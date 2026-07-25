ETV Bharat / bharat

মই কেন্দ্ৰৰ সৈতে কোনো চুক্তি কৰা নাই, লাডাখৰ দৰে পৰিস্থিতি নহওক বুলিয়েই অনশন ভংগ কৰিছো: ৱাংচুক

এটা ভিডিঅ’ত ৱাংচুকে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ খাৰিজ কৰিছে ।

WANGCHUK VIDEO MESSAGE
পৰিৱেশ কৰ্মী তথা বিজ্ঞানী সোণম ৱাংচুক (@SonamWangchuk66/YT via PTI Photo)
author img

By PTI

Published : July 25, 2026 at 10:41 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: সোণম ৱাংচুকে ২৬ দিনীয়া অনশন ভংগ কৰাৰ পিছতেই তেওঁৰ এই সিদ্ধান্তক লৈ একাংশই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ৱাংচুকে চৰকাৰৰ সৈতে চুক্তিত উপনীত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত নিজৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰি ৱাংচুকে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডন কৰে ।

শুকুৰবাৰে গভীৰ নিশা পোষ্ট কৰা এটা ভিডিঅ’ত ৱাংচুকে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ খাৰিজ কৰে । পৰিৱেশ কৰ্মী তথা বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে অনশন ভংগ প্ৰসংগত কয় যে ২০২৫ চনৰ ২৪ ছেপ্টেম্বৰত লাডাখত যুৱক-যুৱতীসকলৰ ওপৰত হোৱা গুলীচালনাৰ কথা স্মৰণ কৰিয়েই প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত অচিৰেই দমন চলোৱাৰ আশংকা কৰাৰ লগতে হিংসাত্মক পৰিস্থিতি ৰোধ কৰিব বিচৰা বাবে কেন্দ্ৰৰ পৰা লিখিত আশ্বাস লাভ কৰাৰ পিছতহে তেওঁ অনশন স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।

শুকুৰবাৰে গভীৰ নিশা পোষ্ট কৰা ভিডিঅ’টোত ৱাংচুকে চৰকাৰৰ সৈতে চুক্তিত উপনীত হোৱাৰ অভিযোগ খাৰিজ কৰি দৃঢ়তাৰে কয় যে প্ৰতিবাদত জড়িত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যাতে হিংসা বা আইনী পৰিণতিৰ সন্মুখীন নহয় সেইটোৱেই তেওঁৰ প্ৰধান লক্ষ্য ।

তেওঁ এই সন্দৰ্ভত পুনৰ ব্যাখ্যা কৰে যে আলোচনাৰ সময়ত শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবী কৰা নাছিল । কিয় এই দাবী কৰা নাছিল তাৰো কাৰণ ৱাংচুকে ব্য়াখ্য়া কৰিলে । প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া বুলি কয় । অৱেশ্য়ে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰিব বুলি আস্থা প্ৰকাশ কৰে ৱাংচুকে।

ৱাংচুকে কয়, "মন্ত্ৰীসকলে লিখিতভাৱে আশ্বাস দিবলৈ সন্মত হোৱা বুলি যোৱা মাজনিশা মোক কোৱা হৈছিল । দিল্লীৰ পৰিস্থিতি এনেকুৱা হোৱা বাবেই এক বৃহৎ দমন ঘটিব পাৰে বুলি আশংকা কৰিয়েই মই খৰখেদা কৰিছিলো । মই পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰি আছিলো আৰু ২০২৫ চনৰ ২৪ ছেপ্টেম্বৰৰ কথা মনত পৰিছিল । সেই সময়ত আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফৰ জোৱানসকলে নিৰ্দয়ভাৱে লাডাখৰ যুৱকৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰিছিল । মই ভয় কৰিছিলো যে একেধৰণৰ কিবা এটা হ'ব পাৰে । ইয়াত মই অনুভৱ কৰিছিলো যে যদি মই মোৰ উপবাস শেষ কৰি শান্তিৰ বাবে আবেদন কৰো, তেন্তে হয়তো পৰিস্থিতি বিস্তাৰিত হ'ব পাৰে ।"

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলৰ উপস্থিতিত ব্ৰত শেষ কৰা সন্দৰ্ভত যিসকলে তেওঁক সমালোচনা কৰিছে তাৰ প্ৰত্য়ুত্তৰত ৱাংচুকে কয় যে তেওঁৰ সিদ্ধান্তক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাসকলে প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা স্থানান্তৰিত হোৱাৰ পিছত তেওঁ সন্মুখীন হোৱা পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে অজ্ঞাত । ৱাংচুকে পুনৰ কয়, "যদি মই চুক্তি কৰিবই লগীয়া হ'লহেঁতেন তেন্তে ২৬ দিন ভোকত থাকিলোহেঁতেন নে ? দিল্লীৰ প্ৰচণ্ড গৰমত অনশন কৰাৰ সলনি শীত-তাপ নিয়ন্ত্ৰিত কোঠাত বহি চুক্তি কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন নে ?"

ৱাংচুকে অভিযোগ কৰে যে ১৮ জুলাইত তেওঁক ছফদৰজং হাস্পতাললৈ নিয়াৰ পিছত তেওঁক কয়েদীৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । তেওঁ দাবী কৰে যে তেওঁক মুক্ত চলাচলৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছিল, দৰ্শনাৰ্থীক লগ পোৱাত বাধা দিয়া হৈছিল আৰু মোবাইল ফোন বা লেপটপ ৰাখিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল ।

দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে মেদান্ত হাস্পতাললৈ স্থানান্তৰিত হ’বলৈ অনুমতি দিয়াৰ পিছতো তেওঁক কেইবাঘণ্টা ধৰি ছফদৰজং হাস্পতালৰ পৰা ওলাই যাবলৈ বাধা দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ৱাংচুকে কয়, "উত্তৰ কোৰিয়াত থকাৰ দৰেই অনুভৱ হৈছিল ।"

তেওঁ কয় যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে পি নড্ডা আৰু জিতেন্দ্ৰ সিঙে তেওঁক মেদান্ত হাস্পতালত সাক্ষাৎ কৰি নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ অভিযোগৰ পিছত যিকেইগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে জীৱনৰ চৰম সিদ্ধান্ত লৈছিল তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কথা ইতিবাচকভাৱে বিবেচনা কৰিবলৈ সন্মত হয় । পৰীক্ষা ব্যৱস্থাত জবাবদিহিতা সন্দৰ্ভতো সংসদত আলোচনা হোৱা বুলি ৱাংচুকে কয়; কিন্তু শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কোনো আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ’ব বুলি লিখিত আশ্বাস অবিহনে অনশন ভংগ নকৰে বুলি দৃঢ়তাৰে কয় ।

ৱাংচুকে কয় ,"তেওঁলোকে প্ৰথম অৱস্থাত সংসদত ক্ষতিপূৰণ আৰু আলোচনাৰ বাবে সন্মতি দিছিল যদিও প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কোনো গোচৰ ৰুজু নহ'ব বুলি আশ্বাস দিবলৈ সাজু নাছিল । তেওঁলোকে কেৱল মৌখিক আশ্বাসহে দিছিল । মই লিখিত আশ্বাসৰ ওপৰত জোৰ দিছিলো আৰু তেওঁলোকে সন্মতি নোপোৱালৈকে নৰম হোৱা নাছিলো ।"

ৱাংচুকে পুনৰ কয় যে তেওঁৰ প্ৰধান চিন্তা হৈছে প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ লক্ষ্য লোৱাতকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সুৰক্ষা দিয়া । তেওঁ কয়, "মোৰ গুৰুত্ব আছিল যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব নালাগে । মোৰ মূল চিন্তা আছিল আইনী ব্যৱস্থা আৰু এফআইআৰ । মই ব্যক্তিগতভাৱে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ পদত্যাগ নিশ্চিত কৰাটো প্ৰয়োজনীয় বুলি ভবা নাছিলো ।"

তেওঁ সাংসদ, চিজেপিৰ সদস্য আৰু লাডাখৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত নিজৰ অনশন ভংগ কৰাৰ আশা কৰিছিল যদিও মন্ত্ৰীসকল দোভাগ নিশা উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকৰ বহুতকে তেওঁক লগ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল বুলি ৱাংচুকে দাবী কৰে । তেওঁ কয়, "মোৰ হৃদয়ত আটাইতকৈ ডাঙৰ দুখটো হ’ল যে মোৰ সহযোগী, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু মোক সমৰ্থন কৰিবলৈ অহা সাংসদসকল উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে ।"

লগতে পঢ়ক:পঁইতাচোৰাই গলাব নোৱাৰিলে চৰকাৰৰ মন; ধৰ্মেন্দ্ৰৰ পদত্যাগেই আলোচনাৰ গতিৰোধক

২৬ দিনৰ অন্তত অনশন ভংগ কৰিলে সোণম ৱাংচুকে

প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ’ব কঠোৰতম পদক্ষেপ, নিশা

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
ৱাংচুক
নীট
DHARMENDRA PRADHAN RESIGN
WANGCHUK YOUTUBE VIDEO

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.