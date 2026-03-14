ইৰাণী নাৱিকক লৈ ভাৰতৰ পৰা উৰা মাৰিলে চাৰ্টাৰ্ড বিমান, আমেৰিকাৰ আক্ৰমণত নিহত ৮৪ জন নাবিক
গালেৰ ওচৰত ইৰাণৰ ফ্ৰিগেট আই আৰ আই এছ ডেনাত আমেৰিকাৰ ছাবমেৰিনে আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত শ্ৰীলংকাই ইৰাণৰ নাৱিকৰ ৮৪টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে।
Published : March 14, 2026 at 2:43 PM IST
নতুন দিল্লী/কলম্বো: আমেৰিকা-ইজৰাইল-ইৰাণৰ সংঘাতৰ মাজতে যোৱা ৪ মাৰ্চত কোচিত উপস্থিত হোৱা ইৰাণৰ এখন যুদ্ধজাহাজৰ নন-এছেনচিয়েল ক্ৰু সদস্যই শুকুৰবাৰে নিশা চাৰ্টাৰ্ড বিমানেৰে ভাৰতৰ পৰা উৰা মাৰে বুলি শনিবাৰে সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। যোৱা ৪ মাৰ্চত আমেৰিকাৰ ছাবমেৰিনে তেওঁলোকৰ ফ্ৰিগেট ডুবাই দিয়াৰ ফলত মৃত্যু হোৱা ৮৪ জন ইৰাণী নাৱিকৰ অৱশিষ্ট কঢ়িয়াই শ্ৰীলংকাৰ পৰা উৰা মাৰিছিল যুদ্ধজাহাজখনে । জৰুৰী কাৰিকৰী সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত ভাৰতত ডক কৰা ইৰাণৰ জাহাজ IRIS Lavan ৰ নাৱিকসকলে শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া কোচিত অৱতৰণ কৰে।
৪ মাৰ্চৰ পৰা এই বিমানখন কোচিত আছিল, আৰু ইয়াৰ ১৮৩ জন ক্ৰুৱে উপকূলীয় চহৰখনৰ ভাৰতীয় নৌসেনাৰ সুবিধাসমূহত আশ্ৰয় লৈছিল। সূত্ৰই জনোৱা মতে, জাহাজখনৰ আধা ক্ৰু সদস্য উভতি গৈছে। প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই ইটিভি ভাৰতক নিশ্চিত কৰে যে ক্ৰুসকলৰ আধা অংশ গুচি গৈছে, কিন্তু গন্তব্যস্থান নিশ্চিত কৰা নাই। সূত্ৰই জনোৱা মতে, কোচিত জাহাজখনত থাকিব একাংশ নাৱিক।
IRIS Lavan ৰ অধিকাংশ ক্ৰু মেম্বাৰৰ এই পৰিকল্পিত যাত্ৰা এনে এটা সময়ত কৰা হৈছে, যেতিয়া নতুন দিল্লীয়ে হৰমুজ জলদ্বীপৰ দুয়োপাৰে দুই ডজনৰো অধিক ভাৰতীয় পতাকা থকা বাণিজ্যিক জাহাজৰ নিৰাপদ যাতায়ত নিশ্চিত কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে। কালি নিশা বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে ইৰাণৰ সমকক্ষ ছেইদ আব্বাছ আৰাঘচিৰ সৈতে কথা পাতিছিল, যিটো পশ্চিম এছিয়াৰ সংকট আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত এনে চতুৰ্থটো বাৰ্তালাপ আছিল।
আমেৰিকাৰ চাবমেৰিনে ধ্বংস কৰা ইৰাণৰ ফ্ৰিগেটখন বিশাখাপট্টনমৰ পৰা ইৰাণলৈ উভতি গৈছিল, য’ত ই নৌসেনাৰ বহৰ পৰ্যালোচনা অনুশীলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল।
পি টি আইৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি শ্ৰীলংকাৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই কয়, “ইৰাণৰ দূতাবাসে শুকুৰবাৰে ৮৪জন মানুহৰ সকলো অৱশিষ্ট প্ৰেৰণ কৰে।” দক্ষিণৰ জিলা হাম্বাণ্টোটাৰ মাটালা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ সাংবাদিকসকলে জনোৱা মতে, শুকুৰবাৰে যাত্ৰা কৰা এখন চাৰ্টাৰ্ড তুৰ্কী বিমানেৰে তেওঁলোকক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে।
১১ মাৰ্চত মুখ্য দণ্ডাধীশ সমীৰা দোডাংগোডাই কাৰাপিটিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসালয়ৰ সঞ্চালকক আইৰিছ ডেনাৰ পৰা অহা ৮৪ গৰাকী নাৱিকৰ মৃতদেহ ইৰাণৰ দূতাবাসক গতাই দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। দণ্ডাধীশ আদালতৰ এই নিৰ্দেশৰ পিছতে ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ হয়। ৪ মাৰ্চত জাহাজখনত আমেৰিকাৰ টৰ্পিডো আক্ৰমণৰ পিছত উদ্ধাৰ কৰা ৩২ জন জীৱিত লোকৰ সৈতে গালেৰ কাৰাপিটিয়া হাস্পতালত মৃতদেহসমূহ ৰখা হৈছিল।
শ্ৰীলংকা চৰকাৰে পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁলোকে মৃতদেহকেইটা ঘূৰাই পঠোৱাৰ বাবে পৰিস্থিতি যথেষ্ট উন্নত নোহোৱালৈকে ৰাখি থ’ব। চিকিৎসালয়খনৰ মৰ্গত ক্ষমতাৰ অভাৱত অস্থায়ী ফ্ৰীজত ৰখা হৈছিল মৃতদেহসমূহ। দেওবাৰে ৩২ জন জীৱিত লোকক ডিচচাৰ্জ কৰি ওচৰৰ গালেৰ কোগগালাত থকা শ্ৰীলংকাৰ এয়াৰবেছলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়।
লগতে পঢ়ক:
