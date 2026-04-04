সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন : মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কৰ সংশোধনক লৈ শাসক-বিৰোধীৰ বাক-বিতণ্ডা

সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন : মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কৰ সংশোধনক লৈ শাসক-বিৰোধীৰ বাক-বিতণ্ডা
Published : April 4, 2026 at 7:42 PM IST
নতুন দিল্লী: মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কৰ সংশোধনীক লৈ উত্তাল সদন ৷ শাসক-বিৰোধীৰ মাজত এই বিধেয়কৰ সংশোধনীক লৈ শুকুৰবাৰে বাক-বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা যায় ৷
অসম, পশ্চিমবংগকে ধৰি দেশৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত ৷ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথোঁ কেইটামানহে দিন বাকী থকা অৱস্থাত কেন্দ্ৰই সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন আহ্বান কৰিবলৈ লোৱা কাৰ্যক কেন্দ্ৰ কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু বিৰোধীৰ মাজত তীব্ৰ ৰাজনৈতিক বাক-বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হয় ।
কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু আৰু ৰাজ্যসভাৰ বিৰোধী দলপতি তথা কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ মাজত হোৱা ধাৰাবাহিক প্ৰশ্নৰ আদান-প্ৰদান এই বাক-বিতণ্ডাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল ।
১৬ মাৰ্চত প্ৰেৰণ কৰা এক পত্ৰত ৰিজিজুৱে খাৰ্গেক চৰকাৰ আৰু বিৰোধী দলৰ শীৰ্ষ নেতাসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰি সাংবিধানিক সংশোধনী কাৰ্যকৰী কৰাৰ পদ্ধতি আৰু কাৰ্য পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । এই ঐতিহাসিক আইনখন কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ তেওঁ বিস্তৃত ৰাজনৈতিক সহমতৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
একেটা দিনতে পত্ৰৰ উত্তৰ দি খাৰ্গে কয় যে কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে নিজৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰিছে ৷ কংগ্ৰেছে এনে আলোচনা সৰ্বদলীয় বৈঠকত হোৱা উচিত বুলি দাবী কৰে ৷ সংসদীয় পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকত খাৰ্গে পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ।
বিৰোধীৰ প্ৰশ্নৰ প্ৰয়োজনীয়তা
২৪ মাৰ্চৰ পিছত বিৰোধী দলৰ একাধিক নেতাৰ স্বাক্ষৰ সম্বলিত এখন পত্ৰত সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ দাবী পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰাত বিষয়টো গুৰুতৰ হৈ পৰে । পাঁচখনকৈ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সামৰণিৰ পিছত অৰ্থাৎ ২৯ এপ্ৰিলৰ পিছতহে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা উচিত, যাতে প্ৰতিগৰাকী সাংসদে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে ৷ সম্প্ৰতি সাংসদসকল নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ৰাজ্যসমূহত থাকি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্য়স্ত আছে ৷
২৬ মাৰ্চত এখন পত্ৰত খাৰ্গে এই বিধেয়কখনৰ সৈতে জড়িত একাধিক সংশোধনী বা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ চৰকাৰে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । তেওঁ কয় যে বিৰোধী দলসমূহে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়োজিত হৈ আছে ৷ নিৰ্বাচনৰ পিছত আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰিলে ২০২৯ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সম্ভাৱ্য ৰূপায়ণকে ধৰি কাৰ্যকৰীকৰণৰ সময়সীমাত বিলম্ব নহয় ।
This is the exchange of letters between the Union Minister of Parliamentary Affairs and the Congress President-LoP(Rajya Sabha) that gives the background to the unilateral decision taken by the Modi Govt to convene a special session of Parliament when the election campaign in… pic.twitter.com/8exW8fdddv— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 4, 2026
সামাজিক মাধ্যমত জয়ৰাম ৰমেশৰ প্ৰশ্ন
কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে শনিবাৰে কেন্দ্ৰৰ এই পদক্ষেপক সমালোচনা কৰি এক্সত এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে বিষয়টো সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম পৰ্যায়ত এনে বিশেষ অধিবেশন আহ্বান কৰাৰ সিদ্ধান্তক তেওঁ একপক্ষীয় বুলি অভিহিত কৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ৷ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয় যে ইয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ সাংবিধানিক সংস্কাৰৰ ওপৰত বিস্তৃত ৰাজনৈতিক আলোচনাৰ মনোভাৱক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে ।
নিৰ্বাচনৰ পিছত সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ বাবে বিৰোধীৰ দাবী পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰি ৰমেশে এই কথাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে অৰ্থপূৰ্ণ আলোচনাৰ বাবে সদনৰ শাসক-বিৰোধী প্ৰতিগৰাকী সদস্যৰ অংশগ্ৰহণৰ প্ৰয়োজন ।
এই সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ৰিজিজুৱে কয় যে আলোচনাত পলম হ’লে মহিলা সংৰক্ষণ আইনখন সময়মতে ৰূপায়ণত বাধাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ সমগ্ৰ দেশৰ মহিলাসকলক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণৰ বাবে বিৰোধী নেতাসকলৰ আগতীয়া অংশগ্ৰহণ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মন্ত্ৰী ৰিজিজুৱে মত ব্যক্ত কৰে ।
