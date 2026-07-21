দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত সোণম বাংচুকক মেডাণ্টা হাস্পতাললৈ স্থানান্তৰ
উচ্চ ন্যায়ালয়ে মেডাণ্টা হাস্পতালৰ চিকিৎসকে নিৰ্ধাৰণ কৰা চিকিৎসাৰ পৰামৰ্শ আৰু চিকিৎসাৰ প্ৰট’কল মানি চলিবলৈ ৱাংচুকক নিৰ্দেশ দিয়ে ।
By ANI
Published : July 21, 2026 at 8:52 PM IST
নতুন দিল্লী : দেশৰ বিশিষ্ট জলবায়ু কৰ্মী তথা সমাজকৰ্মী সোণম ৱাংচুকক মেডাণ্টা হাস্পতাললৈ স্থানান্তৰ । নিজৰ পছন্দৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ তাৎক্ষণিকভাৱে স্থানান্তৰৰ বাবে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিয়া নিৰ্দেশৰ পিছত মঙলবাৰে ছফদৰজং হাস্পতালৰ পৰা তেওঁক মেডাণ্টা হাস্পতাললৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় ।
আনহাতে, উচ্চ ন্যায়ালয়ে মেডাণ্টা হাস্পতালৰ চিকিৎসকে নিৰ্ধাৰণ কৰা চিকিৎসাৰ পৰামৰ্শ আৰু চিকিৎসাৰ প্ৰট’কল মানি চলিবলৈ ৱাংচুকক নিৰ্দেশ দিয়ে । ইয়াৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে ৱাংচুকৰ পত্নী গীতাঞ্জলি আংমোৱে দাখিল কৰা আবেদনৰ ওপৰত আনুষ্ঠানিক আদেশ গৃহীত কৰি মুখ্য ন্যায়াধীশ দেৱেন্দ্ৰ কুমাৰ উপাধ্যায় আৰু ন্যায়াধীশ তেজশ কাৰিয়াৰ বিভাগীয় বিচাৰপীঠে ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই দাখিল কৰা তথ্য লিপিবদ্ধ কৰে ।
তুষাৰ মেহতাই আদালতত কয় যে ৱাংচুকক মেডাণ্টালৈ স্থানান্তৰিত কৰাত কেন্দ্ৰৰ কোনো আপত্তি নাই । বিচাৰপীঠে নিজৰ নিৰ্দেশত কয়, "ওপৰত উল্লেখ কৰা কথাবোৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ যে সোণম ৱাংচুকক তৎক্ষণাত মেডাণ্টা হাস্পতাললৈ স্থানান্তৰ কৰা হওক ।"
উচ্চ ন্যায়ালয়ে লগতে ৱাংচুকৰ চিকিৎসাৰ তদাৰক কৰিবলৈ আৰু গ্ৰহণযোগ্য চিকিৎসা নিয়ম আৰু প্ৰট’কল অনুসৰি ঔষধ প্ৰদান কৰিবলৈ চিকিৎসকৰ এটা দল গঠন কৰিবলৈ মেডাণ্টা হাস্পতালৰ সঞ্চালকক নিৰ্দেশ দিয়ে । লগতে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে ৱাংচুকে চিকিৎসালয়খনে গঠন কৰা চিকিৎসা দলৰ চিকিৎসা আৰু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মানি চলিব লাগিব ।
বিচাৰপীঠে চিকিৎসা প্ৰতিবেদন পৰীক্ষা কৰি এইমছ, ছফদৰজং হাস্পতাল আৰু ৱাংচুকৰ চিকিৎসাকাৰী দলৰ চিকিৎসকৰ সৈতে মত বিনিময়ৰ পিছত তেওঁক চিকিৎসালয়ৰ নিৰন্তৰ নিৰীক্ষণৰ প্ৰয়োজন বুলি সহমত লাভ কৰাৰ পিছত এই নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে ।
শুনানিৰ সময়ত আংমোৰ হৈ উপস্থিত থকা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা অখিল ছিবালে দাবী কৰে যে ৱাংচুকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিমাপসমূহ সুস্থিৰ আৰু তেওঁ অনশন অব্যাহত ৰাখি মুখেৰে পানীয় গ্ৰহণ কৰি আছে । তেওঁ লগতে ছফদৰজং হাস্পতালৰ ভিতৰত আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱাগিৰিৰ অধীনত থাকিবলগা হোৱা আৰু মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই বুলি ৱাংচুকে লিখা এখন পত্ৰৰ কথাও উল্লেখ কৰে ।
বিচাৰপীঠে পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে ৱাংচুকে তেওঁৰ পত্ৰত প্ৰকাশ কৰা উদ্বেগসমূহো বিবেচনাৰ প্ৰয়োজন । লগতে তেওঁক নিৰন্তৰ চিকিৎসা তত্ত্বাৱধানত থাকিব লাগে বুলি সৰ্বসন্মতিক্ৰমে যি চিকিৎসা মতামত প্ৰদান কৰা হৈছে তাৰ সৈতে ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাটো প্ৰয়োজন ।
আনহাতে, ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই আদালতক অৱগত কৰে যে ৱাংচুকক মেডাণ্টালৈ স্থানান্তৰ কৰাত কেন্দ্ৰৰ কোনো আপত্তি নাই । লগতে মেডাণ্টাক এখন বিখ্যাত চিকিৎসালয় বুলি অভিহিত কৰে । অৱশ্যে তেওঁ এই কথা জোৰ দি কয় যে ৱাংচুক নিৰন্তৰ চিকিৎসা তত্ত্বাৱধানত থাকিব লাগে আৰু চিকিৎসকে পৰামৰ্শ নিদিয়ালৈকে চিকিৎসালয় এৰিব নালাগে । তেওঁ দাবী কৰে যে ৱাংচুকক হাস্পতালৰ পৰা আহিব দিয়া সন্দৰ্ভত যিকোনো সিদ্ধান্ত মেডাণ্টাৰ চিকিৎসকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লাগে, কিন্তু ৱাংচুকৰ ওপৰত নহয় ।
এই তথ্য গ্ৰহণ কৰি বিচাৰপীঠে ৱাংচুকক তৎক্ষণাত মেডাণ্টালৈ স্থানান্তৰিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । লগতে চফদৰজং হাস্পতালত প্ৰস্তুত কৰা সকলো চিকিৎসা তথ্য, তদন্তৰ প্ৰতিবেদন আৰু চিকিৎসাৰ নথি মেডাণ্টাক প্ৰদান কৰি তেওঁৰ শাৰীৰিক যত্নৰ ধাৰাবাহিকতা নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
এই নিৰ্দেশনাৰে বিচাৰপীঠে ৱাংচুকক ছফদৰজং হাস্পতালৰ পৰা নিজৰ পছন্দৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰি এজনীয়া ন্যায়াধীশৰ বিৰোধিতাৰ আদেশক খাৰিজ কৰে ।
উল্লেখ্য যে পৰীক্ষাৰ বিসংগতি আৰু নীট ইউজিৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি সোণম ৱাংচুকে ২৮ জুনৰ পৰা আমৰণ অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আহিছে । শনিবাৰে পুৱা দিল্লী আৰক্ষীয়ে তেওঁক ছফদৰজং হাস্পতাললৈ বলপূৰ্বক লৈ যায় । তেতিয়াৰে পৰা তেওঁ আৰক্ষীৰ কটকটীয়া বেষ্টনীত ছফদৰজং হাস্পতালত চিকিৎসকৰ তত্ত্বাৱধানত আছিল ।