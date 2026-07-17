২০ জুলাইলৈকে মই জীয়াই থাকিব লাগিব, বিফল হ’লে ভূত হৈ হ’লেও মই ঘূৰি আহিম: ৱাংচুক

২০ জুলাইলৈকে মই জীয়াই থাকিব লাগিব, বিফল হ’লে ভূত হৈ হ’লেও মই ঘূৰি আহিম: ৱাংচুক
কণ্ঠ দুৰ্বল, মনোবল দৃঢ় ৷ ২০ জুলাইৰ পদযাত্ৰাত জনসাধাৰণক যোগদান কৰিবলৈ সোণম ৱাংচুকৰ আহ্বান ।
Published : July 17, 2026 at 1:03 PM IST
নতুন দিল্লী : ‘‘মোৰ একো নহয়, মোক কোনেও খাবলৈ জোৰ নকৰিব ৷ ২০ জুলাইলৈকে মই জীয়াই থাকিব লাগিব, বিফল হ’লে ভূত হৈ হ’লেও মই ঘূৰি আহিম ! আহক আমি সকলোৱে ২০ জুলাইৰ দিনা শান্তিপূৰ্ণভাৱে সংসদ অভিমুখে যাত্ৰা কৰো ৷’’ দুৰ্বল আৰু ভাগৰুৱা দেহাৰে আৱেগিক হৈ এই মন্তব্য কৰে সমাজকৰ্মী, বিজ্ঞানী তথা শিক্ষাবিদ সোণম ৱাংচুকে ৷
আজি শুকুৰবাৰ, ১৭ জুলাই ৷ ২৮ জুনৰ পৰা সোণম ৱাংচুকৱে কৰা আমৰণ অনশনে ২০ দিনত ভৰি দিলে ৷ জানিব পৰা মতে, ক্ৰমাৎ তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছে ৷ ১৭ জুলাইৰ পুৱা চিকিৎসকলে কৰা স্বাস্থ্য পৰীক্ষাত তেওঁৰ ওজন ৯ কিলোগ্ৰামতকৈও অধিক হ্ৰাস পাইছে ৷ যাৰ ফলত তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা যথেষ্ট জটিল হৈ পৰিছে ৷
मैं किसी भी हालत में 20 July तक ज़िंदा रहूँगा ताकि मैं आप सब के साथ संसद तक मार्च कर सकूँ। और अगर 20 July को हमारा मार्च सफल नहीं रहा तो फिर मैं भूत बन कर वापस आऊँगा!”— Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 17, 2026
सोनम वांगचुक ने अपनी ज़िन्दगी के इतने कठिन समय पर भी अपना सेंस ऑफ़ ह्यूमर नहीं खोया!
चलो संसद! pic.twitter.com/qF8oRizKjo
আনহাতে, ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীৰ দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদে শুকুৰবাৰে ২৮ টা দিনত প্ৰৱেশ কৰে । দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সৰ্বাংগীন সংস্কাৰ, প্ৰশ্নকাকত ফাদিল, কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ এই প্ৰতিবাদত সোণম ৱাংচুকেও অংশ লয় ৷
VIDEO | Delhi: Congress leader Pawan Khera (@Pawankhera) arrives at Jantar Mantar to meet Sonam Wangchuk, who is on an indefinite hunger strike since last 20 days.— Press Trust of India (@PTI_News) July 17, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/yvR6b9Zusw
- শৰীৰ দুৰ্বল যদিও মনোবল এতিয়াও বহু শক্তিশালী
যন্তৰ-মন্তৰত সমৰ্থকসকলক সম্বোধন কৰি সোণম ৱাংচুকে কয়, ‘‘মোৰ শৰীৰ হয়তো দুৰ্বল হৈ পৰিছে, কিন্তু মোৰ মনোবল পূৰ্বতকৈ অধিক শক্তিশালী হৈছে । আন্দোলনৰ প্ৰকৃত শক্তি জনসাধাৰণৰ বিশ্বাস আৰু সংহতিত নিহিত হৈ আছে ।’’
সেয়ে তেওঁ সমৰ্থকসকলক আভ্যন্তৰীণ আৰু বাহ্যিক দুয়োটা দিশতে শক্তিশালী হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনায় । ৱাংচুকে উল্লেখ কৰে যে এই আন্দোলনৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হ’ল ২০ জুলাইত সংসদ অভিমুখে যাত্ৰা । এই শান্তিপূৰ্ণ পদযাত্ৰাত বৃহৎ সংখ্যক লোকে যোগদান কৰি গণতান্ত্ৰিকভাৱে দেশৰ সংসদত নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনায় ।
- শান্তিপূৰ্ণ পদযাত্ৰাৰ প্ৰস্তুতি
সোণম ৱাংচুকে উল্লেখ কৰে যে ২০ জুলাইত সকলোৱে শান্তিপূৰ্ণভাৱে সংসদলৈ যাত্ৰা কৰিব । তেওঁ কয়, ‘‘গণতন্ত্ৰত মানুহে নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰাৰ অধিকাৰ আছে আৰু এই উদ্দেশ্যেৰেই তেওঁলোকে সংসদত উপনীত হ’ব ।’’
তেওঁ আৰু উল্লেখ কৰে, ‘‘এই পদযাত্ৰা সংঘাতৰ বাবে নহয়, বৰঞ্চ দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত সংস্কাৰৰ দাবীক গণতান্ত্ৰিকভাৱে উপস্থাপন কৰিবলৈহে কৰা হৈছে ।’’ ৱাংচুকে সমৰ্থকসকলক অনুশাসন বজাই ৰাখিবলৈ আৰু সম্পূৰ্ণ শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈও আহ্বান জনায় ।
সোণম ৱাংচুকে আৱেগিকভাৱে কয় যে তেওঁ সংসদলৈ যোৱা পদযাত্ৰাত যোগদান কৰিবলৈ ২০ জুলাইলৈকে উপবাস অব্যাহত ৰাখিব । ৱাংচুকে কয় যে ২০ জুলাইলৈকে তেওঁলোক যাতে আন্দোলনৰ অংশ হৈ থাকে আৰু গণতান্ত্ৰিকভাৱে তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ সংসদলৈ প্ৰেৰণ কৰিব, তাৰ বাবে তেওঁ সকলো প্ৰচেষ্টা চলাব ।
- কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেৰা উপস্থিত ৱাংচুকৰ কাষত
শুকুৰবাৰে যন্তৰ মন্তৰৰ প্ৰতিবাদস্থলীত কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়া উপস্থিত হৈ সোণম ৱাংচুকৰ লগতে অনশনত থকা শিক্ষাৰ্থীসকল ক্ৰমে নেহা, মনীষ আৰু আমিনক সাক্ষাৎ কৰি তেওঁলোকৰ এই যুদ্ধৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনায় । তেওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সাহস আৰু গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰামৰ প্ৰশংসা কৰে ।
পৱন খেড়াই কয় যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাত শুনিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ বৈধ দাবীক গুৰুত্বসহকাৰে বিবেচনা কৰিব লাগিব ।
- মূল দাবী
ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ আৰু প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মূল দাবী হৈছে দেশজুৰি প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ, পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ ব্যাপক সংস্কাৰ, পৰীক্ষা সংস্থাৰ জবাবদিহিতা, কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ আদি ।
প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কয় যে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অব্যাহত থকা অনিয়মৰ ফলত লাখ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে । ফলত এই ব্যৱস্থা সংস্কাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে ৷