শ্ৰী আকাল তখৎ চাহিবৰ পঞ্জাবৰ আপ চৰকাৰ; 'অপবিত্ৰতা সংশোধনী আইন' শুধৰাবলৈ এমাহৰ সময়সীমা প্ৰদান
শিখ ধৰ্মৰ পবিত্ৰ গ্ৰন্থক অপমান বা অপবিত্ৰ কৰা কাৰ্যক শাস্তি প্ৰদানৰ বাবে পঞ্জাব বিধানসভাই এই কঠোৰ আইনখন গৃহীত কৰিছিল ।
Published : June 29, 2026 at 7:49 PM IST
অমৃতসৰ : শ্ৰী আকাল তখৎ চাহিবত অপবিত্ৰতাৰ সৈতে জড়িত সংশোধনী আইন সন্দৰ্ভত শিখ বিধায়ক আৰু মন্ত্ৰীসকলৰ শুনানিৰ সময়ত জাথেদাৰ কুলদীপ সিং গৰ্গজে আইনখনত থকা বৰ্তমানৰ ত্ৰুটি সন্দৰ্ভত নিজৰ শংকা ব্যক্ত কৰে । তেওঁ এই ত্ৰুটিসমূহৰ সমাধানো প্ৰদান কৰে । লগতে পঞ্জাব চৰকাৰক আইনখন সংশোধন কৰি ভুলবোৰ আঁতৰাবলৈ এমাহৰ সময় দিয়ে ।
পঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মান, মন্ত্ৰী মণ্ডলী আৰু শিখ বিধায়কসকলক সোমবাৰে শ্ৰী আকাল তখৎ চাহিবৰ সন্মুখত অপবিত্ৰতা বিৰোধী আইন সন্দৰ্ভত নিজৰ মত প্ৰকাশৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল । এইকথা কোৱা হৈছে যে এই আইন শ্ৰী আকাল তখৎ আৰু শিৰোমণি গুৰুদ্বাৰ প্ৰবন্ধক সমিতিৰ লগতে অন্য পন্থাৰ সংস্থাৰ সঠিক উপদেশ আৰু পৰামৰ্শ অবিহনে প্ৰণয়ন কৰা হৈছে ।
পঞ্জাব বিধানসভাৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ সময়ত অপবিত্ৰতা বিৰোধী আইনখন গৃহীত হৈছিল । কিন্তু শিখসকলৰ সৰ্বোচ্চ সংস্থা শিৰোমণি গুৰদ্বাৰ প্ৰবন্ধক সমিতিৰ লগতে শিখ বুদ্ধিজীৱীসকলেও ইয়াৰ ওপৰত যথেষ্ট উদ্বেগ আৰু আশংকা ব্যক্ত কৰিছিল । বৰ্তমান সকলো দলৰ শিখ নেতাসকলক অপবিত্ৰতা বিৰোধী আইন সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ দিবলৈ শ্ৰী আকাল তখৎ চাহিবলৈ তলৱ কৰা হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত বিৰোধী দলৰ নেতা প্ৰতাপ সিং বাজৱাই কয়, "শ্ৰী আকাল তখৎ চাহিবৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত জাথেদাৰে কংগ্ৰেছ বিধায়কসকলক আমন্ত্ৰণ জনাইছে আৰু কংগ্ৰেছ দলে এই আমন্ত্ৰণক সম্পূৰ্ণৰূপে সন্মান কৰিব ।"
তেওঁ কয় যে শিখ বা অনা শিখ যিয়েই নহওক কিয় সকলো কংগ্ৰেছ বিধায়কে শ্ৰী আকাল তখৎ চাহিবত উপস্থিত হ’ব আৰু জাথেদাৰৰ নিৰ্দেশ পালন কৰিব । লগতে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মান আৰু আম আদমি পাৰ্টী চৰকাৰকো আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে শ্ৰী আকাল তখৎ চাহিবৰ মৰ্যাদাক সন্মান জনাওক । কোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ কৰ্তৃত্বক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ পৰিৱৰ্তে তালৈ গৈ নিজৰ স্থিতি জনোৱাটো উচিত । লগতে যদি কোনো নীতি-নিৰ্দেশনা দিয়া হয় তেন্তে সেয়া মানি চলিব লাগে । পঞ্জাবত পাৰস্পৰিক ভাতৃত্ববোধ আৰু সামাজিক সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিবলৈ এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।"
আনহাতে, পঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানে দেওবাৰে কয় যে শ্ৰী আকাল তখৎ চাহিবৰ পৰা লাভ কৰা প্ৰতিটো নিৰ্দেশক পঞ্জাব চৰকাৰ আৰু আম আদমি পাৰ্টীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে সন্মান জনাব । শ্ৰী আকাল তখৎ চাহিব শিখ সম্প্ৰদায়ৰ সৰ্বোচ্চ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আৰু ইয়াৰ মৰ্যাদাক সন্মান কৰাটো প্ৰতিজন শিখৰ কৰ্তব্য । চৰকাৰে এই বিষয়টো অতি গুৰুত্বসহকাৰে লৈ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ সন্মান সকলোৰে ওপৰত ৰাখিছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী মানে লগতে কয়, "পঞ্জাব চৰকাৰৰ সকলো মন্ত্ৰী আৰু আম আদমি পাৰ্টীৰ সকলো বিধায়ক শ্ৰী আকাল তখৎ চাহিবত উপস্থিত হ'ব । সকলোৱে তাত সম্পূৰ্ণ ভক্তি আৰু নম্ৰতাৰে উপস্থিত হ’ব । এই সন্দৰ্ভত দলটোৱে সকলো বিধায়ক আৰু মন্ত্ৰীক প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে, যাতে তাত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত সম্পূৰ্ণ শিষ্টাচাৰ আৰু অনুশাসন বজাই ৰখা হয় । শ্ৰী আকাল তখৎ চাহিবত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত প্ৰতিজন মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কে লিখিতভাৱে নিজৰ পক্ষ দাঙি ধৰিব । নিজৰ মত লিখিতভাৱে উপস্থাপন কৰাৰ উদ্দেশ্য হৈছে সমগ্ৰ তথ্যসমূহ স্পষ্টভাৱে আৰু মৰ্যাদাপূৰ্ণভাৱে উপস্থাপন কৰা । শ্ৰী আকাল তখৎ চাহিবে যি সিদ্ধান্ত বা নিৰ্দেশনা দিব, সেইবোৰ সম্পূৰ্ণ সন্মানেৰে শুনাৰ লগতে গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।"
এই সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে কয়, ‘শ্ৰী আকাল তখৎ চাহিবৰ সন্মুখত যিসকল আপৰ বিধায়ক হাজিৰ হ'বলৈ গৈ আছে, তেওঁলোকক প্ৰতিবাৰৰ দৰে দিল্লীৰ পৰা লিখিত নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে তেওঁলোকে কি ক’ব লাগে আৰু কি ক’ব নালাগে । তেওঁলোকে তাত চহী কৰি শ্ৰী আকাল তখৎ চাহিবক দিব লাগিব । কিন্তু মনত ৰাখিব, এয়া সঁচা বাদশ্বাহৰ আদালত, এইখন কোনো বিধানসভা নহয় য’ত আপোনালোকে দলীয় হুইপ মানি চলিবলৈ বাধ্য । অন্ততঃ আপোনালোকৰ গুৰুৰ দৰবাৰততো নিজৰ অন্তৰাত্মাৰ কথা শুনক । পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনত টিকট লাভৰ স্বাৰ্থত নিজৰ বিবেকক বলিদান দি নাহিব, মনত ৰাখিব, যদি গুৰুৰ দৰবাৰৰ পৰা আপোনাক প্ৰত্যাখ্যান কৰা হয়, তেন্তে ইহ জগততো বাদেই, পৰলোকতো ৰেহাই নাপাব ।"
ইফালে আপৰ সাংসদ মালবিন্দৰ সিং কঙে কয়, "শ্ৰী আকাল তখৎ চাহিব শিখসকলৰ সৰ্বোচ্চ অনুষ্ঠান । বিশ্বৰ য'তেই নাথাকক কিয়, সকলো শিখে শ্ৰী আকাল তখৎ চাহিবৰ আগত মূৰ দোৱায় আৰু তাৰ পৰা জাৰি কৰা যিকোনো নিৰ্দেশনা আমি সম্পূৰ্ণ ভক্তিৰে গ্ৰহণ কৰোঁ । আজি আমাৰ সকলো শিখ বিধায়ক আৰু পঞ্জাব বিধানসভাৰ মন্ত্ৰীসকল শ্ৰী আকাল তখৎ চাহিবৰ সন্মুখত হাজিৰ হ'ব আৰু যি নিৰ্দেশনাই জাৰি নকৰক কিয় সেয়া পালন কৰিব ।"
উল্লেখ্য যে অপবিত্ৰতা বিৰোধী আইন সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ আৰু শিৰোমণি আকালি দলৰ বিধায়ককে ধৰি আম আদমি পাৰ্টীৰ সকলো শিখ মন্ত্ৰী আৰু বিধায়ক শ্ৰী আকাল তখৎ চাহিবৰ সন্মুখত হাজিৰ হয় ।
কি এই অপবিত্ৰতা সংশোধনী আইন ? কিয় বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে আইনখনক লৈ
শিখ ধৰ্মৰ পবিত্ৰ গ্ৰন্থৰ বিৰুদ্ধে অপমান বা অপবিত্ৰ কৰা কাৰ্যক শাস্তি প্ৰদানৰ বাবে পঞ্জাব বিধানসভাই ২০২৬ চনত গৃহীত কৰা এখন কঠোৰ আইন হৈছে 'জাগত জোট শ্ৰী গুৰু গ্ৰন্থ চাহিব সৎকাৰ (সংশোধনী) আইন' । এই আইনত সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি বিঘ্নিত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে কৰা অপমানৰ বাবে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড আৰু মোটা অংকৰ জৰিমনাৰ বিধান আছে ।
এই আইনত থকা মূল বিধানসমূহৰ ভিতৰত আছে প্ৰত্যক্ষভাৱে ধৰ্মীয় অপমান বা অপবিত্ৰকৰণৰ ক্ষেত্ৰত ৭-২০ বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি । যদিহে এই কাৰ্য সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি বা শান্তি বিঘ্নিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে কৰা অপৰাধমূলক ষড়যন্ত্ৰৰ অংশ হিতাপে পৰিগণিত হয়, তেন্তে এই শাস্তি ন্যূনতম ১০ বছৰৰ পৰা যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডলৈকে হ'ব পাৰে ।
আনহাতে, মোটা অংকৰ জৰিমনাৰো বিধান আছে । যদি প্ৰত্যক্ষভাৱে অপবিত্ৰকৰণৰ লগত জড়িত থাকে তেন্তে ২-১০ লাখ পৰ্যন্ত জৰিমনাৰ বিধান আছে । আনহাতে, ষড়যন্ত্ৰৰ সৈতে জড়িত ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত এই জৰিমনা ৫-২৫ লাখলৈকে বৃদ্ধি পাব পাৰে ।
একেদৰে এই আইনখনে কোন ক্ষেত্ৰত অপবিত্ৰতা হিতাপে গণ্য কৰা হ'ব তাৰ পৰিসৰো বৃদ্ধি কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত শাৰীৰিক, মৌখিক, প্ৰতীকী আৰু ডিজিটেল কাৰ্যকো সামৰি লোৱা হৈছে ।
ইফালে এই আইনখনৰ অধীনত হোৱা অপৰাধসমূহ জামিনহীন হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ তদন্ত কেৱল ডিএছপি বা তাতকৈ উচ্চ পদবীৰ আৰক্ষী বিষয়াইহে কৰিব পাৰিব ।
আইনখনত আকাল তখতে আপত্তি দৰ্শোৱাৰ কাৰণ কি?
শিখসকলৰ সৰ্বোচ্চ ধৰ্মীয় সংস্থা আকাল তখতে এই আইনখনৰ কিছু শব্দাংশ (যেনে ধাৰ্মিক গ্ৰন্থৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰিবলগা পৰিভাষা সলনি কৰা) আৰু পদ্ধতিৰ ওপৰত তীব্ৰ আপত্তি দৰ্শাইছে । তেওঁলোকে কয় যে এই আইনখন শিখ ধৰ্মীয় সংস্থাসমূহৰ পৰা পৰামৰ্শ গ্ৰহণ নকৰাকৈয়ে গৃহীত কৰা হৈছে । আনহাতে, পঞ্জাব চৰকাৰক এই বিধানসমূহ সংশোধন কৰিবলৈ ধৰ্মগুৰুসকলে এমাহৰ সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে, যাতে ধৰ্মীয় মতবাদ উলংঘা নকৰে ।