ৰামোজী ৰাওৰ জন্ম বাৰ্ষিকী: তেলেংগানা-অন্ধ্ৰত ৱাকাথন, বাইক ৰেলীৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
ৰামোজি গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰামোজী ৰাওৰ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে দেওবাৰে তেলেংগানা আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠান ।
Published : November 15, 2026 at 5:11 PM IST
হায়দৰাবাদ: ৰামোজি গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰামোজী ৰাওৰ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে দেওবাৰে তেলেংগানা আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় । ভাৰতীয় সংবাদ মাধ্যমৰ পুৰোধা ৰামোজী ৰাওৰ ১৯৩৬ চনৰ ১৬ নৱেম্বৰত জন্ম হৈছিল । এইগৰাকী সংবাদ মাধ্যমৰ পুৰোধাৰ অৱদানক স্মৰণ কৰি দেওবাৰে পুৱা হায়দৰাবাদত এক 'শ্ৰদ্ধাঞ্জলি পদযাত্ৰা'ৰ আয়োজন কৰা হয় ।
হায়দৰাবাদৰ জলবিহাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তিনি কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই ৱাকাথনত ৰামোজী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক চেৰুকুৰী কিৰণ, মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ড প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পৰিচালন সঞ্চালক শৈলাজা কিৰণ আৰু ৰামোজী গ্ৰুপৰ বহুতো কৰ্মচাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । এই উপলক্ষে ভাষণ প্ৰদান কৰি শৈলাজা কিৰণে কয় যে এই ৱাকাথনে ৰামোজী ৰাওৰ প্ৰতি এক বৃহৎ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে ।
তেলেংগানাত স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠান
তেলেংগানাৰ বিভিন্ন জিলাতো একেধৰণৰ স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় । সূৰ্যপেট আৰু নিজামাবাদত অনুষ্ঠিত বাইক ৰেলীত ঈনাডু আৰু মাৰ্গদৰ্শীৰ বৃহৎ সংখ্যক কৰ্মচাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
ভদ্ৰাদ্ৰি কোঠাগুডেম জিলাৰ কোঠাগুডেম চহৰত মাৰ্গদৰ্শীৰ কৰ্মচাৰীসকলে বাইক ৰেলীৰ আয়োজন কৰে । মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চহৰখনৰ বাছ ষ্টেণ্ড চেণ্টাৰ, বিজয়নগৰ কলনী, ৰে'লৱে ষ্টেচন আৰু য়েলাণ্ডু ক্ৰছৰোডৰ মাজেৰে পাৰ হৈ শেষত পালৱানচা চহৰত উপস্থিত হয় ।
এই ৰেলীটোৱে মূল ৰাজপথৰে পৰিভ্ৰমণ কৰি পুনৰ কাৰ্যালয়ত অন্ত পেলায় । ৰেলীটোত অংশগ্ৰহণ কৰা কৰ্মচাৰীসকলে টি-চাৰ্ট পৰিধান কৰি ৰামোজী ৰাওৰ আদৰ্শক প্লেকাৰ্ডত প্ৰতিফলিত কৰে । তদুপৰি তিৰুপতি, কাকিনাড়া, গুণ্টুৰকে ধৰি অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো এই বাইক ৰেলীৰ আয়োজন কৰা হয় ।
তিৰুপতিত মাৰ্গদৰ্শী কাৰ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই ৰেলীটোৱে টুডা অফিচ জংচন, শ্ৰীনিবাসম, মমিড়িকয়ালা মাণ্ডী, অন্নমায়্যা জংচন, এমআৰ পল্লী জংচন আৰু বালাজী ক'লনীৰ মাজেৰে পৰিভ্ৰমণ কৰে । কাকিনাড়াত এই ৰেলীয়ে মাৰ্গদৰ্শী কাৰ্যালয়ৰ পৰা সৰ্পৱৰম জংচনলৈ গৈ মেইন ৰোড, জগন্নাথপুৰম, আৰু দেৱালয়ম ষ্ট্ৰীটৰ মাজেৰে অতিক্ৰম কৰে ।
গুণ্টুৰত আয়োজিত বাইক ৰেলী হিন্দু মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপৰ মাৰ্গদৰ্শী কাৰ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ হৈ কালেক্টৰেট, কংকৰাগুণ্টা উৰণীয়া সেতু, পট্টাভিপুৰম, হনুম্য কোম্পানী আৰু বৃন্দাবন গাৰ্ডেনৰ পৰিভ্ৰমণ কৰে । স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠানটোত ৰামোজী গ্ৰুপৰ বিভিন্ন সংগঠনৰ বহু সংখ্যক কৰ্মচাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
জাতি গঠনৰ বাবে উৎসৰ্গিত জীৱন
পদ্ম বিভূষণ লাভ কৰা ৰামোজী ৰাৱে সংবাদ মাধ্যম, উদ্যোগ, জনসেৱাৰ জৰিয়তে জাতি-নিৰ্মাণৰ বাবে জীৱন উৎসৰ্গা কৰিছিল । এটি সাধাৰণ পৰিয়ালৰ পৰা নিজৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দেশৰ এগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত হোৱা ৰামোজী ৰাও ভাৰতৰ সংবাদ জগতৰ বাবে এক পথপ্ৰদৰ্শক আছিল ।
এটি সাধাৰণ কৃষক পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা ৰামোজী ৰাৱে অদম্য সংকল্পৰে আগবাঢ়ি গৈছিল । এই সংকল্পৰে আগুৱাই নিজেই এক অনুষ্ঠানত পৰিণত হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল । দৈনিক বাতৰি কাকতৰ পৰা সাপ্তাহিক আৰু মাহেকীয়া আলোচনীলৈকে, বহুভাষিক টিভি চেনেলৰ পৰা ৱেবছাইটলৈকে একাধিক মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ সমাজক পোহৰাইছিল ।
প্ৰভাতী কিৰণত সাৰ পাই তেওঁ সুযোগৰ দুৱাৰডলিত থিয় হৈছিল । ৰামোজী ৰাৱে 'ঈনাডু'ৰে তেলুগু তথ্যৰ ক্ষেত্ৰখনত এক বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছিল । তেওঁ সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ বহুতো নতুনত্ব কঢ়িয়াই আনিছিল । আজীৱন ইয়াৰ সৰ্বোচ্চ মান অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ লগতে ভাৰতীয় সংবাদ মাধ্যমৰ ইতিহাসত এক অম্লান সাঁচ বহুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
ইনাডু প্ৰতিটো পৰিয়ালৰে অপৰিহাৰ্য অংগ হৈ পৰে । পুৱা কফি খাই পঢ়া আৰু নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত ইটিভি বাতৰি চোৱাটো তেলুগু পৰিয়ালসমূহৰ এক অভ্যাসত পৰিণত হয় । ইটিভি অভিৰুচি, ইটিভি হেল্থ, ইটিভি লাইফ, ইটিভি প্লাছ আৰু চিনেমাৰ দৰে চেনেলসমূহে বৈচিত্ৰ্যতা যোগ কৰিলে । ইটিভি বাল ভাৰতে শিশুসকলৰ মাজলৈ জ্ঞানৰ সঁফুৰা কঢ়িয়াই নিবলৈ সক্ষম হয় । ৰামোজী ৰাৱে সমগ্ৰ ভাৰততে আঞ্চলিক ভাষাৰ চেনেলসমূহৰ বাটকটীয়া হিচাপে কাম কৰাৰ লগতে ইটিভি ভাৰতৰ জৰিয়তে এক শক্তিশালী সংবাদ নেটৱৰ্ক গঢ়ি তোলে ।
ৰামোজী ৰাৱে চিট ফাণ্ড ব্যৱসায়ক কৰ্প’ৰেট পৰ্যায়লৈ উন্নীত কৰিছিল । ১৯৬২ চনৰ পৰা মাৰ্গদৰ্শীয়ে দক্ষিণ ভাৰতৰ লাখ লাখ লোকক চিট ফাণ্ডৰে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে আৰু ই দেশৰ এক নম্বৰ চিট ফাণ্ড হোৱাৰো গৌৰৱ অৰ্জন কৰে । ৰাজনৈতিক শক্তিয়ে অন্যায়ভাৱে লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ পাছতো তেওঁ নিজৰ স্থিতিত অটল হৈ থাকে । উৰাবাতৰিৰ বাবে বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহ দুৰ্বল হৈ পৰাৰ সময়তো মাৰ্গদৰ্শী আৰু ৰামোজী ৰাওৰ ওপৰত জনসাধাৰণৰ বিশ্বাস অটল হৈ থাকে ।
খাদ্য উদ্যোগলৈও তেওঁৰ অৱদানসমূহো সমানেই যুগান্তকাৰী আছিল । প্ৰিয়া আচাৰে এটা পৰম্পৰাগত ঘৰুৱা সামগ্ৰীক এক গোলকীয় ৰপ্তানি ব্ৰেণ্ডলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
বিশাখাপট্টনমৰ ডলফিন হোটেলৰ জৰিয়তে তেওঁৰ আতিথ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰৱেশে নতুন দিশৰ সূচনা কৰে । বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি আধুনিকীকৰণ হোৱা ডলফিন অঞ্চলটোৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ হৈ পৰে, লগতে ই ৰামোজী ফিল্ম চিটিৰ অতিথিসকলকো আতিথ্য প্ৰদান কৰিছে ।
ৰামোজীৰ স্বপ্নৰ প্ৰকল্প ৰামোজী ফিল্ম চিটি চিনেমাৰ উৎকৰ্ষতাৰ বিশ্বব্যাপী প্ৰতীক হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । "এখন চিত্ৰনাট্য লৈ আহক আৰু চূড়ান্ত প্ৰিণ্ট লৈ উভতি যাওক”-তেওঁ কৰা এই প্ৰতিশ্ৰুতি আজিও আৰএফচিয়ে অব্যাহত ৰাখিছে । ৩,০০০-তকৈও অধিক চলচ্চিত্ৰৰ চিত্ৰগ্ৰহণৰ স্থান হিচাপে ই বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ কেন্দ্ৰ বুলি গিনিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত স্থান লাভ কৰিছে ।
তেওঁ ১৯৮৩ চনত উষাকিৰণ মুভিজৰে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ ধাৰা সলনি কৰিছিল । এই ধাৰা বাৰ্তাবাহী আৰু সুস্থ মনোৰঞ্জনৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে । ইটিভি উইন মুকলি কৰাৰ লগে লগে এই গোটটোৱে সফলতাৰে অ'টিটি জগতত প্ৰৱেশ কৰে আৰু লগতে ই-এফএম পৰিচালনা কৰে । ২০২৪ চনৰ ৮ জুনত হায়দৰাবাদত ৮৭ বছৰ বয়সত ৰামোজী ৰাওৰ মৃত্যু হয় ।
লগতে পঢ়ক:ৰামোজী ফিল্ম চিটীয়ে বিশ্ব ভ্ৰমণ বাণিজ্যিক সংযোগ শক্তিশালী কৰিছে
অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ চিট্টুৰত সাধাৰণ লোকৰ বাবে ৰেড্ডিগুন্টা পুখুৰী উন্নয়নৰ পদক্ষেপ ৰামোজী গ্ৰুপৰ
ৰামোজী ফিল্ম চিটীলৈ ২০২৬ বৰ্ষৰ 'পৰ্যটনস্থলীৰ শ্ৰেষ্ঠ নাগৰিক ব্যৱস্থাপনা' বঁটা