেক্ষাগৃহটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন, গৱেষণা, আলোচনা চক্ৰ, বক্তৃতা আৰু শৈক্ষিক অনুষ্ঠান আয়োজনৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰি তোলা হৈছে ৷
ৰামোজী ফাউণ্ডেশ্যন আৰু আইএছবিৰ যুটীয়া উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত ভাৰতৰ প্ৰথমটো মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বাদ্যযন্ত্ৰৰ চিম্ফনী গোট ‘সুৰঞ্জলি সংগীতা বিভৱৰী’ য়ে অনুষ্ঠান পৰিবেশন কৰে ৷ ৰামোজী পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ লগতে আইএছবিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰজত গুপ্তা, আইএছবিৰ অধ্যাপক, শিক্ষকসকল আৰু আমেৰিকাৰ কনছুল জেনেৰেল ল’ৰা উইলিয়ামছ আদিয়ে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰে ।
এই অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি ৰামোজী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক কিৰণে কোনোবাদিনা আইএছবিত পঢ়াৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰি তাত থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক প্ৰশংসা কৰে । তেওঁ কয়, ‘‘যদিহে আইএছবিয়ে মোক আজিও গ্ৰহণ কৰে, তেন্তে মই ইয়াৰ ছাত্ৰ হ’বলৈ ভালপাম । যদি মই ৩০ বছৰ সৰু হ'লোহেঁতেন, তেন্তে আইএছবিৰ বাহিৰে আন অনুষ্ঠানৰ পৰা স্নাতক হোৱাৰ কথাও নাভাবিলোহেঁতেন ।’’
শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত পিতৃৰ ভূমিকাক সোঁৱৰণ কৰি কিৰণে কয় যে পৰিচালনা নীতিৰ বিশেষজ্ঞ হোৱাৰ পিছতো ৰামোজী ৰাও ডাঙৰীয়াই পৰম্পৰাগত পৰিচালনা শিক্ষাৰ ওপৰত কেতিয়াও বিশেষ বিশ্বাস ৰখা নাছিল । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘তেওঁ আমাক কৈছিল যে পৃথিৱীৰ যিখন প্ৰতিষ্ঠানলৈয়ে যোৱা, আমি তোমাক পঠিয়াম । কিন্তু উভতি আহিলে তাত যি শিকিলা তাক এৰি মোৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত... ৰামোজী বিশ্ববিদ্যালয়ত পুনৰ পঢ়িব লাগিব । আমিও একে পদ্ধতি অনুসৰণ কৰিছিলোঁ ।’’
তেওঁ এই কথাও উনুকিয়াই যে ১৯৫০ চনৰ শেষৰফালে ৰামোজী ৰাৱে ডেল কাৰ্নেগী আৰু পিটাৰ ড্ৰাকাৰৰ দৰে বিশিষ্ট চিন্তাবিদসকলৰ ৰচনাসমূহ গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰি সমগ্ৰ জীৱনত ইয়াৰ পৰিচালনাৰ নীতি প্ৰয়োগ কৰি গৈছিল ।
শৈক্ষিক সহযোগিতাৰ জৰিয়তে নিজৰ ভেটি সুদৃঢ়ভাৱে স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা আইএছবি আৰু ৰামোজী গ্ৰুপৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আগন্তুক সময়ত অধিক পৰিমাণে বৃদ্ধি পাব বুলিও কিৰণে আশা প্ৰকাশ কৰে ।
অনুষ্ঠান মুকলিৰ পূৰ্বে বিশিষ্ট ব্যক্তিগৰাকীক আইএছবিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰজত গুপ্তাই সম্বৰ্ধনা জনায় । গুপ্তাই ৰামোজী ৰাও ডাঙৰীয়াক এগৰাকী দূৰদৰ্শী বুলি অভিহিত কৰে ৷ গুপ্তাই কয় যে ৰাও ডাঙৰীয়া এজন নিজস্ব নীতিৰে পৰিচালিত ব্যক্তি আছিল ৷ ব্যৱসায় আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ ক্ষেত্ৰখনৰ বাহিৰতো যাৰ অৱদান বিস্তৃত আছিল ।
সুৰঞ্জলিৰ সংগীত পৰিৱেশনৰে এই বিশেষ সন্ধিয়াটিৰ সামৰণি পৰে । দৰ্শকে উৎসাহেৰে এই কাৰ্যসূচীৰ শলাগ লয় ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ৰামোজী পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে শিল্পীসকলক তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবে সন্মান জনায় ।
লগতে পঢ়ক: বংগত বাৰিষাৰ বিধ্বংসী ৰূপ : ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত, ভূমিস্খলনৰ ফলত শিলিগুৰি-কুৰ্চেয়ং পথ বন্ধ