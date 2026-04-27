গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ বাবে চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত বিশেষ ৱাৰ্ড

বৰ্ধিত গৰমৰ প্ৰকোপৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ পুৱা ১১ বজাৰ পৰা বিয়লি ৩ বজাৰ ভিতৰত ঘৰৰ পৰা ওলাই নাযাবলৈ পৰামৰ্শ দিছে স্বাস্থ্য বিভাগে ৷

Special Wards For Heatstroke Treatment In Tamil Nadu
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 27, 2026 at 10:16 PM IST

চেন্নাই(তামিলনাডু): লাহে লাহে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে গৰমৰ প্ৰকোপ ৷ বৰ্ধিত গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহৰ ফলত সমস্যাও বৃদ্ধি পায় ৷ বৰ্ধিত গৰমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এখন ৰাজ্যই গ্ৰহণ কৰিছে কেতবোৰ বিশেষ ব্যৱস্থা ৷ ৰাজ্যখনৰ জিলা চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত পাঁচখন বিচনাৰে সজ্জিত বিশেষ ৱাৰ্ড আৰু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ১০ খন বিচনাৰে সজ্জিত বিশেষ ৱাৰ্ডসমূহ হিট ষ্ট্ৰোকত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে ।

বৰ্ধিত উষ্ণতা আৰু গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহৰ পৰিস্থিতিৰ মাজতে সমগ্ৰ তামিলনাডুত গৰমৰ বাবে হ’ব পৰা হিটষ্ট্ৰ’কৰ চিকিৎসাৰ বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । জনস্বাস্থ্য সঞ্চালকালয়ে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিখন জিলা স্বাস্থ্য বিষয়ালৈ এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে । পত্ৰখনত এনেদৰে উল্লেখ কৰা হৈছে, ‘‘গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহৰ প্ৰভাৱত আক্ৰান্ত ৰোগীক তাৎক্ষণিক চিকিৎসা প্ৰদানৰ বাবে চিকিৎসালয়সমূহ সাজু কৰি তুলিব লাগে । প্ৰতিখন জিলা চিকিৎসালয়ত পাঁচখন বিচনা আৰু প্ৰতিখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ১০ খন বিচনা সাজু কৰি ৰাখিব লাগে ।’’

এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি সমগ্ৰ তামিলনাডুৰ প্ৰতিখন চৰকাৰী সাধাৰণ চিকিৎসালয়, জিলা চিকিৎসালয় আৰু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত হিট ষ্ট্ৰোকৰ চিকিৎসাৰ বাবে বিশেষ ৱাৰ্ড স্থাপন কৰা হৈছে ।

গৰমৰ ফলত হ’ব পৰা মৃত্যুৰ ঘটনা ৰোধৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা ৰূপায়ণ কৰিবলৈ জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । তদুপৰি জনসাধাৰণক পুৱা ১১ বজাৰ পৰা বিয়লি ৩ বজাৰ ভিতৰত ঘৰৰ পৰা ওলাই নাযাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ এই সময়চোৱাতে গৰমে খাওঁ খাওঁ মূৰ্তি ধাৰণ কৰে ৷

ইয়াৰোপৰি গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহৰ ফলত মানুহৰ মাজত সততে হোৱা পানীলগা ৰোগৰ মাত্ৰা হ্ৰাস কৰিবলৈ সমগ্ৰ তামিলনাডুৰ প্ৰতিখন চৰকাৰী চিকিৎসালয়, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, চৰকাৰী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ(পিএইচচি), নগৰীয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আৰু চেন্নাই নিগমৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত অৰেল ৰিহাইড্ৰেচন ছলিউচন(ORS) বিতৰণ কৰা হৈছে । প্ৰতিখন চৰকাৰী চিকিৎসালয় আৰু চৰকাৰী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে অ’আৰএছ মজুত ৰখাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে ।

বিশেষকৈ চৰকাৰী চিকিৎসালয় আৰু প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত জনসাধাৰণৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ অ’আৰএছ উপলব্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে । কৃষিৰ সৈতে জড়িত শ্ৰমিক, নিৰ্মাণকাৰ্যত জড়িত শ্ৰমিক আৰু ৰাজপথৰ বিক্ৰেতাসকলৰ মাজত অ’আৰএছ বিতৰণ কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্য বিভাগে ৷

