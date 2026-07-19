‘‘এয়া অবৈধ বন্দীত্ব’’: দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিল সোণম ৱাংচুকৰ পত্নী

‘‘এয়া অবৈধ বন্দীত্ব’’: দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিল সোণম ৱাংচুকৰ পত্নী
ছফদৰজং হাস্পতাল প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে গীতাঞ্জলি জে আংগম’ৱেৰ গুৰুতৰ অভিযোগ । হাস্পতালখনত তেওঁৰ স্বামীৰ ভালদৰে যতন লোৱা নাই বুলি অভিযোগ উচ্চ ন্য়ায়ালয়ত...
By ANI
Published : July 19, 2026 at 11:54 AM IST
নতুন দিল্লী : জলবায়ু কৰ্মী, শিক্ষাবিদ তথা বিজ্ঞানী সোণম ৱাংচুকৰ স্বাস্থ্যক লৈ তেওঁ পত্নী ড৹ গীতাঞ্জলি জে আংগম’ৱে চিন্তিত হৈ পৰিছে ৷ যাৰ বাবে তেওঁ সোণম ৱাংচুক অতি শীঘ্ৰে ছফদৰজং হাস্পতালৰ পৰা পৰিয়ালে বিচৰা অন্য হাস্পতাললৈ বদলি কৰিব লাগে বুলি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এখন আৱেদন দাখিল কৰে ৷
গীতাঞ্জলি জে আংগম’ৱে অভিযোগ কৰে যে চিকিৎসাৰ নামত সোণমক হাস্পতালখনত অসাংবিধানিকভাৱে বন্দী কৰি ৰাখিছে ৷
ছফদৰজং হাস্পতালৰ ওপৰত গীতাঞ্জলি জে আংগম’ৱে “বিশ্বাস হেৰুৱাই পেলোৱা” বুলিও দাবী কৰে ৷ তেওঁ কয় যে সোণমৰ স্বাস্থ্য আৰু অধিক অৱনতি ঘটাৰ পূৰ্বে তেওঁক ছফদৰজং হাস্পতালৰ পৰা তেওঁলোকৰ পছন্দৰ হাস্পতাললৈ বদলি কৰিব লাগে ৷
I have lost faith in Safdarjung Government Hospital.— Gitanjali J Angmo (@GitanjaliAngmo) July 19, 2026
The hospital told us @Wangchuk66’s potassium had dropped to 2.9, describing it as alarming and life-threatening. Yet, in its public health bulletin, it conveniently omitted the actual number, referring only to "decreasing…
গীতাঞ্জলি জে আংগম’ৱে এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখে,
‘‘ছফদৰজং হাস্পতালৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস হেৰুৱাই পেলাইছো । চিকিৎসালয়খনে আমাক জনাইছিল যে @Wangchuk66 ৰ পটাছিয়ামৰ মাত্ৰা ২.৯ লৈ হ্ৰাস পাইছে, যিটো অতি চিন্তনীয় আৰু ই অতি সংকটজনক ৷ অৱশ্যে চিকিৎসকে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ সম্বন্ধীয় কাকত প্ৰকৃত পৰিসংখ্যাৰ সম্পৰ্কে কোলো তথ্য প্ৰদান কৰা নাছিল ৷ কেৱল "পটাছিয়ামৰ মাত্ৰা কম" বুলিহে উল্লেখ কৰিছিল ।’’
‘‘১০ ঘণ্টাৰ পাছত বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰাৰ অন্তত তেওঁলোকে নিশা ১০:৩০ বজাত আমাক তেওঁৰ তেজৰ নমুনা ল'বলৈ অনুমতি দিলে ৷ এটা স্বতন্ত্ৰ লেবত পৰীক্ষা কৰাত দেখা গ'ল যে তেজৰ মাত্ৰা ৩.৫ আছিল, যিটো সাধাৰণ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ আমি হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰাৰ পাছতো তেওঁলোকে সোমমক ডিচচাৰ্জ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে ৷’’
‘‘যদি সোণমৰ কিবা হয়, তেন্তে চিকিৎসালয় প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰ ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব ল’ব লাগিব ৷ সেয়েহে মই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছো আৰু আজি জৰুৰী শুনানিৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো, যাতে সোণমক স্বাস্থ্য আৰু অধিক অৱনতি ঘটাৰ আগতেই আন ঠাইলৈ বদলি কৰিব পৰা যায় ।’’
‘‘আমি থকা মহলাত প্ৰায় ৩০ জন আৰক্ষী বিষয়া আৰু সমগ্ৰ চিকিৎসালয়খনত ১০০ জনতকৈ অধিক আৰক্ষী বিষয়া নিয়োগ কৰা হৈছে ৷ যাৰ বাবে আমাৰ চলাচলত যথেষ্ট বাধা আহি পৰিছে । এয়া চিকিৎসা সেৱা নহয়, এয়া বন্দীত্বহে ।’’
- ৱাংচুক সন্দৰ্ভত ছফদৰজং হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষৰ মতামত
দেওবাৰে চিকিৎসালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে, ৱাংচুকক ছফদৰজং হাস্পতালত “প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা” দি থকা হৈছে ৷ বিশেষজ্ঞৰ এটা দলে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা তীক্ষ্ণভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছে ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি উপবাসে থকাৰ ফলত তেওঁৰ মানসিক চাপ আৰু দুৰ্বলতাৰ প্ৰভাৱত তেজৰ পৰিমাপত সামান্য পৰিৱৰ্তন হৈছে । বৰ্তমান সোণমৰ স্বাস্থ্য সুস্থিৰ ৷