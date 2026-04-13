বিৰোধীক বিপাঙত পেলাই সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন আহ্বান: মোদী চৰকাৰক সমালোচনা ছোনিয়া গান্ধীৰ

মোদী চৰকাৰে আহ্বান জনোৱা বিশেষ অধিৱেশনক লৈ সমালোচনা কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনীয়া গান্ধীৰ ৷

মোদী চৰকাৰক সমালোচনা ছোনিয়া গান্ধীৰ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 13, 2026 at 12:51 PM IST

নতুন দিল্লী : বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন ৷ নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম (মহিলা সবলীকৰণ আইন) সংশোধনী বিধেয়ক উত্থাপন কৰিব সেই বিশেষ অধিৱেশনতে ৷ বিশেষ অধিৱেশনত উত্থাপন কৰিবলগীয়া বিধেয়কখনক লৈ শাসক-বিৰোধী মাজত বাদ-বিবাদ আৰম্ভ হৈছে ৷

কংগ্ৰেছ সংসদীয় দলৰ অধ্যক্ষ ছোনিয়া গান্ধীয়ে সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ সন্দৰ্ভত কয়, "চৰকাৰে লোৱা পদক্ষেপৰ প্ৰকৃত বিষয়টো মহিলা সংৰক্ষণ নহয় ৷" ইফালে সমগ্ৰ দেশতে লোকসভা আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত সংসদত উত্থাপন কৰিবলগীয়া বিধেয়কৰ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী গান্ধীয়ে কয়, "লোকসভাত শক্তি বৃদ্ধিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰু সমষ্টি সীমা নিৰ্ধাৰণ কেৱল গাণিতিকভাৱে নহয়, ৰাজনৈতিকভাৱে সমতাপূৰ্ণ হ’ব লাগিব ।"

তেওঁ অভিযোগ কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য এতিয়া জাতি জনগণনাক আৰু অধিক বিলম্ব কৰা । তামিলনাডু আৰু পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত উঠিব পৰাকৈ বিশেষ অধিৱেশন আহ্বান কৰিছে চৰকাৰে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে গান্ধীয়ে ৷

গান্ধীয়ে লগতে কয়, "ততাতৈয়াকৈ অধিৱেশন আহ্বান এটাই কাৰণ হ’ব পাৰে, সেয়া হ’ল ৰাজনৈতিক সুবিধা আহৰণ কৰা আৰু বিৰোধীক বিপাঙত পেলোৱা ৷ ২০২৩ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত এক বিশেষ অধিৱেশনৰ সময়ত সংসদে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম, ২০২৩ গৃহীত কৰা হৈছিল ৷ এই আইনখনৰ দ্বাৰা সংবিধানৰ ৩৩৪ (এ) অনুচ্ছেদ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে ৷ যিয়ে পৰৱৰ্তী লোকপিয়ল আৰু লোকপিয়ল ভিত্তিক সীমা নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত কাৰ্যকৰী হ’বলগীয়া লোকসভা আৰু বিধানসভাত মহিলাৰ বাবে এক তৃতীয়াংশ সংৰক্ষণৰ বাধ্যতামূলক আছিল ।"

তেওঁ লগতে কয়, "ৰাজ্যসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰাই এই সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ বলপূৰ্বক দাবী জনাইছিল । কিন্তু চৰকাৰে এই কথাত সন্মতি প্ৰকাশ কৰা নাছিল । এতিয়া আমাক কোৱা হৈছে যে ৩৩৪ (এ) অনুচ্ছেদ সংশোধন কৰি ২০২৯ চনৰ পৰাই মহিলাৰ আসন সংৰক্ষণ আইনখন প্ৰযোজ্য কৰা হ'ব । কিয় ৩০ মাহ সময় লাগিল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইউ টাৰ্ণ ল'বলৈ ? বিশেষ অধিবেশন আহ্বান কৰিবলৈ তেওঁ কেইসপ্তাহমান অপেক্ষা কিয় কৰিব নোৱাৰিলে ?"

মোদী চৰকাৰক সমালোচনা কৰি গান্ধীয়ে কয়, "বিৰোধী দলৰ নেতাসকলে চৰকাৰলৈ এবাৰ নহয় তিনিবাৰকৈ পত্ৰ লিখিলে ৷ ২৯ এপ্ৰিলত পশ্চিমবংগত অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছত সৰ্বদলীয় বৈঠক আহ্বান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল ৷ কিন্তু বিৰোধীৰ সেই আহ্বান গ্ৰহণ নকৰিলে চৰকাৰে ৷"

লোকপিয়লৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি তেওঁ কয়, "লোকপিয়ল ২০২১ চনত হ'বলগীয়া আছিল । মোদী চৰকাৰে ইয়াক পিছুৱাই ৰাখিছিল । ফলত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীৱ কল্যাণ অন্ন যোজনাৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইন, ২০১৩ৰ অধীনত ১০ কোটিৰো অধিক লোকক আইনী প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে । প্ৰায় এবছৰৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল যে ২০২৭ চনত লোকপিয়লৰ লগতে জাতি লোকপিয়ল হ’ব আৰু এইটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শপতনামা দাখিল কৰিছিল ৷"

গান্ধীয়ে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জাতিগত লোকপিয়লৰ আহ্বান জনোৱা কংগ্ৰেছ নেতাসকলক ‘এটা নগৰীয়া নক্সাল মানসিকতা’ৰ দ্বাৰা ভোগা বুলি অভিযোগ কৰাৰ পিছতো এইটো হৈছিল । ২০২৭ চনৰ লোকপিয়লত সামাজিক ন্যায় আৰু সৱলীকৰণক অধিক অৰ্থ প্ৰদান কৰিবলৈ জনসংখ্যাক জাতি অনুসৰি গণনা কৰাৰ কথা ৷ বিহাৰ আৰু তেলেংগানাই নিজ নিজ ৰাজ্যত জাতিগতভাৱে বিস্তৃত জৰীপ চলাইছে, সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত ছমাহতকৈ অধিক সময় লোৱা নাই ৷"

তেওঁ লগতে কয়, "জাতিগত লোকপিয়লে ২০২৭ চনৰ লোকপিয়ল প্ৰকাশ কৰাত পলম কৰিব বুলি কৰা অপপ্ৰচাৰ কেৱল সঁচা নহয় । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এতিয়া প্ৰকৃত উদ্দেশ্য হৈছে জাতিগত লোকপিয়লত অধিক বিলম্ব কৰা ।'' ১৬ এপ্ৰিলৰ পৰা সংসদৰ বিশেষ বৈঠক আৰম্ভ হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি গান্ধীয়ে কয় যে, এতিয়ালৈকে চৰকাৰে অধিৱেশনত সঠিকভাৱে কি বিবেচনা কৰিব বিচাৰে সেই সন্দৰ্ভত সাংসদসকলৰ সৈতে কোনো আনুষ্ঠানিক প্ৰস্তাৱ দেখা নাই ৷

গান্ধীয়ে লগতে কয়, "যিকোনো সীমা নিৰ্ধাৰণৰ পূৰ্বে পূৰ্বৰ দৰেই লোকপিয়লৰ অনুশীলন হ'ব লাগিব । লোকসভাৰ শক্তি বৃদ্ধিৰ সৈতে জড়িত যিকোনো সীমা নিৰ্ধাৰণ ৰাজনৈতিকভাৱে নহয়, কেৱল গাণিতিকভাৱে নহয় ৷ পৰিয়াল পৰিকল্পনাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ৰাজ্য আৰু সৰু ৰাজ্যসমূহক নিৰপেক্ষ বা আপেক্ষিক অসুবিধাৰ যাতে সন্মুখীন হ’ব নালাগে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ৷"

