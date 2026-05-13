মেদান্ত হাস্পতালত স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত ঘৰলৈ উভতিল ছোনিয়া গান্ধী

মেদান্ত হাস্পতালত স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত ঘৰলৈ উভতিল ছোনিয়া গান্ধী
পেটৰ অসুখৰ বাবে বুধবাৰে পুৱা মেদান্ত হাস্পতালত ছোনিয়া গান্ধীক ভৰ্তি কৰোৱা হয় ।
Published : May 13, 2026 at 3:15 PM IST
গুৰুগ্ৰাম: কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীক বুধবাৰে পুৱাই গুৰুগ্ৰামৰ মেদান্ত হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । খবৰ অনুসৰি পেটৰ অসুখৰ বাবেই তেওঁক ভৰ্তি কৰোৱা হয় হাস্পতালত । পুৱা প্ৰায় ৭ বজাত কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । তেওঁৰ সৈতে ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীও উপস্থিত থাকে ।
প্ৰায় ৪ ঘণ্টা ধৰি চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত তেওঁৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হয় । চিকিৎসকৰ দলটোৱে প্ৰয়োজনীয় পৰীক্ষাসমূহ কৰি তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় । হাস্পতালৰ সূত্ৰৰ মতে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ পিছত তেওঁৰ অৱস্থা স্বাভাৱিক বুলি ধৰা পৰে ।
#UPDATE | Congress Parliamentary Party chairperson Sonia Gandhi had a routine medical checkup at Medanta Hospital and is now back home: Congress MP Jairam Ramesh https://t.co/k5k2WHtk2s— ANI (@ANI) May 13, 2026
ইফালে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত ছোনিয়া গান্ধী পুনৰ ঘৰলৈ উভতি আহে । বৰ্তমানলৈকে কংগ্ৰেছ দল বা হাস্পতাল প্ৰশাসনে তেওঁৰ স্বাস্থ্য সন্দৰ্ভত কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা নাই । ছোনিয়া গান্ধীৰ ধাৰাবাহিক স্বাস্থ্যৰ সমস্যাই কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰচ'ৰাত উদ্বেগ বৃদ্ধি কৰিছে । সকলোৱে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে ।
My heartfelt wishes for a complete recovery and good health to CPP Chairperson Smt Sonia Gandhi ji.— Sachin Pilot (@SachinPilot) May 13, 2026
My thoughts and prayers are with her for speedy recovery and continued well-being. @RahulGandhi @priyankagandhi @INCIndia https://t.co/MJSNCf3bvo
তাৰ মাজতে কংগ্ৰেছৰ যোগাযোগ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশে ছোনিয়া গান্ধীৰ স্বাস্থ্য সন্দৰ্ভত কয়, "মেদান্তত ছোনিয়া গান্ধীৰ নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা হৈছিল । এতিয়া তেওঁ ঘৰলৈ উভতি আহিছে ।"
কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা ৰাজস্থানৰ প্ৰাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী শচীন পাইলটেও গান্ধীৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে মাৰ্চ মাহতো তেওঁক ছাৰ গংগাৰাম চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । এসপ্তাহ ধৰি তেওঁ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি আছিল । বিগত এবছৰত তেওঁক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ বাবে কেইবাবাৰো হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক :