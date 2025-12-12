সোণম-ৰাজা ৰঘুবংশীৰ প্ৰেমৰ প্ৰকৃত ৰহস্য ফাদিল কৰিব নেকি ঘনিষ্ঠ বান্ধবীয়ে !

সোণম-ৰাজা ৰঘুবংশীৰ প্ৰেমৰ প্ৰকৃত ৰহস্য ফাদিল কৰিব নেকি ঘনিষ্ঠ বান্ধবীয়ে !
Published : December 12, 2025 at 1:52 PM IST
ইন্দোৰ: পুনৰ এবাৰ সংবাদ চৰ্চালৈ আহিছে ইন্দোৰৰ ৰাজা ৰঘুবংশী আৰু সোণম ৰঘুবংশীৰ প্ৰেমৰ কথা ৷ শ্বিলঙলৈ মধুচন্দ্ৰিকাৰ বাবে আহি স্বামীক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰা সোণমৰ কাণ্ডই ভবাই তুলিছিল সকলোকে ৷ পৰিবহণ ব্যৱসায়ী ৰাজা ৰঘুবংশীৰ হত্যাকাণ্ডৰ শুনানি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে শ্বিলং আদালতে ।
শেহতীয়াকৈ মৃত ৰাজা ৰঘুবংশীৰ ভাতৃয়ে এই গোচৰত সাক্ষ্যদান কৰাৰ বিপৰীতে বৃহস্পতিবাৰে সাক্ষ্য প্ৰদান কৰিবলৈ ইন্দোৰ জিলা আদালতত উপস্থিত হয় সোণমৰ দুই ঘনিষ্ঠ বান্ধবী । এই দুই ঘনিষ্ঠ বান্ধবীয়ে ইন্দোৰৰ পৰাই ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে শ্বিলং আদালতৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰে । শুনানিৰ সময়ত সোণম ৰঘুবংশীৰ এগৰাকী বান্ধবীয়ে প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা ধৰি আদালতত সাক্ষ্য প্ৰদান কৰে ৷ আনগৰাকী বান্ধবীৰ ভাষ্য পৰৱৰ্তী শুনানিত আদালতে লিপিবদ্ধ কৰিব ৷
সোণমৰ বান্ধবীয়ে প্ৰকাশ কৰিব নেকি গোপন কথা ?
হনীমুনলৈ গৈ প্ৰাণ হেৰুওৱা বহুচৰ্চিত ইন্দোৰৰ পৰিবহণ ব্যৱসায়ী ৰাজা ৰঘুবংশীৰ হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি আছে শ্বিলং আদালতে ৷ এই হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ মূল অভিযুক্ত হিচাপে ৰাজাৰ পত্নী সোণম ৰঘুবংশীৰ লগতে প্ৰেমিক ৰাজ কুশৱাহা আৰু অন্যান্য দুজন বন্ধুৰ নাম সাঙোৰ খাইছিল ৷
পৰৱৰ্তী সময়ত এই সমগ্ৰ গোচৰৰ দীৰ্ঘদিনীয়া তদন্তৰ অন্তত শ্বিলং আৰক্ষীয়ে সোণম ৰঘুবংশী, প্ৰেমিক আৰু অন্যান্য দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আদালতত হাজিৰ কৰোৱায় ৷ ইতিমধ্যে সমগ্ৰ গোচৰৰ শুনানি আৰম্ভ হৈছে শ্বিলং আদালতত ৷ য’ত ইজনৰ পিছত সিজন সাক্ষী, অভিযুক্ত আৰু মৃতকৰ সৈতে জড়িত লোকৰ ভাষ্য লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে । এই সকলোবোৰৰ মাজতে সোণমৰ দুই ঘনিষ্ঠ বান্ধবী আদালতত হাজিৰ হয় ৷
ৰাজা হত্যাৰ গোচৰে নতুন দিশ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা
শেহতীয়াকৈ এই গোচৰত মৃত ৰাজা ৰঘুবংশীৰ ভাতৃ বিপিন ৰঘুবংশীৰ ভাষ্য লিপিবদ্ধ কৰাৰ বিপৰীতে বৃহস্পতিবাৰে এই হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত সোণম ৰঘুবংশীৰ দুগৰাকী বান্ধবীৰ ভাষ্য লিপিবদ্ধ কৰে আদালতে ৷
ইন্দোৰ জিলা আদালতৰ পৰা ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে শ্বিলঙৰ আদালতত সাক্ষ্য প্ৰদান কৰিবলৈ উপস্থিত হয় সোণমৰ দুই বান্ধবী ৷ এগৰাকী বান্ধবীৰ সাক্ষ্য প্ৰদান সম্পূৰ্ণ হৈছে যদিও আদালতে তেওঁক জেৰা চলাবলৈ এতিয়াও বাকী ৷
অৱশ্যে আন এগৰাকী বান্ধবীৰ ভাষ্য আদালতে এতিয়াও শুনিবলৈ বাকী ৷ প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা ধৰি সোণমৰ এগৰাকী বান্ধবীক সোধা-পোছা কৰিছিল শ্বিলং আদালতে । এই সময়ছোৱাত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় পোহৰলৈ আহিছে, যিয়ে গোচৰটোক নতুন দিশে নিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
মৃত ৰজাৰ ভাতৃয়ে ক’লে এই কথা
ইন্দোৰৰ অতিৰিক্ত ৰাজহুৱা অভিযোগ বিষয়া বিনয় পাতিদাৰে নিশ্চিত কৰিছে যে এই ভাষ্য ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে । ৰাজা ৰঘুবংশীৰ ভাতৃ বিপিন ৰঘুবংশীয়ে কয়, ‘‘এই হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত সোণম ৰঘুবংশীৰ দুগৰাকী মহিলা বান্ধবীৰ ভাষ্য লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে বুলিও আজি জানিব পাৰিলোঁ ৷ বৰ্তমান কেনেধৰণৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰা হৈছে মই নাজানো ৷ অভিযুক্ত সোণমৰ ভাতৃ গোবিন্দৰ এই দুই যুৱতীৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক আছে আৰু সম্ভৱতঃ গোবিন্দৰ হেঁচাতে তেওঁলোকেও ভাষ্য সলনি কৰিছিল বুলি সন্দেহ কৰিছোঁ ।’’