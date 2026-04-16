ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা দিল্লী বিমানবন্দৰ ; স্পাইছজেটৰ বিমানত আকাশা এয়াৰৰ বিমানৰ খুন্দা

ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা দিল্লী বিমানবন্দৰ ; স্পাইছজেটৰ বিমানত আকাশা এয়াৰৰ বিমানৰ খুন্দা
এই ঘটনাটোত দুয়োখন বিমানে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে যদিও কোনো যাত্ৰী হতাহত হোৱা নাই ৷
Published : April 16, 2026 at 6:58 PM IST
নতুন দিল্লী: এক সম্ভাৱ্য বিমান দুৰ্ঘটনাৰ সাক্ষী হোৱাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ ৷ উৰণৰ কিছুসময় পূৰ্বে এখন স্পাইছজেটৰ বিমানত আকাশ এয়াৰৰ এখন বিমানে খুন্দা মৰাৰ ফলত এক দুৰ্ঘটনা ঘটে । এই দুৰ্ঘটনাই দেশৰ ৰাজধানীস্থিত বিমানবন্দৰটোত বিমানৰ চলাচলৰ সুৰক্ষাক লৈ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে ৷
এই ঘটনাত স্পাইচজেটৰ বয়িং বি ৭৩৭-৭০০ বিমানখনৰ সোঁফালৰ ডেউকা ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে আকাশাৰ বিমানখনৰ বাওঁফালৰ ডেউকা ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় । ঘটনাটোৰ সময়ত আকাশা এয়াৰৰ বিমানখন ৰখাই থোৱা আছিল ৷ সৌভাগ্যক্ৰমে এই ঘটনাত কোনো যাত্ৰী বা ক্ৰু হতাহত হোৱা নাই ।
বিমানবন্দৰটোৰ টাৰ্মিনেল-১ ৰ সমীপত ৰখাই থোৱা হায়দৰাবাদমুখী আকাশা এয়াৰৰ এখন বিমান আৰু লেহৰ পৰা আহি অৱতৰণ কৰা স্পাইচজেটৰ বিমানখনৰ মাজত এই সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত ঘটে ৷
On April 16, a SpiceJet B737-700 aircraft was involved in a ground occurrence while taxiing at Delhi airport, resulting in damage to its right winglet and the left-hand horizontal stabiliser of another aircraft belonging to a different airline. The SpiceJet aircraft has been… https://t.co/k0u3oueZMK pic.twitter.com/rZoe2LHqOe— ANI (@ANI) April 16, 2026
এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰি স্পাইচজেটৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই ঘটনাটো সন্দৰ্ভত এনেদৰে কয়, ‘‘১৬ এপ্ৰিলত দিল্লী বিমানবন্দৰত স্পাইচজেট বি ৭৩৭-৭০০ বিমানখনৰ আন এটা বিমান সংস্থাৰ এখন বিমানৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হৈছিল, যাৰ ফলত বিমানৰ সোঁফাল আৰু বাওঁফালৰ অনুভূমিক ষ্টেবিলাইজাৰৰ ক্ষতি হৈছিল ৷ ঘটনাটোৰ অধিক তদন্ত অব্যাহত আছে ।’’
ইফালে দুৰ্ঘটনাটোত ক্ষতিগ্ৰস্ত আনটো বিমান সংস্থা আকাশা এয়াৰেও এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰে । আকাশা এয়াৰৰ মুখপাত্ৰৰ মতে, ‘‘আকাশা এয়াৰৰ QP1406 বিমানখন দিল্লীৰ পৰা হায়দৰাবাদলৈ যাত্ৰা কৰাৰ কথা আছিল । প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি আকাশা এয়াৰৰ বিমানখন ৰখাই থোৱা অৱস্থাতে আনখন বিমানৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হয় । ঘটনাৰ লগে লগে আকাশা এয়াৰৰ বিমানখন নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত পুনৰ পাৰ্কিং এৰিয়ালৈ লৈ যোৱা হয় ।’’
বিমান সংস্থাটোৱে জনোৱা মতে, বিমানখনৰ পৰা সকলো যাত্ৰী আৰু ক্ৰু সদস্যক ইতিমধ্যে নিৰাপদে উলিয়াই অনা হৈছে । সৌভাগ্যক্ৰমে এই ঘটনাত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই । আকাশা এয়াৰে লগতে কয় যে তেওঁলোকৰ গ্ৰাউণ্ডৰ দলটোৱে যাত্ৰীসকলক যিমান পাৰি সোনকালে হায়দৰাবাদলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে বিকল্প বিমানৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, যাতে যাত্ৰীসকলে অসুবিধা ভোগ কৰিব নালাগে ৷
ইফালে এই ঘটনাৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত বিস্তৃত তদন্ত অব্যাহত আছে । বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু আনুষংগিক সংস্থাসমূহে কাৰ ভুলৰ বাবে এনে ঘটনা সংঘটিত হ’ল, সেয়া নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কাম কৰি আছে । কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত ইয়াক গ্ৰাউণ্ড হেণ্ডেলিং বা সমন্বয়ৰ অভাৱৰ বাবে হোৱা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছিল ।
অৱশ্যে বৰ্তমানলৈকে অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে এই সন্দৰ্ভত কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা নাই । মন্ত্ৰালয়ে সংঘৰ্ষৰ কাৰণ আৰু পৰিস্থিতি পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে সবিশেষ তথ্যৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে ।
