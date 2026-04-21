অমৃতপাল সিঙক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি, ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত পঞ্জাব আৰক্ষীৰ দল
অমৃতপাল সিঙৰ বিৰুদ্ধে আৰোপ কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইন ৰ ম্যাদ ২২ এপ্ৰিলত অন্ত পৰিব ৷
Published : April 21, 2026 at 6:55 PM IST
নিউজ ডেস্ক: শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে পঞ্জাবৰ ৰাজনীতি আৰু আইনী ব্যৱস্থাৰ সৈতে জড়িত এক ডাঙৰ তথ্য ৷ খাদূৰ চাহিব লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তথা খালিস্তানী নেতা অমৃতপাল সিঙৰ পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰক লৈ সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক চৰ্চা ৷ পঞ্জাব আৰক্ষীৰ এক বিশেষ দল ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে অসমৰ ডিব্ৰুগড়ত ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইনৰ অধীনত ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে অমৃতপাল সিং ৷
জানিব পৰা মতে, অমৃতপাল সিঙৰ বিৰুদ্ধে আৰোপ কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইন (এন এছ এ)ৰ ম্যাদ ২২ এপ্ৰিলত অন্ত পৰিব ৷ ইয়াৰ পিছতে ২০২৩ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ আজনালা থানা আক্ৰমণৰ গোচৰত আৰক্ষীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব সিঙক । গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত তেওঁক ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে আদালতত হাজিৰ কৰা হ’ব আৰু আৰক্ষীয়ে জিম্মাত ল’ব ৷
লক্ষণীয় যে আজনলাৰ এই ঘটনাই সমগ্ৰ পঞ্জাবতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল । অমৃতপাল আৰু তেওঁৰ সমৰ্থকে আজনলা আৰক্ষী থানাত আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছিল । অভিযোগ অনুসৰি, সশস্ত্ৰ সমৰ্থকসকলে বেৰিকেড ভাঙি থানাত প্ৰৱেশ কৰি আৰক্ষীৰ সৈতে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হয় আৰু তেওঁলোকৰ এজন সহযোগীক মুক্ত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰে ।
হত্যাৰ চেষ্টা, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক আক্ৰমণ, অপৰাধমূলক ষড়যন্ত্ৰ, সংঘাতকে ধৰি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অমৃতপাল সিঙকে ধৰি ৪১জন লোকৰ বিৰুদ্ধে । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, এই গোচৰৰ মূল অভিযুক্ত অমৃতপাল আৰু তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে এতিয়া বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ’ব ।
জানিব পৰা মতে, অমৃতপাল সিঙৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন জিলাত আন কেইবাটাও গোচৰ ৰুজু হৈছে । ফলস্বৰূপে অনাগত দিনত ৰাজনৈতিক আৰু আইনগত দুয়োটা দিশতে এই বিষয়টো আৰু অধিক তীব্ৰতৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
খাদূৰ চাহিবৰ সাংসদ তথা উগ্ৰ শিখ প্ৰচাৰক অমৃতপাল সিঙৰ সৈতে জড়িত অপৰাধমূলক গোচৰত পঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে আইন শৃংখলা আৰু ৰাজ্যৰ নিৰাপত্তাৰ ওপৰত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি ভাৰ্চুৱেল বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ।
দেওবাৰে প্ৰকাশ পোৱা এক আদেশত উচ্চ ন্যায়ালয়ে অমৃতপাল সিঙৰ NSA ৰ সময়সীমা ২০২৬ চনৰ ২২ এপ্ৰিলত শেষ হ’ব বুলি ৰায় দিয়ে আৰু পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে অমৃতসৰৰ বিচাৰ আদালতত তেওঁৰ শাৰীৰিক উপস্থিতিয়ে সম্ভাৱ্যভাৱে আইন-শৃংখলাৰ বিজুতিৰ সূচনা কৰিব পাৰে ।
চৰকাৰৰ আৱেদন গ্ৰহণ কৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ে অমৃতসৰৰ বিচাৰ আদালতক জিম্মাত লোৱা আৰু বিচাৰৰ সকলো কাম ভাৰ্চুৱেলভাৱে চলাবলৈ অনুমতি দিয়ে । ইয়াৰ উপৰিও আদালতে অসমৰ কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিয়ে যে অমৃতপাল সিঙক ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে আইনী পৰামৰ্শৰ সুবিধা লাভ কৰি ন্যায় বিচাৰ সুনিশ্চিত কৰিব লাগে ।
মুখ্য ন্যায়াধীশ শ্বিল নাগু আৰু ন্যায়াধীশ সঞ্জীৱ বেৰীৰে গঠিত বিচাৰপীঠে পঞ্জাব চৰকাৰে দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি অন্তৱৰ্তীকালীন আদেশ গৃহীত কৰে ।
চৰকাৰে আৱেদনত অমৃতপাল সিঙক অসমৰ ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বন্দী কৰি ৰখা আৰু ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে সকলো আইনী কাৰ্যবিধিত অংশগ্ৰহণ কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ বিচাৰিছে ।
চৰকাৰে দাবী কৰে যে ২০২৩ চনত অমৃতসৰ (গ্ৰাম্য)ৰ আজনলাত পঞ্জীয়ন হোৱা গোচৰৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আৰু অস্ত্ৰ আইনৰ অধীনত গুৰুতৰ অপৰাধকে ধৰি অমৃতপাল সিঙৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগৰ গুৰুত্বৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় ।
গোচৰৰ শুনানিৰ সময়ত অসমৰ চৰকাৰী অধিবক্তা কৌস্তভ গগৈৰো ভাৰ্চুৱেল শুনানি গ্ৰহণ কৰা হয় । গগৈয়ে অসম চৰকাৰে দিয়া সন্মতি পুনৰ দোহাৰে । তেওঁ উচ্চ ন্যায়ালয়ক অৱগত কৰে যে তেওঁ অমৃতপালৰ বাবে জিম্মাৰ সকলো কাৰ্যবিধিৰ লগতে বিচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ ভাৰ্চুৱেল প্লেটফৰ্মৰ উপলব্ধতা নিশ্চিত কৰিব ।
