ETV Bharat / bharat

২৬ দিনৰ অন্তত অনশন ভংগ কৰিলে সোণম ৱাংচুকে

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে পি নাড্ডা আৰু জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত অনশন ভাঙিলে সোণম ৱাংচুকে ।

Sonam Wangchuk Hunger Strike
অনশন ভংগ কৰিলে বিজ্ঞানী সোণম ৱাংচুকে (X @Wangchuk66)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 24, 2026 at 9:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: অৱশেষত নিজৰ অনশন ভংগ কৰিলে জলবায়ু কৰ্মী তথা বিজ্ঞানী সোণম ৱাংচুকে ৷ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰ, পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ তদন্ত তথা শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে তেওঁ অনশন আৰম্ভ কৰিছিল ৷ ২৬ দিনৰ অন্তত তেওঁ নিজৰ অনশন ভংগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।

সোণম ৱাংচুকে প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ শক্তি প্ৰয়োগ নকৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ গোচৰ বা অন্য শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ আশ্বাস দিলে অনিৰ্দিষ্টকালীন অনশন বন্ধ কৰাৰ আশ্বাস দিয়াৰ এদিন পিছতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে পি নাড্ডা আৰু জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত অনশন ভংগ কৰে । দুয়োজন মন্ত্ৰীয়ে চিকিৎসালয়ত ৱাংচুকক লগ কৰি অনশন ভংগ কৰাত সহায় কৰে ।

এক্স হেণ্ডেলত নিজৰ সিদ্ধান্তৰ কথা ঘোষণা কৰে ৱাংচুকে । ‘‘এইমাত্ৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে পি নাড্ডা, জিতেন্দ্ৰ সিং আৰু লেহ লাডাখৰ এপেক্স ব’ডীৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলৰ উপস্থিতিত অৱশেষত ২৬ দিনৰ পিছত মোৰ অনশন ভংগ কৰিলোঁ । ইয়াৰ পূৰ্বে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ ৬৫ জন সংসদ সদস্যই মোক অনশন ভংগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰিছিল । বিভিন্ন চৰ্তত দীৰ্ঘদিনীয়া আলোচনাৰ অন্তত আৰু দেশত সম্ভাব্য হিংসাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত লোৱা হয় । অতি সোনকালে এটা সুকীয়া ভিডিঅ'ত চৰ্তসমূহ বিতংভাৱে বুজাই দিম । ইফালে মই আপোনালোক সকলোকে আহ্বান জনাইছো যে ক’তো কোনো ধৰণৰ হিংসাত্মক কাৰ্য যাতে সংঘটিত নহয়, তাৰ প্ৰতি অতি সজাগ হৈ থাকক ৷’’ তেওঁ নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত এইদৰে লিখে ।

চিকিৎসালয়ত পত্নী গীতাঞ্জলি আংমো আৰু অন্যান্যৰ উপস্থিতিত ৱাংচুকক চৰকাৰে দিয়া আশ্বাস পাঠ কৰি নাড্ডাই কয় যে দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ কৰা আৰু ২০২৬ চনৰ ২০ জুলাইত সংসদলৈ উলিওৱা পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ পঞ্জীয়ন নকৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ইতিবাচক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব ।

কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু কয় যে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু পৰীক্ষাৰ বাবে শিক্ষা সংস্কাৰ সন্দৰ্ভত সংসদত আলোচনাৰ আশ্বাস ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰা হৈছে । নাড্ডাই লগতে কয় যে ইয়াৰ উপৰিও শেহতীয়াকৈ নীটৰ কাকত ফাদিল হোৱাৰ ফলত আত্মহত্যা কৰা শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণৰ বিষয়েও চৰকাৰে ইতিবাচকভাৱে বিবেচনা কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ’ব কঠোৰতম পদক্ষেপ, নিশা ভিডিঅ’বাৰ্তাযোগে আশ্বাস মোদীৰ

TAGGED:

সোণম ৱাংচুক
প্ৰশ্নকাকত ফাদিল
ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবী
SONAM WANGCHUK ENDS HUNGER STRIKE
SONAM WANGCHUK HUNGER STRIKE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.