ৱাংচুকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি চিকিৎসকে ক'লে- অৱস্থা সুস্থিৰ আৰু সম্পূর্ণ সচেতন
ডিহাইড্ৰেচনৰ ফলত শৰীৰত হোৱা ইলেক্ট্র'লাইটৰ ভাৰসাম্যহীনতা শুধৰাবলৈ চিকিৎসকে চেষ্টা চলাই আছে ।
By ANI
Published : July 18, 2026 at 1:09 PM IST
নতুন দিল্লী: ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত চলি থকা প্ৰতিবাদৰ মাজতে শনিবাৰে পুৱা দিল্লী আৰক্ষীয়ে সমাজকৰ্মী সোণম ৱাংচুকক প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা উঠাই দিল্লীৰ ছফদৰজং হাস্পতাললৈ নিয়াৰ পিছত ৱাংচুকৰ স্বাস্থ্য় সন্দৰ্ভত চিকিৎসকে মন্তব্য় আগবঢ়াইছে ।
ৱাংচুকক স্বাস্থ্য়ৰ অৱস্থা সুস্থিৰ আৰু সম্পূর্ণ সচেতন যদিও দীর্ঘদিনীয়া উপবাসৰ বাবে তেওঁৰ সামান্য় ডিহাইড্ৰেচন আৰু দুৰ্বল হোৱা বুলি ছফদৰজং হাস্পতালৰ চিকিৎসা অধীক্ষক ডাঃ চাৰু বাম্বাই কয় ।
ডাঃ বাম্বাই কয়, "ৱাংচুকক পুৱা প্রায় ৭:৪০ বজাত চিকিৎসালয়লৈ অনা হয় । তেওঁক চিকিৎসকে অহৰহ নিৰীক্ষণ কৰি আছে । দীর্ঘদিনীয়া উপবাসৰ বাবে তেওঁ কিছু দুর্বল হোৱাৰ লগতে ডিহাইড্ৰেচন হৈছে; তেওঁৰ আন সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিমাপ সুস্থিৰ অৱস্থাতে আছে । তেওঁক অবিৰতভাৱে পৰীক্ষা আৰু নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে । লগতে তেওঁৰ চিকিৎসা চলি আছে ।"
ডাঃ বাম্বাই কয়, "তেওঁ সম্পূর্ণৰূপে সুস্থিৰ । প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ অহাৰ লগে লগে জৰুৰীকালীন চিকিৎসা বিভাগে তেওঁৰ যত্ন লয় আৰু এতিয়া তেওঁক চিকিৎসা বিভাগৰ অধীনত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে । তেওঁ সম্পূর্ণ সচেতন আৰু সকলো শাৰীৰিক অৱস্থা সুস্থিৰ হৈ আছে ।"
ডাঃ বাম্বাই আৰু কয়, "ডিহাইড্ৰেচনৰ ফলত হোৱা ইলেক্ট্র'লাইটৰ ভাৰসাম্যহীনতা শুধৰাবলৈ চিকিৎসকে চেষ্টা চলাই আছে আৰু সেইবাবে ৱাংচুকক পর্যবেক্ষণক ৰখা হৈছে । আমি তেওঁক কিছু সময়ৰ বাবে ৰাখিম, কাৰণ ডিহাইড্ৰেচনে তেওঁৰ ইলেক্ট্ৰ'লাইটৰ মাত্ৰাত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ লক্ষণ আছে । আমি এইবোৰ শুধৰণি কৰাৰ পিছত তেওঁৰ অৱস্থা পুনৰ পৰ্যালোচনা কৰিম ।" সূত্ৰ অনুসৰি ৱাংচুকৰ চিকিৎসাৰ বাবে চফদৰজং হাস্পতালৰ দুজন চিকিৎসক আৰু দুজন পেৰামেডিকেল ষ্টাফ নিয়োগ কৰা হৈছে ।
দিল্লী আৰক্ষীৰ সূত্ৰই সদৰী কৰা মতে, শনিবাৰে আৰএমএল হাস্পতালৰ চিকিৎসক আৰু পেৰা মেডিকেলৰ এটা দলে ৱাংচুকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটা বাবে চিকিৎসালয়ত ভর্তি হ'বলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল । অৱশ্যে সূত্রই জনোৱা মতে, বাংচুকে প্রথমে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হ'বলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল ।
তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি আৰু চিকিৎসাৰ পৰামৰ্শৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দিল্লী আৰক্ষীয়ে বাংচুকক যন্তৰ-মন্তৰ প্রতিবাদস্থলীৰ পৰা এম্বুলেন্সত হাস্পতাললৈ নিয়ে । আনহাতে, ৱাংচুকক হাস্পতাললৈ নিয়াৰ পিছত বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি আৰু যন্তৰ-মন্তৰত আইন-শৃংখলাৰ ব্যৱস্থাৰ পৰ্যালোচনাৰ বাবে নতুন দিল্লী ডিচিপি কাৰ্যালয়ত দিল্লী আৰক্ষীৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে ।
পুৱাই যন্তৰ-মন্তৰত হাহাকাৰ: কাপোৰেৰে ঢাকি ৱাংচুকক তুলি নিলে আৰক্ষীয়ে
মোৰ অনুমতি অবিহনে কোনেও সোণমক হাত নলগাব, এয়া মোৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ : সোণম পত্নীৰ হুংকাৰ