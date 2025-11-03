ETV Bharat / bharat

তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে মহটিয়ালে কেইবাখনো বাহন: ৯ জনৰ মৃত্যু, আহত কেইবাজনো

জয়পুৰৰ চিকাৰ ৰোডত সংঘটিত হৈছে এক ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা । এখন তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে মহটিয়াই নিয়ে কেইবাখনো বাহন ।

Jaipur tragic accident
তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে মহটিয়ালে কেইবাখনো বাহন; ৯ জনৰ মৃত্যু (ETV Bharat)
ETV Bharat Assamese Team

November 3, 2025

জয়পুৰ: ৰাজস্থানৰ ৰাজধানী জয়পুৰত সোমবাৰে পুৱা সংঘটিত হয় এক ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা । হৰমাড়া থানাৰ অধীনৰ লোহামণ্ডি পথত এখন তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এখন বাহনক খুন্দা মাৰে । এই খুন্দা ইমানে তীব্ৰ বেগত মাৰে যে বাহনখনক খুন্দিয়াই মহটিয়াই নি আন তিনিখন বাহনতো খুন্দা মাৰে । এই ঘটনাত ৯ জন লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা গৈছে । আনহাতে, আন কেইবাজনো লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।

জয়পুৰৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত ৰাজীৱ পচাৰে এই ঘটনা নিশ্চিত কৰি কয় যে এতিয়ালৈকে ৯ জন লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা গৈছে । আনহাতে, চৌমুত কৰ্মৰত প্ৰবেচনেল আই পি এছ ঊষা শৰ্মাই জনোৱা মতে, ডাম্পাৰখনে কেইবাখনো বাহনক মহটিয়াই নিয়ে । বৰ্তমান আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকসকলক এছ এম এছ হাস্পতালৰ জৰুৰীকালীন বিভাগত চিকিৎসা চলি আছে ।

প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনোৱা মতে, দুৰ্ঘটনাটোৰ সময়ত পথত কিছুসংখ্যক গাড়ী আছিল । হঠাতে এখন ডাম্পাৰ আহে আৰু সন্মুখৰ পৰা কাৰ এখনক খুন্দা মাৰে । এই খুন্দাৰ পিছত ডাম্পাৰখনে আন দুখন বাহন আৰু এখন পিকআপ ভানকো খুন্দিয়াই মহটিয়াই লৈ যায় । ইয়াৰ পিছত ডাম্পাৰখন বাগৰি পৰাত ওচৰত থকা কেইবাখনো মটৰচাইকেলো ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ।

ইফালে এই দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰে হৰমাড়া থানাৰ আৰক্ষী ততালিকে গৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । ঘটনাস্থলীত উপস্থিত স্থানীয় লোকৰ সহায়ত আৰক্ষীয়ে আবদ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰি নিকটৱৰ্তী হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে । আনহাতে, আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলো গৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ।

প্ৰাৰম্ভিক অনুসন্ধানত আৰক্ষীয়ে ডাম্পাৰ চালকজন নিচাসক্ত অৱস্থাত আছিল বুলি অনুমান কৰিছে । যাৰবাবে তেওঁ গাড়ীখনৰ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱায় । আনহাতে, দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে ডাম্পাৰ চালকজনে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে । তেওঁৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে । ইফালে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে তাত উপস্থিত থকা লোকসকল উত্তেজিত হৈ পৰে আৰু পথটো অৱৰোধ কৰি যান-বাহন চলাচল বন্ধ কৰি দিয়ে । বৰ্তমান মৃতকৰ চিনাক্তকৰণৰ কাম চলি আছে । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, আহতসকলৰ কেইবাজনৰো অৱস্থা সংকটজনক ।

DUMPER COLLIDED VEHICLES IN JAIPUR
JAIPUR DUMPER ACCIDENT
RAJASTHAN TRAGIC ACCIDENT
ইটিভি ভাৰত অসম
JAIPUR TRAGIC ACCIDENT

