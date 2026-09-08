নেপালত নিৰুদ্দিষ্ট আপোনজনৰ সন্ধানত থকা পৰিয়ালসমূহৰ বাবে বিশেষ ডিএনএ আশাৰ ৰেঙনি
গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে পৰিয়ালৰ ৰেফাৰেন্স নমুনা সংগ্ৰহ কৰি অচিনাক্ত অৱশিষ্ট চিনাক্তকৰণত সহায় কৰাৰ বাবে সমগ্ৰ ভাৰতৰ ৭১টা ফৰেনছিক গৱেষণাগাৰক কামত লগাইছে ।
Published : September 8, 2026 at 4:31 PM IST
নতুন দিল্লী : গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে নেপালৰ আকস্মিক বানত নিৰুদ্দেশ হোৱা ব্যক্তিৰ নিকটাত্মীয়ৰ ডিএনএ প্ৰফাইলিঙৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ফৰেনছিক বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্ৰীয় ফৰেনছিক বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰ আৰু ৰাজ্যিক ফৰেনছিক বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰকে ধৰি ৭১টা চৰকাৰী ফৰেনছিক বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ।
ইটিভি ভাৰতে লাভ কৰা গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰা বিবৃতি অনুসৰি, “নেপালৰ আকস্মিক বানত ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ ৰেফাৰেন্স নমুনা সংগ্ৰহ আৰু ডিএনএ প্ৰফাইলিং”ৰ অধীনত গুজৰাট, দিল্লী, গোৱা, অসম, কৰ্ণাটক, মধ্যপ্ৰদেশত অৱস্থিত ছখন ৰাষ্ট্ৰীয় ফৰেনছিক বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ক নমুনা সংগ্ৰহ আৰু ডিএনএ প্ৰফাইলিং কেন্দ্ৰ হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
ভূপাল কেম্পাছৰ মধ্যপ্ৰদেশ এনএফএছইউৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডঃ অভিষেক সিঙে মঙলবাৰে ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়, "বহু লোক আমাৰ কাষ চাপিছে আৰু আমি ডিএনএ প্ৰফাইলিং কৰি আছোঁ । আমি সকলো প্ৰতিবেদন মন্ত্ৰণালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰি পৰৱৰ্তী প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ।"
একেদৰে নেপালৰ আকস্মিক বানত নিৰুদ্দেশ হোৱা ব্যক্তিৰ নিকটাত্মীয়ৰ ডিএনএ প্ৰফাইলিঙৰ বাবে ৭টা কেন্দ্ৰীয় ফৰেনছিক বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰ নিযুক্ত কৰা হৈছে । আনহাতে, ৫৮টা ৰাজ্যিক ফৰেনছিক বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰ নেপালৰ আকস্মিক বানত নিৰুদ্দেশ হোৱা ব্যক্তিৰ নিকটাত্মীয়ৰ ডিএনএ প্ৰফাইলিঙৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
গুৱাহাটীস্থিত কেন্দ্ৰীয় ফৰেনছিক বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰৰ সহকাৰী সঞ্চালক ডাঃ ক্ষিতিজ চাণ্ডেলে আমাৰ সংবাদদাতাক জনাইছে যে ডিএনএ প্ৰফাইলিঙৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো আনুষ্ঠানিকতা গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁলোক সাজু ।
উল্লেখ্য যে নেপালৰ বিধ্বংসী আকস্মিক বানৰ কৱলত পৰা অসমৰ ৯ জন লোক এতিয়া নিৰাপদ হোৱা বুলি নিশ্চিত হোৱাৰ বিপৰীতে কৰ্তৃপক্ষই এতিয়াও সন্ধান নোপোৱা লোকসকলক বিচাৰি উলিয়াবলৈ আৰু আবদ্ধ বাসিন্দাসকলক উভতি অহাৰ সুবিধা প্ৰদানৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ।
এই পৰিসংখ্যাত অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে জাৰি কৰা শেহতীয়া তালিকাত সুৰক্ষিত বুলি নিশ্চিত কৰা ৭ জন লোক আছে । লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৃথকে সুৰক্ষিত বুলি নিশ্চিত কৰা আন দুজন লোক গৌতম দাস আৰু গোপাল দেৱনাথো আছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে এছডিএমএয়ে জনাইছিল যে অসমৰ ১৬ জন লোক হয় নেপালত আবদ্ধ হৈ আছে বা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ।
এগৰাকী বিষয়াই কয়, "নেপালৰ বিধ্বংসী আকস্মিক বানৰ সৈতে জড়িত অসমৰ ৯ জন লোক এতিয়া নিৰাপদ বুলি নিশ্চিত কৰা হৈছে ।"
আনহাতে, কেন্দ্ৰই পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিল যে ভাৰতত বাস কৰা পিতৃ, মাতৃ, পুত্ৰ, কন্যা বা ভাই-ভনীকে ধৰি জৈৱিক নিকটাত্মীয়ৰ জৈৱিক নমুনা সংগ্ৰহ কৰি দেশৰ বিভিন্ন বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰত ডিএনএ প্ৰফাইল প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে ।
সেইবোৰ এবাৰ প্ৰস্তুত হোৱাৰ পিছত নেপালী কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰয়োজনীয় প্ৰাৰম্ভিক তথ্যৰ সৈতে ডিএনএ প্ৰফাইলসমূহ অচিনাক্ত মৃতকৰ পৰা পোৱা ডিএনএ প্ৰফাইলৰ সৈতে তুলনা কৰিবলৈ dnacodis@nepalpolice.gov.npলৈ ইমেইলযোগে প্ৰেৰণ কৰা হ’ব । কাঠমাণ্ডুৰ ভাৰতীয় দূতাবাসৰ সুবিধা আৰু সমন্বয়ৰ বাবে ডিএনএ প্ৰফাইলৰ কপি eoikathmandufloodsupport@gmail.com লৈও প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব ।
সোমবাৰে বেইজিঙত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসে ২৬ আগষ্টৰ বোকা, খহনীয়া আৰু তীব্ৰ সোঁতৰ বানৰ পিছত এতিয়াও নিৰুদ্দেশ হৈ থকা ভাৰতীয় নাগৰিকৰ পৰিয়ালক চিনাক্ত কৰাত সহায়ক হোৱাকৈ ডিএনএৰ নমুনা দাখিল কৰিবলৈ কয় ।
দূতাবাসে কয় যে এই নমুনাসমূহ সংশ্লিষ্ট চীনা কৰ্তৃপক্ষলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ’ব । তেওঁলোকে উপলব্ধ ৰেকৰ্ডৰ সৈতে তুলনা কৰি সেয়া মিল খোৱাটো নিশ্চিত হ’লে ভাৰতক অৱগত কৰিব ।
দূতাবাসৰ পৰা অহা এটা বিবৃতিত কোৱা হৈছে, "ডিএনএৰ তথ্য দিবলৈ ইচ্ছুক পৰিয়ালসমূহক প্ৰাসংগিক তথ্যসমূহ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ক'ডিছ (CODIS) ফৰ্মেটত ভাৰতীয় দূতাবাসত দাখিল কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰা হৈছে । দূতাবাসে তথ্যসমূহ তুলনাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট চীনা কৰ্তৃপক্ষলৈ প্ৰেৰণ কৰিব ।"
দূতাবাসৰ মতে, যদি নিৰুদ্দেশ হোৱা ব্যক্তিজনৰ কোনো জীৱিত পিতৃ-মাতৃ বা সন্তান নাথাকে, তেন্তে ভাই-ভনীৰ দৰে আত্মীয়ৰ পৰা তেজৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে (সকলো ভাই-ভনীৰ পৰা নমুনা সংগ্ৰহ কৰাটো অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হয়); প্ৰয়োজন হ'লে মাতৃৰ ফালৰ আত্মীয় (মাতৃৰ ফালৰ মোমায়েক-মাহীয়েক) আৰু পিতৃৰ আত্মীয় (পিতৃপক্ষৰ খুৰাক-ভতিজাক)ৰ পৰা নমুনা সংগ্ৰহ কৰিব ।
উল্লেখ্য যে নেপালৰ বিধ্বংসী বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যাই ইতিমধ্যে ১,৩৫৫ স্পৰ্শ কৰাৰ বিপৰীতে অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত থকাৰ সময়তে ৫ হাজাৰোধিক লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ।