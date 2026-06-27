পাকিস্তানৰ পৰা ড্ৰোণেৰে ভাৰতলৈ আহিছে মাৰাত্মক ড্ৰাগছ, যুৱপ্ৰজন্মক টাৰ্গেট পাকিস্তান, ম্য়ানমাৰৰ

পাকিস্তানৰ পৰা ড্ৰোণেৰে ভাৰতলৈ আহিছে মাৰাত্মক ড্ৰাগছ, যুৱপ্ৰজন্মক টাৰ্গেট পাকিস্তান, ম্য়ানমাৰৰ
ভাৰতৰ নৱপ্ৰজন্মক ধ্বংস কৰাৰ বাবে দেশৰ উত্তৰ-পশ্চিম, উত্তৰ-পূব প্ৰান্তৰ পৰা শত্ৰু পক্ষৰ ষড়যন্ত্ৰ অব্য়াহত ৷
Published : June 27, 2026 at 6:03 PM IST
শ্ৰীগংগানগৰ (ৰাজস্থান) : ভাৰতৰ যুৱ প্ৰজন্মক ধ্বংস কৰাৰ পাকিস্তানে নতুন পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰিছে ৷ সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা ভাৰতত কূটাঘাটৰ পৰিকল্পনা কৰা পাক-সন্ত্ৰাসবাদীৰ সমান্তৰালকৈ এইবাৰ পাকিস্তানৰ টাৰ্গেট হৈ পৰিছে ভাৰতৰ যুৱ প্ৰজন্ম ৷
একেদৰে উত্তৰ পূব ভাৰততো নিতৌ ম্য়ানমাৰ হৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰা ড্ৰাগছ উদ্ধাৰৰ বাবে অসম আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্য়াহত ৰাখিছে ৷
পাকিস্তানে ড্ৰোণৰ সহায়ত এইবাৰ ভাৰতলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ মাৰাত্মাক ড্ৰাগছ ৷ শনিবাৰে ৰাজস্থানৰ শ্ৰীগংগানগৰত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
ঘটনা অনুসৰি, পাকিস্তানৰ পৰা ড্ৰোণৰ জৰিয়তে ভাৰতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ১০.৪১ কিঃলোগ্ৰাম মাৰাত্মক হেৰ’ইন ৷ সেই তথ্য পোৱাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে অনুপগড়-চুৰতগড় ৰাজ্যিক ঘাইপথত চলাচল কৰা বাহনত তালাচী চলায় ৷
সেই সময়তে পঞ্জাৱত পঞ্জীয়নকৃত এখন বাহনত তালাচি চলাই ৯ কিঃগ্ৰাম হেৰ’ইনসহ নগদ ১.৪০ লাখ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষী ৷ জব্দকৃত হেৰ’ইনখিনি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ মূল্য প্ৰায় ৫২ কোটি হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষী অধীক্ষক হৰিশংকৰ যাদৱে উল্লেখ কৰে যে জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা আৰক্ষীৰ উদ্যোগ 'অপাৰেচন সীমা সংকল্প'ৰ অধীনত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱা হৈছিল ৷ তেওঁ কয়," শুকুৰবাৰে আৰক্ষীয়ে অনুপগড়-সুৰতগড় ৰাজ্যিক ঘাইপথত তালাচি চলোৱাৰ সময়ত এখন বাহনৰ পৰা ৯ কিঃগ্ৰাম হেৰ’ইন আৰু নগদ ১.৪০ লাখ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে পঞ্জাৱৰ ধৰ্মেন্দ্ৰ সিং (উৰফে বাবু), চেলেমপুৰাৰ বাসিন্দা যছৱিন্দৰ সিং (উৰফে জাছি) আৰু নৱজোত কৌৰ (উৰফে জ্যোতি)ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ৷"
এফালে ভাৰতৰ পশ্চিম দিশৰ পৰা ড্ৰোণৰ সহায়ত পাকিস্তানে ভাৰতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ড্ৰাগছ, আনফালে ভাৰতৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চললৈ ম্যানমাৰ হৈ ভাৰতলৈ সৰবৰাহ হৈছে ড্ৰাগছ ৷ মাৰাত্মাক ড্ৰাগছ সৰবৰাহ ৰোধৰ বাবে সেনা, আৰক্ষীয়ে ভিন্ন সময়ত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলাই সফলতা লাভ কৰিছে ৷
🚨The coordinated, relentless pursuit against drugs continues in Assam ⚠️— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 27, 2026
In the wee hours today, @sribhumipolice, based on actionable inputs, intercepted a ₹2.4cr consignment of Yaba tablets, meant to destroy our youth.
1 apprehended.@assampolice 👏#AssamAgainstDrugs pic.twitter.com/aIJQ1jv4jU
ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত অসম আৰক্ষীয়ে সফলতা লাভ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি শনিবাৰে এক্সত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়,"অসমত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত আছে ৷ শ্ৰীভূমিত আৰক্ষীয়ে ২.৪ কোটিৰ নিচাযুক্ত টেবলেট জব্দ কৰাৰ লগতে এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷"
₹10.8 crore is a heavy price to pay for crossing paths with @assampolice 🚨— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 26, 2026
Kudos to @sribhumipolice for intercepting a massive consignment during an overnight operation.
One apprehended and the hunt for the remaining accused is on.#AssamAgainstDrugs pic.twitter.com/bomaML5Uwr
শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই এক্সত উল্লেখ কৰিছিল,"অসম আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷ নিশা শ্ৰীভূমিৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে ১০.৮ কোটি মূল্যৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰে ৷"
ভাৰতৰ নৱপ্ৰজন্মক ধ্বংস কৰাৰ বাবে ভাৰতৰ উত্তৰ পশ্চিম অথবা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা শত্ৰুপক্ষই ৰচিছে ডাঙৰ পৰিকল্পান ৷
-ইটিভি ভাৰত ৰাজস্থান আৰু ইটিভি ভাৰত অসমৰ যৌথ প্ৰতিবেদন৷
লগতে পঢ়ক:অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ : ৰাষ্ট্ৰীয় যুদ্ধ স্মাৰকত লিপিবদ্ধ ছয় শ্বহীদ জোৱানৰ গৌৰৱ গাঁথা