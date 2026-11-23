স্পাইচজেটৰ বিত্তীয় সংকট, কাৰিকৰি সমস্যা, উৰণ বাতিলে চিন্তা বঢ়াইছে যাত্ৰীৰ
কিংফিচাৰ এয়াৰলাইনছ, জেট এয়াৰৱেজ আৰু গ’ ফাৰ্ষ্টৰ পতনৰ দৰে স্পাইচজেটৰো হ'ব নেকি পতন !
Published : November 23, 2026 at 10:41 PM IST
নতুন দিল্লী : স্পাইচজেটৰ (SpiceJet) বিমানৰ উৰণৰ সমস্যা আৰু ক্ৰমবৰ্ধমান বিত্তীয় সংকটে বিমান সংস্থাটোৰ কাম-কাজক লৈ প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ বিমান উৰণৰ বাতিল, কৰ্মচাৰীক দৰমহা প্ৰদানত বিলম্ব, বিমান বিকল হৈ পৰি থকা আৰু বকেয়া ধন বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত সংস্থাটোৰ কাম-কাজ বেয়াকৈ প্ৰভাৱিত হৈছে ।
এই পৰিস্থিতি যাত্ৰীৰ সুৰক্ষা আৰু সময়সূচী পালনক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ৷ যাৰ ফলত বিশেষজ্ঞসকলে ইয়াক কিংফিচাৰ, জেট এয়াৰৱেজ আৰু গ’ ফাৰ্ষ্টৰ পতনৰ সৈতে তুলনা কৰিছে । স্পাইচজেটৰ বিমান উৰণত পলম আৰু বাতিল হোৱাৰ ফলত যাত্ৰীসকলে সন্মুখীন হোৱা এক হৃদয়বিদাৰক ঘটনা শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে ৷
য’ত এজন যাত্ৰীয়ে সময়মতে ঘৰ পাব নোৱাৰাৰ বাবে তেওঁৰ পিতৃৰ শেষকৃত্যত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে । দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি যশ ডাবাছে ইনষ্টাগ্ৰামত শ্বেয়াৰ কৰা এটা ভিডিঅ’ত যাত্ৰীগৰাকীয়ে কান্দি কান্দি বিমানকৰ্মীসকলক কৈছিল, "মোৰ দেউতা ঢুকাইছে, মই মোৰ দেউতাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰো ।"
আনহাতে, স্পাইচজেটৰ ব্যৱস্থাপনাক লৈ ইতিমধ্যে ফেডাৰেচন অৱ ইণ্ডিয়ান পাইলটছে (FIP) অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী ৰাম মোহন নাইডুৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে ৷ লগতে তেওঁলোকে স্পাইচজেটৰ অৱনতি ঘটা বিত্তীয় অৱস্থাই বিমানৰ সুৰক্ষাৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷
দেওবাৰে প্ৰেৰণ কৰা ১২ পৃষ্ঠাৰ এখন পত্ৰত পাইলট সংস্থাটোৱে দৰমহা প্ৰদানত বিলম্ব, বিকল হৈ পৰি থকা বিমান, ক্ৰমবৰ্ধমান ঋণ আৰু সেৱা প্ৰদানকাৰীসকলৰ অনাদায় ধনৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰি সমস্যা সমাধান কৰি কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছে FIP য়ে ৷
পত্ৰখনত ঘৰুৱা বিমান পৰিবহণ বজাৰত স্পাইচজেটৰ হ্ৰাস পোৱা স্থিতিৰ কথা উল্লেখ কৰি কোৱা হৈছে যে, ২০১৪ চনত থকা ইয়াৰ বজাৰ অংশীদাৰিত্ব ২১ শতাংশ আছিল ৷ কিন্তু ২০২৬ চনৰ অক্টোবৰত মাত্ৰ ০.৬ শতাংশলৈ হ্ৰাস পাইছে ।
বিমান সংস্থাটোৱে নগদ ধনৰ নাটনি, বেছিভাগ বিমান বিকল হৈ পৰি থকা, কৰ্মচাৰীৰ দৰমহাত বিলম্ব আৰু বিমানবন্দৰ, তেল কোম্পানী, বিমান লীজদাতা তথা ৰক্ষণাবেক্ষণ প্ৰদানকাৰীসকলৰ অনাদায় ধনৰ দিশ বিষয়ে আঙুলিয়াই দিছে ৷
আনহাতে, অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ে ১৭ নৱেম্বৰত স্পাইচজেটক সাত দিনৰ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰাৰ কেইদিনমান পিছতেই এই উদ্বেগ প্ৰকাশ পাইছে ৷ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, স্পাইচজেটে (SpiceJet) ১৯ নৱেম্বৰত দিল্লী, মুম্বাই আৰু বেংগালুৰু বিমানবন্দৰত ইয়াৰ ৪২ খন নিৰ্ধাৰিত বিমানৰ ভিতৰত ৩১ খনেই বাতিল কৰিছিল ৷
এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ (ETV Bharat) সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপত বিশেষজ্ঞ অজয় যছৰাই কয় যে, এটা বিমান সংস্থাই যেতিয়া বিত্তীয় আৰু কাৰ্যকৰী সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়, তেতিয়া এই ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । তেওঁ কয়, "বিমান পৰিবহণ খণ্ডত যেতিয়াই কোনো বিমান সংস্থাই নিৰন্তৰ বিত্তীয় আৰু কাৰ্যকৰী চাপৰ সন্মুখীন হয়, তেতিয়া কিছুমান বিশেষ সতৰ্কবাণীৰ লক্ষণ দেখা যায় যিবোৰৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়াটো জৰুৰী।"
তেওঁ কয়," ইয়াৰ ভিতৰত বিক্ৰেতা আৰু বিধিগত কৰ্তৃপক্ষক ধন পৰিশোধত বিলম্ব, দৰমহা সম্পৰ্কীয় সমস্যা, বিমানৰ উপলব্ধতাৰ অভাৱ আৰু বিমান পলম তথা বাতিল হোৱাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা আদি অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব পাৰে । কিংফিচাৰ এয়াৰলাইনছ, জেট এয়াৰৱেজ আৰু গ’ ফাৰ্ষ্টৰ পতনৰ পাছতে মই আশা কৰো ডি জি চি এ-য়ে (DGCA) গ’ এয়াৰৰ (Go Air) বিপৰ্যয়ৰ পৰা শিক্ষা লৈছে ৷"
লগতে পঢ়ক: শিৱ নাদাৰ, গৌতম আদানী নে মুকেশ আম্বানি ? ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত শীৰ্ষ দানবীৰ কোন ?