ক্ৰমাত সুস্থ হৈ উঠিছে ছোনিয়া গান্ধী

ক্ৰমাত সুস্থ হৈ উঠিছে ছোনিয়া গান্ধী
দুই-এদিনৰ ভিতৰতে গান্ধীক চিকিৎসালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে ছাৰ গংগাৰাম চিকিৎসালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই ৷
By ANI
Published : March 27, 2026 at 4:10 PM IST
নতুন দিল্লী: বিৰোধী দলৰ দলপতি ৰাহুল গান্ধীৰ মাতৃ তথা কংগ্ৰেছ সংসদীয় দলৰ অধ্যক্ষ, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ছোনিয়া গান্ধীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা কিছু পৰিমাণে উন্নত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ দিল্লীৰ ছাৰ গংগাৰাম চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা ছোনিয়া গন্ধীৰ বৰ্তমান স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা কিছু পৰিমাণে উন্নত হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে চিকিৎসালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষই ৷
ছাৰ গংগাৰাম চিকিৎসালয়ৰ অধ্যক্ষ, চিকিৎসক ডাঃ অজয় স্বৰূপে কয়, "গান্ধীৰ স্বাস্থ্য বৰ্তমান সুস্থ অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিছে ৷ দুই-এদিনৰ ভিতৰতে চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হ'ব ছোনিয়া গান্ধীক ৷ ৭৯ বছৰীয়া গান্ধীক ইয়াত ২৪ মাৰ্চত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ৷"
তেওঁ কয়,"ছোনিয়া গান্ধীৰ পূৰ্বতকৈ বৰ্তমান স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা যথেষ্ঠ উন্নত হৈছে ৷ তেওঁ খোজ কাঢ়িব পাৰিছে আৰু নিজে পুৱাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পৰা হৈছে ৷ ক্ৰমাৎ তেওঁ সুস্থ হৈ উঠিছে ৷ যদিহে তেওঁৰ স্বাস্থ্য এনেদৰে থাকে তেতিয়া হলে দুই এদিনৰ ভিতৰত চিকিৎসলয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হ'ব ৷"
চিকিৎসালয়খনৰ চিকিৎসকে উল্লেখ কৰিছিল যে, গান্ধীয়ে এণ্টিবায়'টিক চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি আছিল ৷ বৃহস্পতিবাৰে ছাৰ গংগা ৰাম চিকিৎসালয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, "ছোনিয়া গান্ধীক জ্বৰৰ বাবে ২৪ মাৰ্চৰ নিশা ছাৰ গংগাৰাম হাস্পতালত ভৰ্তি কৰা হৈছিল । ডাঃ ডি এছ ৰানা, ডাঃ এছ নুণ্ডী, আৰু ডাঃ অৰূপ বসুৰ তত্বাৱধানত গান্ধীৰ চিকিৎসা চলি আছে ৷"
উল্লেখ্য যে, পেটৰ বিষৰ বাবে বিগত বছৰ জুন মাহত ছোনিয়া গান্ধীক চিকিৎসালয়খনত ভৰ্তি কৰাবলগীয়া হৈছিল ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে একেটা মাহতে হিমাচল প্ৰদেশৰ ছিমলাৰ ইন্দিৰা গান্ধী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল গান্ধীক ।
