১৯৮০ চনৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম : পুনৰীক্ষণ আৱেদনৰ উত্তৰ দাখিল ছোনিয়া গান্ধীৰ
কংগ্ৰেছ সংসদীয় দলৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ভোটাৰ তালিকাত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ অভিযোগত অপৰাধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে কৰা আৱেদন খাৰিজ কৰিবলৈ সত্ৰ আদালতক আহ্বান জনায় ।
Published : February 7, 2026 at 2:48 PM IST
নতুন দিল্লী : এক অপৰাধমূলক পুনৰীক্ষণ বিষয়ত দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতত বিতং উত্তৰ দাখিল কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীৰ । আৱেনত দণ্ডাধীশ আদালতৰ দ্বাৰা ১৯৮০ চনৰ ভোটাৰ তালিকাত তেওঁৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ অভিযোগক লৈ এফ আই আৰ ৰুজু কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী শুনানিৰ বাবে বিশেষ ন্যায়াধীশ বিশাল গগনে ২১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিন নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ।
অধিবক্তা বিকাশ ত্ৰিপাঠীয়ে উত্থাপন কৰা আবেদনৰ ভিত্তিত ২০২৫ চনৰ ৯ ডিচেম্বৰত আদালতে ছোনিয়া গান্ধী আৰু দিল্লী আৰক্ষীক জাননী জাৰি কৰিছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে ১১ ছেপ্টেম্বৰত অতিৰিক্ত মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশ বৈভৱ চৌৰাছিয়াই উত্থাপিত বিষয়সমূহৰ বাবে অপৰাধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি ধৰি লৈ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত অভিযোগ খাৰিজ কৰিছিল ।
অভিযোগকাৰীয়ে অভিযোগ কৰিছে যে ১৯৮৩ চনতহে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰিছিল যদিও ১৯৮০ চনতে ছোনিয়া গান্ধীৰ নাম নতুন দিল্লী বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰ তালিকাত আছিল । আৱেদন অনুসৰি, ১৯৮২ চনত এই সন্নিৱিষ্ট নাম আঁতৰাই পিছৰ বছৰত পুনৰ ভৰোৱা হৈছিল । তাৰেই ভিত্তিত আবেদনখনত পূৰ্বৰ অন্তৰ্ভুক্তিত অনিয়মৰ দাবী কৰি অপৰাধমূলক গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে ।
নিজৰ উত্তৰত ছোনিয়া গান্ধীয়ে এই পুনৰীক্ষণৰ বিৰোধিতা কৰি ইয়াক ভুল ধাৰণা, নিৰৰ্থক আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰৰোচিত বুলি অভিহিত কৰিছে । তেওঁ আদালতৰ ওচৰত অনুৰোধ জনায় যে অপৰাধমূলক বিচাৰৰ পৰিসৰৰ বাহিৰত থকা প্ৰশ্নসমূহ পুনৰ যেন মুকলি নকৰে ।
তেওঁৰ উত্তৰত যুক্তি দিয়া হৈছে যে অভিযোগকাৰীয়ে প্ৰাথমিক ৰেকৰ্ড প্ৰস্তুত কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে অনুমান আৰু ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰচাৰিত বিষয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে । ইয়াৰ মতে স্পষ্টভাৱে চিনাক্ত কৰা কাৰ্য, নথি-পত্ৰ বা বিধিগত উলংঘা অবিহনে অপৰাধমূলক দায়বদ্ধতা আৰোপ কৰিব নোৱাৰি ।
তেওঁৰ আইনী দলটোৱে লগতে কয় যে নাগৰিকত্বৰ সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আন্তঃগাঁথনিয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্তৃত্ব নিহিত কৰে । আনহাতে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ তত্ত্বাবাৱধানত পৃথক বিধিগত ব্যৱস্থাৰ অধীনত ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত আৰু সংশোধন কৰা হয় । উত্তৰত কোৱা হৈছে যে কোনো অপৰাধমূলক আদালতে ব্যক্তিগত অভিযোগৰ জৰিয়তে সেই প্ৰক্ৰিয়াসমূহ পৰীক্ষা কৰাৰ যিকোনো প্ৰচেষ্টাই সযতনে নিৰ্ধাৰিত আইনী গাঁথনিত বিঘ্নিত কৰিব ।