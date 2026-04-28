ৰাজা ৰঘুবংশী হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত সোনম ৰঘুবংশীৰ জামিন লাভ
মঙলবাৰে মেঘালয় আদালতে সোনমৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে ৷
By PTI
Published : April 28, 2026 at 6:10 PM IST
শ্বিলং: পৰিবহণ ব্যৱসায়ী ৰাজা ৰঘুবংশী হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ নতুন মোৰ ৷ এই গোচৰৰ মূল অভিযুক্ত তথা ৰাজাৰ পত্নী সোনম ৰঘুবংশীৰ জামিন লাভ ৷ মঙলবাৰে মেঘালয় আদালতে সোনমৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে ৷
আদালতৰ এই ৰায়ক লৈ দেশজুৰি চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ৷ ২০২৫ চনত নৱবিবাহিত দম্পতী ৰাজা ৰঘুবংশী আৰু সোনম ৰঘুবংশী হনীমুনৰ বাবে মেঘালয়লৈ আহিছিল ৷ আহিছিল ঠিকেই, কিন্তু সোঁ-শৰীৰে ইন্দোৰলৈ উভতি যোৱা নাছিল পৰিবহণ ব্যৱসায়ী ৰাজা ৷ তাৰ সলনি পত্নী তথা আন সহযোগীৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল ৷ শ্বিলং আৰক্ষীয়ে সোনম থকা ইন্দোৰৰ ফ্লেটটোৰ মালিকৰ লগতে আন একাংশ অভিযুক্তকো গোচৰ সন্দৰ্ভত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । কিন্তু বৰ্তমান এই কাণ্ডৰে অন্যতম অভিযুক্ত তথা ইন্দোৰৰ বাসিন্দা সোনম ৰঘুবংশীয়ে জামিন লাভ কৰাত চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ৷
বিগত বৰ্ষৰ ২৩ মে’ত দম্পতীটোৱে হনীমুনলৈ অহাৰ সময়তে প্ৰথমে নিৰুদ্দেশ হৈছিল সোনমৰ স্বামী ৰাজা ৰঘুবংশী ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত অৰ্থাৎ একে বছৰৰে ২ জুনত পূব খাচী হিলছ জিলাৰ ছোহৰাৰ এটা জলপ্ৰপাতৰ সমীপত খণ্ড-বিখণ্ড অৱস্থাত ৰাজাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল । এই গোচৰত মেঘালয়ৰ শ্বিলং আৰক্ষীয়ে সোনমৰ লগতে তেওঁৰ কথিত প্ৰেমিক ৰাজ কুশৱাহাকে ধৰি আন কেইবাজনো অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
আদালতৰ ৰায়ক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষী অধীক্ষক বিবেক ছিয়েমে ৷ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি এনেদৰে কয়, ‘‘অভিযুক্তক আদালতে জামিন প্ৰদান কৰিছে । অৱশ্যে তেওঁ প্ৰয়োজনীয় আইনী নিয়ম মানি চলি আছে আৰু আৰক্ষীয়ে আইন অনুসৰি বিষয়টোৰ তদন্ত আগবঢ়াই নিব ।’’