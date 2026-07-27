চিকিৎসালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হ'ল সোণম ৱাংচুকক, ৰাইজলৈ ধন্যবাদ দিলে ৱাংচুকে

চিকিৎসালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হ'ল সোণম ৱাংচুকক, ৰাইজলৈ ধন্যবাদ দিলে ৱাংচুকে
সুস্থ হ'ল জলবায়ু কৰ্মী তথা বিজ্ঞানী সোণম ৱাংচুক ৷ সোমবাৰে চিকিৎসালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হ'ল সোণমক ৷
Published : July 27, 2026 at 2:16 PM IST
নতুন দিল্লী: সোমবাৰে চিকিৎসালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হৈছে জলবায়ু কৰ্মী তথা বিজ্ঞানী সোণম ৱাংচুক ৷ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰ, পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ তদন্ত তথা শিক্ষামন্ত্ৰী পদৰ পৰা ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত তেওঁ অনশন আৰম্ভ কৰিছিল ৷
২৬ দিনৰ অন্তত অনশন ভংগ কৰিছিল যদিও স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা উন্নত হোৱা নাছিল ৱাংচুকৰ ৷ বৰ্তমান তেওঁৰ অৱস্থা উন্নত হোৱাত চিকিৎসালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হৈছে সোণমক ৷
AND FINALLY....— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 27, 2026
I'm being discharged from the hospital. Will be going to Rajghat to pay tribute to Mahatma Gandhi and then back to the mountains.
Thank you all and BIG THANK YOU to the wonderful team of doctors and staff at Medanta Hospital Gurgaon. pic.twitter.com/BBp5k6JY9X
জলবায়ু কৰ্মী তথা বিজ্ঞানী সোণম ৱাংচুকে এক্সত কয়,"মোৰ স্বাস্থ্য পূৰ্বতকৈ যথেষ্ট উন্নত হৈছে ৷ মই শক্তি ক্ৰমান্বয়ে ঘূৰি পাইছো, আহাৰ খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো ৷ সেয়ে মোক চিকিৎসকে ঘৰলৈ যাবলৈ দিছে ৷ মই লাডাখৰ ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ পূৰ্বে মই মহাত্মা গান্ধীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ ৰাজঘাটলৈ যাম । মই ছুইজাৰলেণ্ডৰ পৰা ভাৰতলৈ উভতি আহি দিল্লীত উপস্থিতি হোৱাৰ পাছতে বাপুক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ ৰাজঘাটলৈ গৈছিলো আৰু তাৰ পাছতে যন্তৰ-মন্তৰত অনশন আৰম্ভ কৰিছিলো ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো । দেশৰ সকলো কোণৰ পৰা জনসমৰ্থনৰ বাবে আন্দোলনটোক শক্তিশালী কৰি তুলিছিল আৰু সফলতা লাভ কৰিলো ৷ এইটো কোনো এজন ব্যক্তিৰ আন্দোলন নহয়, বৰঞ্চ সমগ্ৰ জাতিটোৰ মানুহৰ সামূহিক কণ্ঠহে আছিল ৷ সকলোৱে একত্ৰিত হৈ এক উমৈহতীয়া লক্ষ্যৰ বাবে যুঁজিলে আৰু ইতিবাচক ফলাফল লাভ কৰিলো ।"
উল্লেখ্য যে, নীট প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ বাবে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত চলা প্ৰতিবাদত অংশ লৈ পুনৰ দেশজুৰি চৰ্চা লাভ কৰিলে পৰিৱেশ কৰ্মী, বিজ্ঞানী সোণম ৱাংচুকে ৷
লগতে পঢ়ক: মই কেন্দ্ৰৰ সৈতে কোনো চুক্তি কৰা নাই, লাডাখৰ দৰে পৰিস্থিতি নহওক বুলিয়েই অনশন ভংগ কৰিছো: ৱাংচুক