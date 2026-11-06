বিভক্ত এনচিপি পুনৰ একত্ৰিত হ'ব নেকি ? আৰম্ভ জল্পনা-কল্পনা
হাস্পতালত ভৰ্তি শৰদ পাৱাৰক এনচিপিৰ অজিত পাৱাৰ গোটৰ নেতা প্ৰফুল্ল পেটেলে সাক্ষাৎ কৰে ।
Published : November 6, 2026 at 4:48 PM IST
মুম্বাই : নেশ্ব'নেলিষ্ট কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ (এনচিপি) দুই গোটৰ সম্ভাৱ্য একত্ৰিকৰণক লৈ পুনৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিত চৰ্চা চলিছে । এনচিপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক শৰদ পাৱাৰ আৰু প্ৰফুল্ল পেটেলৰ বৈঠকৰ পাছতে দুয়োটা গোট একত্ৰিত হোৱাৰ সম্ভাৱনাক লৈ ৰাজনৈতিক মহলত ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা চলিছে ।
উল্লেখ্য যে মুম্বাইৰ ব্ৰীচ কেণ্ডি হাস্পতালত শৰদ পাৱাৰ চিকিৎসাধীন হৈ আছে । তাৰ মাজতে এনচিপিৰ অজিত পাৱাৰ গোটৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি পেটেলে শৰদ পাৱাৰ স্বাস্থ্য বুজ ল'বলৈ হাস্পতালত উপস্থিত হয় । খবৰ অনুসৰি হাস্পতালত দুয়োগৰাকী নেতাই ৰাজনৈতিক বিষয়তো কথা পাতে ।
শৰদ পাৱাৰক প্ৰফুল্ল পেটেল সাক্ষাৎ কৰাৰ ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে । তাৰ পাছতে বিভিন্ন মহলত এনচিপিৰ দুয়োটা গোটৰ সম্ভাৱ্য একত্ৰিকৰণক লৈ চৰ্চা চলিছে ।
VIDEO | Mumbai: On NCP (SP) Chief Sharad Pawar's health update, NCP Working President Praful Patel says, "Sharad Pawar due to fatigue two days ago, was taken to Ruby Hall Clinic in Pune for a checkup. After that, he came to Mumbai, and here his health is fine. Naturally, a checkup happens once or twice a year, for a complete checkup, so in that context only he is admitted here at Breach Candy. His health is good. I am also happy that I came here, but everything is fine, and sahab was also in good spirits. He was asking about what is happening in politics in the country and state, as that is his interest. We had a good conversation, and I am happy that in a day or two all his checkups will be completed, so he will return home soon so he can rest." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 5, 2026
ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'ত শৰদ পাৱাৰে পেটেলক কোৱা শুনা গৈছে, "১০ তাৰিখৰ পিছত কথা পাতিম ।" প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ফোনযোগে শৰদ পাৱাৰৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লোৱাৰ পিছতে এই ভিডিঅ'টো ব্যাপকভাৱে ভাইৰেল হৈছে ।
উল্লেখ্য যে বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শৰদ পাৱাৰৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় । বুধবাৰে মোদীয়ে পাৱাৰক ফোন কৰি কয় যে তেওঁৰ কন্যা সুপ্ৰিয়া ছুলে এতিয়া সাজু, তেওঁ আৰু আমি দেশৰ দায়িত্ব পালন কৰি যাম, আপুনি আৰাম কৰক।
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ টেলিফোনিক বাৰ্তালাপৰ উদ্ধৃতি দি পাৱাৰৰ ঘনিষ্ঠ সহযোগী বিট্টল মনিয়াৰে কয়, "আজি পুৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ফোন কৰি তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় । তেওঁ ছাৰৰ সৈতে অতি মৰম আৰু শ্ৰদ্ধাৰে কথা পাতি কৈছে সুপ্ৰিয়া এতিয়া সাজু হৈছে । সুপ্ৰিয়া আৰু আমি দেশৰ দায়িত্ব ল'ম । আপুনি বিশ্ৰাম কৰক; এয়া মোৰ অনুৰোধ ।"
সাক্ষাতৰ পিছতে পেটেলে কয়, "তেওঁক লগ পাই ভাল লাগিল । তেওঁৰ মনোবল যথেষ্ট আছে আৰু ৰাজনৈতিক উন্নয়নৰ বিষয়ে সুধিছিল ।" তেওঁ লগতে কয়, "দুদিন পূৰ্বে ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰাৰ বাবে শৰদ পাৱাৰক পুণেৰ ৰুবী হল ক্লিনিকলৈ চেকআপৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক মুম্বাইলৈ লৈ যোৱা হয় আৰু বৰ্তমান তেওঁৰ স্বাস্থ্য উন্নত । বছৰত এবাৰ-দুবাৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা একেবাৰে স্বাভাৱিক । যাৰ বাবে তেওঁক ব্ৰীচ কেণ্ডি হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মই আনন্দিত যে তেওঁৰ সকলো স্বাস্থ্য পৰীক্ষা এদিন বা দুদিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব, তাৰ পিছত তেওঁ ঘৰলৈ উভতি আহি জিৰণি ল'ব ।"
উল্লেখ্য যে ২০২৩ চনত শৰদ পাৱাৰে গঠন কৰা এনচিপিত বিভাজন হৈছিল । অজিত পাৱাৰ, প্ৰফুল্ল পেটেলকে ধৰি একাংশ নেতাই মিত্ৰজোঁট চৰকাৰত যোগদান কৰাৰ পিছতে দলটো দুটা ভাগত বিভক্ত হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত অজিত পাৱাৰৰ নেতৃত্বাধীন গোটে দলৰ নাম আৰু প্ৰতীক লাভ কৰাৰ বিপৰীতে শৰদ পাৱাৰ গোটে এনচিপি (এছপি) নামেৰে যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখে ।
ইফালে এনচিপিৰ কেইবাগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাই দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰাক লৈও ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চা হৈছে । দলৰ মুৰব্বী সুনেত্ৰা পাৱাৰ আৰু দুই পুত্ৰৰ অনুপস্থিতিত হোৱা বৈঠকক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । অৱশ্যে শৰদ পাৱাৰে এনডিএত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা শিৱসেনা (ইউটিবি)ৰ সাংসদ সঞ্জয় ৰাউটে নাকচ কৰিছে ।
সাংসদগৰাকীয়ে কয়, "শৰদ পাৱাৰে এনডিএত যোগদান নকৰে । তেওঁ মহা বিকাশ আঘড়ীৰ লগত আছে । তেওঁক লগ কৰিবলৈ কোনো লোক অহাৰ কোনো ক্ষতি নাই, কিন্তু তেওঁ আমাৰ লগত আছে । তেওঁ আমাক পথ প্ৰদৰ্শন কৰি যাব ।"
লগতে পঢ়ক :
ক্ষমতাৰ লোভত কংগ্ৰেছ বিপথে গৈছে: ৰাহুল গান্ধী-ইণ্ডিয়া ব্লকক সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কটাক্ষ