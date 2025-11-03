তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে মহটিয়ালে কেইবাখনো বাহন: ৯ জনৰ মৃত্যু, আহত কেইবাজনো

তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে মহটিয়ালে কেইবাখনো বাহন: ৯ জনৰ মৃত্যু, আহত কেইবাজনো
জয়পুৰৰ চিকাৰ ৰোডত সংঘটিত হৈছে এক ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা । এখন তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে মহটিয়াই নিয়ে কেইবাখনো বাহন ।
Published : November 3, 2025 at 4:45 PM IST
জয়পুৰ: ৰাজস্থানৰ ৰাজধানী জয়পুৰত সোমবাৰে পুৱা সংঘটিত হয় এক ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা । হৰমাড়া থানাৰ অধীনৰ লোহামণ্ডি পথত এখন তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এখন বাহনক খুন্দা মাৰে । এই খুন্দা ইমানে তীব্ৰ বেগত মাৰে যে বাহনখনক খুন্দিয়াই মহটিয়াই নি আন তিনিখন বাহনতো খুন্দা মাৰে । এই ঘটনাত ৯ জন লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা গৈছে । আনহাতে, আন কেইবাজনো লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।
জয়পুৰৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত ৰাজীৱ পচাৰে এই ঘটনা নিশ্চিত কৰি কয় যে এতিয়ালৈকে ৯ জন লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা গৈছে । আনহাতে, চৌমুত কৰ্মৰত প্ৰবেচনেল আই পি এছ ঊষা শৰ্মাই জনোৱা মতে, ডাম্পাৰখনে কেইবাখনো বাহনক মহটিয়াই নিয়ে । বৰ্তমান আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকসকলক এছ এম এছ হাস্পতালৰ জৰুৰীকালীন বিভাগত চিকিৎসা চলি আছে ।
विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के लोहा मंडी रोड़ पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना में कई लोगों की जनहानि का दुःखद समाचार अत्यंत पीड़ादायक है।— Diya Kumari (@KumariDiya) November 3, 2025
প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনোৱা মতে, দুৰ্ঘটনাটোৰ সময়ত পথত কিছুসংখ্যক গাড়ী আছিল । হঠাতে এখন ডাম্পাৰ আহে আৰু সন্মুখৰ পৰা কাৰ এখনক খুন্দা মাৰে । এই খুন্দাৰ পিছত ডাম্পাৰখনে আন দুখন বাহন আৰু এখন পিকআপ ভানকো খুন্দিয়াই মহটিয়াই লৈ যায় । ইয়াৰ পিছত ডাম্পাৰখন বাগৰি পৰাত ওচৰত থকা কেইবাখনো মটৰচাইকেলো ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ।
ইফালে এই দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰে হৰমাড়া থানাৰ আৰক্ষী ততালিকে গৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । ঘটনাস্থলীত উপস্থিত স্থানীয় লোকৰ সহায়ত আৰক্ষীয়ে আবদ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰি নিকটৱৰ্তী হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে । আনহাতে, আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলো গৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ।
जयपुर के हरमाडा रोड पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि का दुःखद समाचार अत्यंत व्यथित करने वाला है।— Dr Prem Chand Bairwa (@DrPremBairwa) November 3, 2025
जिला प्रशासन से सतत संवाद कर घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
প্ৰাৰম্ভিক অনুসন্ধানত আৰক্ষীয়ে ডাম্পাৰ চালকজন নিচাসক্ত অৱস্থাত আছিল বুলি অনুমান কৰিছে । যাৰবাবে তেওঁ গাড়ীখনৰ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱায় । আনহাতে, দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে ডাম্পাৰ চালকজনে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে । তেওঁৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে । ইফালে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে তাত উপস্থিত থকা লোকসকল উত্তেজিত হৈ পৰে আৰু পথটো অৱৰোধ কৰি যান-বাহন চলাচল বন্ধ কৰি দিয়ে । বৰ্তমান মৃতকৰ চিনাক্তকৰণৰ কাম চলি আছে । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, আহতসকলৰ কেইবাজনৰো অৱস্থা সংকটজনক ।